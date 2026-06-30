Phương Mỹ Chi đón tin vui

Ngày 29/6, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 với tư cách đại biểu đương nhiên, trên cơ sở danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Tại Đại hội, Phương Mỹ Chi được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 theo quyết định của UBND Thành phố. Đây là sự ghi nhận dành cho nỗ lực bền bỉ của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc, không ngừng đổi mới sáng tạo nhưng kiên định với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ.

Nữ ca sĩ có cơ hội thể hiện ca khúc Made In Vietnam - ca khúc do DTAP sáng tác và sản xuất. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật của đại hội, tiết mục là điểm kết nối với tinh thần chung về văn hóa và bản sắc Việt Nam, tạo sự đồng điệu với không khí tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu.

Phương Mỹ Chi vinh dự nhận danh hiệu mới.

Chia sẻ về đại hội, Phương Mỹ Chi cho biết: “Được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 là niềm vinh dự lớn. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua mà còn là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn trên hành trình làm nghệ thuật, gìn giữ những giá trị văn hóa, và truyền cảm hứng về những điều tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, công tác xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Việc được lựa chọn tham dự đại hội và được đề xuất tuyên dương là minh chứng cho những đóng góp tích cực của Phương Mỹ Chi trong nghệ thuật và là công dân trẻ trách nhiệm, giàu tinh thần cống hiến, nỗ lực tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi lựa chọn định hướng gắn với chất liệu văn hóa và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Được công chúng biết đến từ dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ mở rộng phong cách âm nhạc, kết hợp yếu tố dân gian với các xu hướng sản xuất hiện đại.

Gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục giới thiệu dự án khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam. Album Vũ trụ cò bay cùng nhiều sản phẩm phát hành sau đó sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ và chất liệu dân gian trong âm nhạc cũng như phần dàn dựng sân khấu. Dưới sự đồng hành của công ty VMAS và ê-kíp sáng tạo, các sản phẩm của nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và âm nhạc đương đại.

Phương Mỹ Chi còn vinh dự tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật và sự kiện quy mô lớn, trong đó có Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).

Năm 2025, Phương Mỹ Chi được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật. Trước đó, nữ ca sĩ được trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô nhận nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards 2025, trên đấu trường quốc tế, Phương Mỹ Chi giành vị trí Top 3 tại Sing! Asia.