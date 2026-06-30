Mỹ nam quê Cà Mau suốt 9 năm vướng tin hẹn hò đàn chị hạng A, bị tóm được về Đà Nẵng ra mắt gia đình dịp Tết

Nếu nhắc đến một trong những mối quan hệ khiến công chúng tò mò bậc nhất Vbiz thì Mai Tài Phến và Mỹ Tâm chắc chắn luôn được gọi tên. Không công khai, không phủ nhận nhưng suốt 9 năm qua, cả hai vẫn liên tục trở thành tâm điểm bàn luận bởi những chi tiết đời thường khiến dân mạng không ngừng đặt dấu hỏi.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2017 khi Mai Tài Phến góp mặt trong dự án âm nhạc của Mỹ Tâm. Sau đó, cả hai tiếp tục hợp tác trong bộ phim Chị trợ lý của anh và liên tục để lộ sự thân thiết ngoài đời. Từ đây, nghi vấn hẹn hò giữa nam diễn viên và đàn chị nổi tiếng hơn tuổi bắt đầu xuất hiện và kéo dài đến tận hiện tại.

Điều đặc biệt là trong suốt 9 năm, cả Mai Tài Phến lẫn Mỹ Tâm đều chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, càng kín tiếng thì mọi động thái của cả hai lại càng được công chúng chú ý.

Kể từ khi đóng phim chung từ năm 2017, Mai Tài Phến luôn gắn liền với nghi vấn "phim giả tình thật" cùng Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV

Suốt 9 năm qua, cả hai vẫn liên tục trở thành tâm điểm bàn luận bởi những tương tác và lần xuất hiện thân thiết. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý nhất là thời điểm đầu năm 2021 khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh Mai Tài Phến được cho là xuất hiện tại Đà Nẵng đúng dịp Tết - nơi gia đình Mỹ Tâm sinh sống. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên đã có màn "ra mắt nhà gái", bởi trước đó nữ ca sĩ vốn nổi tiếng kín tiếng và rất hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư.

Về phía Mỹ Tâm, nữ ca sĩ từng nhiều lần dành những nhận xét tích cực cho Mai Tài Phến, cho biết cả hai có sự đồng điệu và luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp về chuyện tình cảm, cô vẫn giữ nguyên quan điểm không muốn công khai đời tư.

Trong dự án gần nhất, Mai Tài Phến tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh cùng Mỹ Tâm, tên tuổi của nam diễn viên lại được bàn tán sôi nổi. Đến hiện tại, sau 9 năm vướng tin hẹn hò, mối quan hệ giữa Mai Tài Phến và Mỹ Tâm vẫn chưa có lời xác nhận chính thức. Nhưng với nhiều khán giả, việc nam diễn viên trở thành cái tên gắn bó lâu nhất với đời tư của Mỹ Tâm đã là điều khá đặc biệt trong showbiz Việt.

Năm 2021, Mai Tài Phến từng gây xôn xao khi xuất hiện tại nhà của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng đúng dịp Tết. Ảnh: FBNV

Trong dự án gần nhất, Mai Tài Phến tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh cùng Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Dù sở hữu sự nghiệp thành công cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nữ ca sĩ lại nổi tiếng kín tiếng trong chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân trước truyền thông.

Chính vì vậy, việc Mai Tài Phến trở thành cái tên hiếm hoi được gắn với đời sống riêng tư của Mỹ Tâm suốt 9 năm qua càng khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Kể từ lần hợp tác đầu tiên vào năm 2017, cả hai liên tục bị cư dân mạng gọi tên trong nhiều nghi vấn tình cảm. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng những lần đồng hành trong công việc, xuất hiện cạnh nhau hay các tương tác đời thường vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến Mỹ Tâm trên mạng xã hội, Mai Tài Phến chia sẻ với chúng tôi: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai.

Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng những lần đồng hành trong công việc, xuất hiện cạnh nhau hay các tương tác đời thường vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Mai Tài Phến quê gốc tại tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc khu vực tỉnh Cà Mau) xuất thân trong một gia đình làm nghề kinh doanh, bởi vậy, cuộc sống của anh có phần sung túc, có điều kiện. Mai Tài Phến từng tốt nghiệp loại giỏi ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2017. Nhưng anh cũng mất một khoảng thời gian loay hoay với nghề. Anh không ngại đóng vai phụ, quần chúng và tham gia diễn xuất ở sân khấu kịch để tích lũy kinh nghiệm.

Không chỉ riêng diễn xuất mà theo đánh giá của một số khán giả Mai Tài Phến sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh với nét lãng tử, điển trai, cuốn hút. Điểm cộng của anh về ngoại hình là má lúm đồng tiền rất duyên.