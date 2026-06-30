Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ đạo diễn Lý Hải qua đời, hưởng thọ 101 tuổi

| | Lifestyle

Mẹ đạo diễn Lý Hải qua đời, hưởng thọ 101 tuổi

Tang lễ của mẹ đạo diễn Lý Hải được tổ chức trang nghiêm và đã hoàn tất vào sáng ngày 30/6.

Chiều 30/6, đạo diễn Lý Hải vừa thông báo tin buồn mẹ ruột đã qua đời ở tuổi 101. Thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân của gia đình, nhiều khán giả gửi lời chia buồn và động viên đến nam đạo diễn. Theo chia sẻ, mẹ của Lý Hải đã ra đi vào ngày 27/6/2026 trong vòng tay yêu thương của con cháu, hưởng thọ 101 tuổi. Tang lễ được tổ chức trang nghiêm và đã hoàn tất vào sáng ngày 30/6/2026.

Trong thông báo, Lý Hải viết: "Tụi con chào má! Má đi thanh thản nha! Cảm ơn má vì đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, những lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên má sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu".

Gia đình Lý Hải cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè, đối tác và những người đã động viên, chia sẻ và đến tiễn đưa trong những ngày tang lễ. Đồng thời mong nhận được sự thông cảm nếu có bất kỳ điều gì còn sơ suất trong quá trình tổ chức. Dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời chia buồn, mong gia đình sớm vượt qua mất mát này.

Đạo diễn Lý Hải thông báo tin buồn mẹ đã qua đời, hưởng thọ 101 tuổi. Ảnh: FBNV

Mẹ của Lý Hải đã ra đi vào ngày 27/6, tang lễ được tổ chức trang nghiêm và đã hoàn tất vào sáng ngày 30/6/2026. Ảnh: FBNV

Đối với Lý Hải, mẹ ruột – cụ Phạm Thị Hai không chỉ là người sinh thành mà còn là nguồn cảm hứng đặc biệt trong cả cuộc sống lẫn nghệ thuật. Ít ai biết rằng hình ảnh người mẹ trong loạt phim Lật mặt được nam đạo diễn xây dựng phần nào từ chính bóng dáng của mẹ mình ngoài đời thực.

Trong nhiều lần chia sẻ, Lý Hải từng nhắc về mẹ là người cả đời tần tảo, chắt chiu, hy sinh để nuôi dạy 8 người con trưởng thành. Những năm gần đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe và trí nhớ của bà dần suy giảm, có lúc không còn nhận ra con cháu như trước.

Cụ Phạm Thị Hai chính là hình mẫu thực tế để Lý Hải xây dựng các nhân vật người mẹ trong chuỗi phim điện ảnh ăn khách Lật mặt. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Lý Hải là một trong những đạo diễn có doanh thu nổi bật của điện ảnh Việt với thương hiệu Lật mặt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống gia đình của anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2010, Lý Hải kết hôn với Minh Hà sau 4 năm tìm hiểu. Dù chênh lệch 17 tuổi, cặp đôi vẫn luôn đồng hành bền chặt và hiện có tổ ấm với 4 người con đủ nếp đủ tẻ. Sau khi kết hôn, Minh Hà dần lui về hậu trường, trở thành cộng sự thân thiết và là người đồng hành quan trọng trong hành trình làm nghề của ông xã.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và làm phim, cả hai luôn ưu tiên dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ các con. Cách nuôi dạy con của Lý Hải - Minh Hà là hướng đến giá trị sống giản dị, chân thành. Họ không nuông chiều hay tạo cho con cảm giác ỷ lại vào danh tiếng của cha mẹ. "Nếu các con đam mê nghệ thuật, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng tôi cũng muốn các bé hiểu rằng không có thành công nào tự nhiên mà có. Mọi thứ đều phải trải qua quá trình rèn luyện, thử thách và vất vả", Lý Hải từng chia sẻ.

Lý Hải là một trong những đạo diễn thành công của màn ảnh Việt hiện nay. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng

Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng Nổi bật

Showbiz vừa xuất hiện 2 “viên ngọc quý”: Nhan sắc như tiểu thư cành vàng lá ngọc, ma mị thôi miên dân tình cỡ này

Showbiz vừa xuất hiện 2 “viên ngọc quý”: Nhan sắc như tiểu thư cành vàng lá ngọc, ma mị thôi miên dân tình cỡ này Nổi bật

33 tuổi đã mua 3 căn hộ nhờ sống tối giản: Người phụ nữ ở trong căn hộ 48m², chỉ giữ 21 bộ quần áo để sớm đạt tự do tài chính

33 tuổi đã mua 3 căn hộ nhờ sống tối giản: Người phụ nữ ở trong căn hộ 48m², chỉ giữ 21 bộ quần áo để sớm đạt tự do tài chính

18:46 , 30/06/2026
Nhận định, dự đoán tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland bám đuổi Messi

Nhận định, dự đoán tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland bám đuổi Messi

18:21 , 30/06/2026
Tình hình hiện tại của Trương Quỳnh Anh

Tình hình hiện tại của Trương Quỳnh Anh

18:10 , 30/06/2026
Giải mã cơn sốt "nem chua" Việt Nam trên MXH Trung: Món ăn có gì hay mà gây nghiện đến thế?

Giải mã cơn sốt "nem chua" Việt Nam trên MXH Trung: Món ăn có gì hay mà gây nghiện đến thế?

17:45 , 30/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên