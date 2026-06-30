Mẹ đạo diễn Lý Hải qua đời, hưởng thọ 101 tuổi

Chiều 30/6, đạo diễn Lý Hải vừa thông báo tin buồn mẹ ruột đã qua đời ở tuổi 101. Thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân của gia đình, nhiều khán giả gửi lời chia buồn và động viên đến nam đạo diễn. Theo chia sẻ, mẹ của Lý Hải đã ra đi vào ngày 27/6/2026 trong vòng tay yêu thương của con cháu, hưởng thọ 101 tuổi. Tang lễ được tổ chức trang nghiêm và đã hoàn tất vào sáng ngày 30/6/2026.

Trong thông báo, Lý Hải viết: "Tụi con chào má! Má đi thanh thản nha! Cảm ơn má vì đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, những lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên má sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu".

Gia đình Lý Hải cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè, đối tác và những người đã động viên, chia sẻ và đến tiễn đưa trong những ngày tang lễ. Đồng thời mong nhận được sự thông cảm nếu có bất kỳ điều gì còn sơ suất trong quá trình tổ chức. Dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời chia buồn, mong gia đình sớm vượt qua mất mát này.

Đạo diễn Lý Hải thông báo tin buồn mẹ đã qua đời, hưởng thọ 101 tuổi. Ảnh: FBNV

Mẹ của Lý Hải đã ra đi vào ngày 27/6, tang lễ được tổ chức trang nghiêm và đã hoàn tất vào sáng ngày 30/6/2026. Ảnh: FBNV

Đối với Lý Hải, mẹ ruột – cụ Phạm Thị Hai không chỉ là người sinh thành mà còn là nguồn cảm hứng đặc biệt trong cả cuộc sống lẫn nghệ thuật. Ít ai biết rằng hình ảnh người mẹ trong loạt phim Lật mặt được nam đạo diễn xây dựng phần nào từ chính bóng dáng của mẹ mình ngoài đời thực.

Trong nhiều lần chia sẻ, Lý Hải từng nhắc về mẹ là người cả đời tần tảo, chắt chiu, hy sinh để nuôi dạy 8 người con trưởng thành. Những năm gần đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe và trí nhớ của bà dần suy giảm, có lúc không còn nhận ra con cháu như trước.

Cụ Phạm Thị Hai chính là hình mẫu thực tế để Lý Hải xây dựng các nhân vật người mẹ trong chuỗi phim điện ảnh ăn khách Lật mặt. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Lý Hải là một trong những đạo diễn có doanh thu nổi bật của điện ảnh Việt với thương hiệu Lật mặt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống gia đình của anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2010, Lý Hải kết hôn với Minh Hà sau 4 năm tìm hiểu. Dù chênh lệch 17 tuổi, cặp đôi vẫn luôn đồng hành bền chặt và hiện có tổ ấm với 4 người con đủ nếp đủ tẻ. Sau khi kết hôn, Minh Hà dần lui về hậu trường, trở thành cộng sự thân thiết và là người đồng hành quan trọng trong hành trình làm nghề của ông xã.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và làm phim, cả hai luôn ưu tiên dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ các con. Cách nuôi dạy con của Lý Hải - Minh Hà là hướng đến giá trị sống giản dị, chân thành. Họ không nuông chiều hay tạo cho con cảm giác ỷ lại vào danh tiếng của cha mẹ. "Nếu các con đam mê nghệ thuật, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng tôi cũng muốn các bé hiểu rằng không có thành công nào tự nhiên mà có. Mọi thứ đều phải trải qua quá trình rèn luyện, thử thách và vất vả", Lý Hải từng chia sẻ.