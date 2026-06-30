Tình hình hiện tại của Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh là một trong những gương mặt đa năng của Vbiz khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Gia nhập làng giải trí từ khi còn rất trẻ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 đã có gần hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Dù từng trải qua không ít biến cố trong cả sự nghiệp lẫn đời tư, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được sức hút riêng và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Bén duyên với diễn xuất từ năm 18 tuổi, Trương Quỳnh Anh có vai chính đầu tiên trong bộ phim Ký Túc Xá. Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn và liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Sóng Gió Cuộc Đời, Một Ngày Không Có Em, Cuộc Chiến Hoa Hồng... Song song với diễn xuất, cô còn phát triển sự nghiệp ca hát với nhiều bản ballad được khán giả yêu thích.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình với ca sĩ Tim từng là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong một bộ phim vào năm 2011. Dù từng vấp phải sự phản đối từ gia đình và chưa tổ chức đám cưới, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn quyết định gắn bó, chào đón con trai đầu lòng Sushi vào năm 2012.

Trương Quỳnh Anh đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực

Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi". Đáng chú ý, có giai đoạn Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung một nhà sau khi chia tay để cùng chăm sóc con trai. Chia sẻ về quyết định đặc biệt này, Tim từng cho biết cả hai đều mong muốn níu kéo vì con còn nhỏ và bản thân vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian cố gắng, những khác biệt không thể dung hòa khiến họ quyết định sống riêng. Nam ca sĩ thừa nhận ở thời điểm đó, cả hai giống những người thân hơn là vợ chồng, vẫn có thể trò chuyện, chia sẻ như tri kỷ nhưng không còn tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân.

Sau đổ vỡ, Tim từng rơi vào khủng hoảng tinh thần và sụt khoảng 10kg trước khi dần cân bằng lại cuộc sống. Về phía Trương Quỳnh Anh, cô nhiều lần khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thường xuyên trao đổi để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai Sushi.

Con trai Trương Quỳnh Anh nay đã khôn lớn, trưởng thành

Trương Quỳnh Anh có cuộc sống ổn định sau khi ly hôn

Nhan sắc của Trương Quỳnh Anh cũng là chủ đề được cư dân mạng quan tâm suốt nhiều năm qua. Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng nhuận sắc, thậm chí nhiều người còn ví cô là "mỹ nhân lão hóa ngược" của Vbiz. Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu gương mặt baby, làn da căng bóng cùng vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều gây chú ý với phong cách trẻ trung nhưng vẫn sang trọng, khiến nhiều người bất ngờ vì gần như không có nhiều dấu hiệu của thời gian.

Ở thời điểm hiện tại, Trương Quỳnh Anh dành nhiều tâm huyết cho cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Ngoài việc tham gia các dự án phim ảnh, ca hát và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ còn phát triển lĩnh vực ẩm thực chay. Cô hiện là người sáng lập chuỗi nhà hàng - cà phê chay theo phong cách hiện đại tại TP.HCM, đồng thời duy trì cuộc sống kín tiếng và tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con trai.

Trương Quỳnh Anh dành nhiều thời gian cho cuộc sống, chơi thể thao

Cô cũng thường xuyên du lịch cùng hội bạn toàn mỹ nhân Việt

Trương Quỳnh Anh được khen ngày càng thăng hạng, hiện cô còn lấn sân sang kinh doanh

Ảnh: FBNV