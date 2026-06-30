Ngôi nhà của Jack Ma

Nhắc đến Jack Ma, nhiều người nghĩ ngay đến nhà sáng lập Alibaba, một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Không chỉ gây chú ý bởi hành trình khởi nghiệp và triết lý kinh doanh, vị tỷ phú này còn khiến công chúng tò mò bởi phong cách sống khác biệt. Thay vì lựa chọn những dinh thự hiện đại với kính, thép và công nghệ tối tân như nhiều tỷ phú trên thế giới, Jack Ma lại dành sự yêu thích đặc biệt cho kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Chính vì vậy, ông từng xây dựng một biệt phủ mang tên "Đào hoa viên" - cách gọi gợi liên tưởng đến chốn tiên cảnh trong truyền thuyết Trung Quốc. Năm 2017, công trình này được định giá khoảng 154 triệu USD (tương đương 3.500 tỷ đồng) và từng xuất hiện trong danh sách những bất động sản đắt giá nhất thế giới.

Biệt phủ tọa lạc tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa hai hồ Kim Kê và Độc Thự. Dù ở ngay khu vực trung tâm, nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tạo cảm giác riêng tư và yên bình. Theo một số thông tin, quãng đường từ đây đến Thượng Hải mất khoảng 1,5 giờ lái xe.

Toàn bộ khuôn viên rộng khoảng 6.000 m² (một số nguồn mô tả khu đất khoảng 1.663 mẫu) với quy mô lên tới 32 phòng ngủ, 32 phòng tắm, cùng bể bơi, hầm rượu vang và hệ thống ao hồ phủ sương khói suốt 24 giờ. Công trình được xây dựng và hoàn thiện trong hơn ba năm, với khoản đầu tư lớn nhằm tái hiện đúng tinh thần kiến trúc cổ điển mà Jack Ma yêu thích.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào biệt phủ là tổng thể kiến trúc đậm chất truyền thống Trung Hoa. Khác với những dinh thự hiện đại, nơi đây sử dụng những mái nhà cong vút đặc trưng của kiến trúc Tô Châu, kết hợp cùng các cột gỗ nguyên khối kích thước lớn. Toàn bộ không gian được thiết kế như một biệt viện thời phong kiến, khiến nhiều người liên tưởng đến những phủ đệ xuất hiện trong các bộ phim cổ trang.

Ngay từ khuôn viên bên ngoài, biệt phủ đã gây choáng ngợp với hệ thống tường bao, lối đi lát đá, những hàng trúc xanh và các khoảng sân rộng được bố trí theo đúng tinh thần của cung điện xưa. Các khu nhà được kết nối bằng những cây cầu lộ thiên, bao quanh là vườn cây và ao cá. Trên mỗi lối dẫn đều có biển chỉ dẫn để khách ghé thăm dễ dàng định hướng, bởi quy mô công trình quá rộng lớn.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của khuôn viên là hệ thống ao hồ phủ sương khói suốt ngày đêm. Những mặt nước này được mô phỏng theo các khu vườn cổ điển của Tô Châu - di sản được UNESCO công nhận. Xen giữa hồ nước là hòn non bộ, cây xanh và những khoảng sân nhỏ, tạo nên khung cảnh được ví như "bồng lai tiên cảnh" hay một bức tranh thủy mặc sống động.

Không gian bên trong biệt phủ lại là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Phòng khách mang vẻ bề thế với những đường nét kiến trúc cổ điển của Trung Quốc nhưng vẫn được bổ sung các tiện nghi hiện đại, tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Chính sự giao thoa này khiến tổng thể không gian trở nên khác biệt so với nhiều dinh thự xa hoa khác.

Khu vực nghỉ ngơi gồm 32 phòng ngủ, tất cả đều được bố trí theo cùng một hướng để đón ánh sáng mặt trời, hay còn gọi là đón "khí dương" theo quan niệm của người Trung Quốc. Các phòng tiếp tục duy trì phong cách giao thoa giữa nội thất hiện đại và những chi tiết mang hơi thở kiến trúc truyền thống.

Bên cạnh không gian sinh hoạt là khu vực giải trí với bể bơi và hầm rượu vang được đầu tư kỹ lưỡng. Hầm rượu được sắp xếp ngay ngắn theo từng khu vực cố định, cách bài trí được ví như những giá đặt tấu chương trong cung đình thời xưa, tạo nên dấu ấn rất riêng cho toàn bộ công trình.

Khi màn đêm buông xuống, biệt phủ khoác lên diện mạo hoàn toàn khác. Hệ thống đèn lồng được thắp sáng khắp khuôn viên, phản chiếu xuống mặt nước và những làn sương mỏng, khiến cả không gian trở nên thơ mộng, huyền ảo như một khung cảnh bước ra từ những câu chuyện thần thoại Trung Hoa.

Điều khiến biệt phủ của Jack Ma trở nên đặc biệt không nằm ở quy mô hay giá trị hàng nghìn tỷ đồng, mà ở lựa chọn đi ngược xu hướng. Trong khi nhiều tỷ phú theo đuổi kiến trúc hiện đại và công nghệ, nhà sáng lập Alibaba lại dành tâm huyết để tái hiện một không gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Chính điều đó đã biến "Đào hoa viên" trở thành một trong những dinh thự nổi tiếng và khác biệt nhất của giới siêu giàu châu Á.