Mỹ nhân phim 'Thuỷ hử' qua đời vì bạo bệnh

Nữ nghệ sỹ Lưu Hồng Mai, diễn viên đóng vợ Tưởng Môn Thần trong "Thủy hử" và có nhiều đóng góp trong đào tạo nhạc kịch ở Trung Quốc, qua đời ở tuổi 61 vì bạo bệnh.

Thông tin diễn viên Lưu Hồng Mai qua đời ngày 29/5 ở tuổi 61 khiến nhiều khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ tiếc thương. Theo Sinchew , nữ diễn viên được cho là qua đời vì bạo bệnh.

Một số nguồn tin thân cận cho biết Lưu Hồng Mai chưa từng kết hôn, sinh thời sống cùng cháu gái.

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều đồng nghiệp, học trò và khán giả đăng bài tưởng niệm, bày tỏ sự kính trọng dành cho nữ nghệ sỹ gạo cội.

Diễn viên Lưu Hồng Mai sinh năm 1965 tại Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương năm 1991, bà được giữ lại trường giảng dạy và gắn bó với công tác giáo dục nghệ thuật suốt hơn 30 năm.

Năm 2008, bà nhận bằng thạc sỹ chuyên ngành kịch nghệ và hí khúc học. Tại Học viện Hý kịch Trung ương, Lưu Hồng Mai từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giáo sư, trưởng bộ môn, phó khoa và phụ trách đào tạo chuyên ngành nhạc kịch.

Năm 2012, bà là người tiên phong thành lập khoa Nhạc kịch tại Học viện Hý kịch Trung ương và là trưởng khoa đầu tiên. Trong nhiều năm giảng dạy, bà góp phần xây dựng hệ thống đào tạo nhạc kịch thời kỳ đầu ở Trung Quốc và đào tạo nên nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Tôn Hồng Lôi, Cận Đông, Hoàng Bột…

Ngoài công tác giảng dạy, Lưu Hồng Mai còn tham gia nghiên cứu và phát triển nhạc kịch.

Những năm cuối đời, bà sống kín tiếng không kết hôn.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Lưu Hồng Mai ghi dấu qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Thủy Hử phiên bản 1998, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Phương Thế Ngọc, Thái Cực Trương Tam Phong…

Trong Thủy Hử, bà đảm nhận vai vợ của Tưởng Môn Thần. Dù chỉ là vai phụ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm.

Sau này, Lưu Hồng Mai chuyển hướng sang công tác đạo diễn và tham gia nhiều dự án sân khấu, nghệ thuật chuyên môn. Nhiều tác phẩm do bà thực hiện từng giành các giải thưởng trong lĩnh vực kịch nghệ và nhạc kịch.

