Người đàn ông tử vong vì suy thận, vợ xót xa: “Tôi nhắc mãi mà tối nào ông ấy cũng làm 2 việc này”

Người đàn ông 50 tuổi họ Trương (Trung Quốc) là chủ một cửa hàng kinh doanh đồ ăn nổi tiếng. Nhiều năm nay, ông luôn được mọi người nhận xét là khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng, hiếm khi đau ốm, nên chưa từng nghĩ có ngày mình phải nhập viện vì bệnh thận.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện kiểm tra do cơ thể thường xuyên mệt mỏi, phù nề và tiểu tiện bất thường, ông được chẩn đoán suy giảm chức năng thận nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết khi nhập viện, chức năng thận của ông Trương đã suy giảm nặng. Dù được điều trị tích cực, ông vẫn không qua khỏi do biến chứng suy thận.

Thói quen ăn tối “thịnh soạn” kéo dài nhiều năm

Trước đó, mỗi ngày ông Trương đều thức dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị bánh bao bán cho khách. Công việc bận rộn khiến ông gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc vất vả, ông thường tự thưởng cho mình những bữa tối “thịnh soạn” để thư giãn.

Các món khoái khẩu của ông chủ yếu là đồ ăn đậm vị như xiên nướng, lẩu cay, món hầm, thực phẩm ngâm chua… Vì cửa hàng đóng cửa sớm vào buổi tối nên ông cũng duy trì thói quen ăn khuya khá no trong nhiều năm.

Vợ ông Trương kể bà từng nhiều lần nhắc chồng bỏ thói quen ăn khuya và ăn đồ quá mặn, nhưng ông không thay đổi vì nghĩ bản thân vẫn khỏe mạnh.

Chỉ vài tháng sau, cơ thể ông bắt đầu xuất hiện tình trạng phù nề, đau lưng dưới, tiểu tiện bất thường và thường xuyên mệt mỏi.

Sau khi khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ nhận định thói quen ăn tối quá mặn và tiêu thụ quá nhiều thịt vào buổi tối là những yếu tố góp phần làm tăng gánh nặng cho thận trong thời gian dài.

Vì sao ăn quá mặn vào buổi tối lại gây hại cho thận?

Theo bác sĩ, thận có vai trò lọc máu, đào thải chất thải chuyển hóa và điều hòa lượng muối, nước trong cơ thể.

Khi tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài, đặc biệt vào buổi tối, thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đào thải lượng natri dư thừa. Điều này có thể làm tăng áp lực lên cầu thận, ảnh hưởng tới chức năng lọc của thận theo thời gian.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối còn liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính.

“Nhiều người nghĩ bữa tối chỉ là bữa ăn thư giãn nên ăn mặn hoặc nhiều dầu mỡ một chút không sao. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài nhiều năm, thận sẽ phải chịu áp lực lớn”, bác sĩ giải thích.

Không chỉ vậy, các món nướng, đồ chế biến sẵn hay thực phẩm đậm vị thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và chất béo bão hòa, đều không có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Ăn quá nhiều thịt vào ban đêm cũng khiến thận quá tải

Ngoài đồ ăn mặn, bác sĩ cũng cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều thịt và protein vào buổi tối có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Protein là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng khi nạp quá mức, đặc biệt là từ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, cơ thể sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chuyển hóa chứa nitơ. Thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải các chất này.

Các món xiên nướng mà ông Trương yêu thích chủ yếu là thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Việc duy trì chế độ ăn giàu protein trong thời gian dài có thể khiến thận phải hoạt động quá mức, nhất là ở những người đã có yếu tố nguy cơ bệnh thận.

“Bệnh thận thường diễn tiến âm thầm. Nhiều người không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi chức năng thận suy giảm đáng kể”, bác sĩ cho biết.

Bản thân ông Trương cũng không nhận ra vấn đề cho đến khi xuất hiện phù nề và rối loạn tiểu tiện.

Ăn tối thế nào để bảo vệ thận?

Theo các chuyên gia, để bảo vệ thận, bữa tối nên ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa, ít muối, ít dầu mỡ và giàu chất xơ như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Các món canh thanh đạm hoặc súp nhẹ cũng phù hợp vì giúp bổ sung nước và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Ngoài ra, nên hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và các món quá đậm vị vào buổi tối. Nếu cần bổ sung protein, có thể lựa chọn cá, đậu phụ hoặc trứng với lượng vừa phải.

Bác sĩ cũng khuyến cáo nên ăn tối sớm, tránh ăn quá no hoặc ăn khuya thường xuyên để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa và thận trong lúc cơ thể nghỉ ngơi.

Đặc biệt, người trung niên nên khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chức năng thận, bởi bệnh thường tiến triển âm thầm và khó phát hiện ở giai đoạn đầu.

