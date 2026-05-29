Nóng: Mỗi nhân viên FPT sẽ nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này

Theo thông tin công khai từ Tập đoàn FPT, đơn vị này vừa ban hành Quy định chính sách đào tạo tiến sĩ công nghệ, áp dụng toàn Tập đoàn. Theo quy định, chương trình được xây dựng nhằm phát triển nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ dành cho mỗi nghiên cứu sinh có thể lên tới 500 triệu đồng trong toàn bộ thời gian đào tạo tối đa 4 năm, gồm học phí tối đa 200 triệu đồng, chi phí tham dự hội nghị hội thảo tối đa 150 triệu đồng và chi phí tài nguyên nghiên cứu GPU tối đa 150 triệu đồng. Với các trường hợp cá nhân học tập ở nước ngoài theo diện học bổng hoặc được Tập đoàn cử đi học, các chi phí phát sinh như di chuyển, ăn, ở còn được xem xét thực hiện theo quy định về công tác phí nước ngoài hiện hành của FPT.

Về đối tượng áp dụng, chương trình dành cho CBNV ký hợp đồng lao động với FPT, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Việc lựa chọn ứng viên sẽ do Hội đồng chuyên gia của Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) đánh giá, thông qua quy trình xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp theo kế hoạch tuyển chọn hàng năm. Hội đồng có sự tham gia của đại diện ban điều hành FPT, ban giám đốc Viện QACI và các chuyên gia trong, ngoài Tập đoàn thuộc các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Chính sách cũng nêu rõ ưu tiên dành cho những trường hợp đã có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc tham gia các dự án trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm của FPT.

Về điều kiện dự tuyển, ứng viên cần tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên ở các ngành phù hợp như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính hoặc các ngành gắn với định hướng công nghệ lõi của Tập đoàn. Ngoài ra, chương trình yêu cầu về ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 hoặc tương đương, và cá nhân dự tuyển phải sở hữu ít nhất một công bố khoa học liên quan trong vòng 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Đáng chú ý, với trường hợp chưa đáp ứng điều kiện công bố khoa học, Viện QACI vẫn có thể xem xét hỗ trợ lộ trình để đạt điều kiện trước khi chính thức tham gia chương trình.

Không chỉ hỗ trợ chi phí, chương trình còn kèm theo các hỗ trợ chuyên môn như định hướng nghiên cứu, hướng dẫn viết đề cương, giới thiệu giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục đăng ký nghiên cứu sinh tại các trường đại học uy tín có hợp tác với Viện QACI hoặc trường mà ứng viên nhận học bổng. Cam kết này thể hiện rõ mong muốn của FPT đồng hành nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập.

Để thuận tiện hơn cho quá trình học tập, nghiên cứu, chính sách yêu cầu các CTTV tạo điều kiện cho CBNV tham gia chương trình, bố trí và sắp xếp công việc phù hợp để người học vừa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, vừa bảo đảm công việc tại đơn vị. Điều này thể hiện sự nhất quán và quyết tâm cao độ của toàn Tập đoàn FPT trong việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu dài hạn là phát triển Công nghệ chiến lược, làm chủ công nghệ lõi.