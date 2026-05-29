Công an phát thông báo đến 130 xã, phường tìm nam thanh niên Cao Đăng Hồ SN 2002

Ngày 28/5, Công an xã Vân Du, tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm người đối với anh Cao Đăng Hồ (SN 2002, trú tại xóm Ấn Quang, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) sau nhiều ngày rời khỏi nhà nhưng gia đình không thể liên lạc.

Công an xã Vân Du thông báo tìm kiếm nam thanh niên mất tích

Theo nội dung thông báo, ngày 28/5/2026, Công an xã Vân Du tiếp nhận trình báo của ông Cao Đăng Việt về việc anh Cao Đăng Hồ rời khỏi địa phương từ ngày 23/5/2026 đến nay chưa trở về.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, Công an xã Vân Du đã gửi thông báo đến UBND, Công an 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng quần chúng nhân dân nhằm phối hợp hỗ trợ xác minh.

Theo đặc điểm nhận dạng, anh Cao Đăng Hồ cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 55kg, tóc cắt ngắn. Khi rời khỏi nhà, anh điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh trắng, biển kiểm soát 37P1-03199.

Anh Cao Đăng Hổ (Ảnh: Công an xã Vân Du).

Công an xã Vân Du đề nghị người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến anh Cao Đăng Hồ liên hệ qua số điện thoại 0333.445.790 gặp đồng chí Nguyễn Văn Hào, cán bộ Công an xã hoặc số 0963.571.299 để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.