Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 đạt 133/150 điểm

| | Sống

Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 đạt 133/150 điểm

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận thủ khoa đạt 133/150 điểm, cao hơn năm ngoái 3 điểm.

Thông tin được Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngày 29/5. Theo thống kê, gần 117.000 thí sinh dự thi có điểm trung bình đạt 79,39/150, tăng 0,59 điểm so với năm 2025.

Phổ điểm cho thấy một nửa số thí sinh đạt từ 79 điểm trở lên. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 90 điểm là khoảng 26,2%. Mức điểm thấp nhất được ghi nhận là 19/150.

Thí sinh xếp hàng dự thi HSA tại điểm trường Đại học Thái Bình năm 2026.

Bài thi HSA gồm ba phần với tổng điểm tối đa 150. Trong đó, hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút).

Phổ điểm bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Ở phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học hoặc Tiếng Anh. Nếu chọn Khoa học, thí sinh làm bài ở 3 trong 5 chủ đề gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận thủ khoa đạt 133/150 điểm.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh đạt điểm cao nhất năm nay lựa chọn phần thi Tiếng Anh ở hợp phần thứ ba.

Năm 2026, kỳ thi HSA được tổ chức thành 6 đợt tại 8 tỉnh, thành phố. Kết quả kỳ thi hiện được hơn 100 cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển đầu vào. Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết phổ điểm và phân vị điểm thi HSA là căn cứ để thí sinh và các trường tham khảo trong quá trình xét tuyển đại học.

Nữ sinh Ngoại thương 'rẽ ngang' thành thủ khoa AI Bách khoa Hà Nội

Theo Lệ Thu

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Mỗi nhân viên FPT sẽ nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này

Nóng: Mỗi nhân viên FPT sẽ nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này Nổi bật

TS.BS Võ Văn Đức kể về hành trình 30 năm theo đuổi cuộc chiến giữ an toàn cho hai sinh mạng

TS.BS Võ Văn Đức kể về hành trình 30 năm theo đuổi cuộc chiến giữ an toàn cho hai sinh mạng Nổi bật

Hiện tượng gừng nở hoa

Hiện tượng gừng nở hoa

22:23 , 29/05/2026
Đúng Rằm tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này đứng đầu danh sách bội thu tài lộc, gặp nhiều may mắn: Top 1 dễ thăng chức

Đúng Rằm tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này đứng đầu danh sách bội thu tài lộc, gặp nhiều may mắn: Top 1 dễ thăng chức

22:20 , 29/05/2026
Người đàn ông tử vong vì suy thận, vợ xót xa: “Tôi nhắc mãi mà tối nào ông ấy cũng làm 2 việc này”

Người đàn ông tử vong vì suy thận, vợ xót xa: “Tôi nhắc mãi mà tối nào ông ấy cũng làm 2 việc này”

22:17 , 29/05/2026
Phát mệt với những cuộc họp không ra được việc gì

Phát mệt với những cuộc họp không ra được việc gì

21:52 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên