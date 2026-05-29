Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện tượng gừng nở hoa

| | Sống

Hiện tượng gừng nở hoa

Trong quá trình trồng gừng, nhiều người bất ngờ khi thấy cây ra hoa.

Gừng là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, vừa được dùng làm gia vị nấu ăn, vừa có giá trị như một loại cây thuốc dân gian. Không ít người còn thích trồng vài khóm gừng trong chậu hoặc góc vườn vì cây dễ sống, ít tốn công chăm sóc và luôn xanh tốt quanh năm. Trong quá trình trồng gừng, điều khiến nhiều người bất ngờ là cây cũng có thể ra hoa. Hiện tượng này không quá phổ biến nên mỗi khi thấy gừng nở hoa, nhiều người thường tò mò không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu, có cần thay đổi cách chăm sóc hay không. Trên thực tế, gừng ra hoa thường cho thấy cây đã phát triển ổn định, đủ điều kiện về dinh dưỡng và môi trường sống. Hoa gừng có màu sắc khá đẹp, hình dáng lạ mắt và tùy giống mà có hương thơm nhẹ.

Khi thấy cây xuất hiện hoa, người trồng nên chú ý một vài điều dưới đây để cây tiếp tục khỏe mạnh, củ phát triển tốt hơn.

1. Không vội cắt bỏ hoa ngay lập tức

Nhiều người cho rằng gừng ra hoa sẽ làm cây mất dinh dưỡng nên thường cắt bỏ ngay. Tuy nhiên, nếu cây vẫn khỏe mạnh, lá xanh và phát triển bình thường thì không cần quá lo lắng. Hoa là dấu hiệu cho thấy cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Bạn có thể giữ hoa lại một thời gian để ngắm, đồng thời theo dõi tình trạng tổng thể của cây trước khi quyết định cắt tỉa. Trong trường hợp muốn tập trung nuôi củ, đặc biệt với gừng trồng để thu hoạch, có thể cắt bớt hoa sau khi cây nở ổn định để hạn chế việc phân tán dinh dưỡng.

Hiện tượng gừng nở hoa - Ảnh 3.Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhà giàu trồng 3 loại hoa "phá tài, phá lộc" này

Ban công xanh mát với hoa lá rực rỡ là góc thư giãn yêu thích của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải loại cây nào nhìn đẹp mắt cũng phù hợp để trồng trong không gian nhỏ của căn hộ.

2. Kiểm tra độ ẩm của đất

Khi ra hoa, cây thường cần môi trường ổn định hơn bình thường. Gừng thích đất ẩm nhưng không chịu được úng nước. Nếu tưới quá nhiều, phần củ dưới đất rất dễ bị thối, đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi trồng chậu không thoát nước tốt. Lời khuyên là nên giữ đất hơi ẩm, tơi xốp và kiểm tra bề mặt đất trước khi tưới. Nếu thấy đất còn ẩm thì chưa cần bổ sung thêm nước.

3. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý

Giai đoạn ra hoa cũng là lúc cây tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Bạn có thể bổ sung thêm phân hữu cơ hoai mục, phân trùn quế hoặc một lượng nhỏ phân kali để cây khỏe hơn và củ phát triển tốt. Không nên bón quá nhiều đạm ở thời điểm này vì có thể khiến cây chỉ phát triển lá mà ảnh hưởng đến chất lượng củ. Việc bón phân nên thực hiện với lượng vừa phải, tránh lạm dụng.

4. Đặt cây ở nơi có ánh sáng phù hợp

Gừng không cần nắng gắt cả ngày nhưng vẫn cần ánh sáng để phát triển ổn định. Nếu thấy cây ra hoa nhưng lá có dấu hiệu vàng úa hoặc mềm yếu, nguyên nhân có thể do thiếu sáng hoặc không khí quá bí bách. Nên đặt chậu ở nơi có nắng nhẹ buổi sáng hoặc khu vực thông thoáng để cây quang hợp tốt hơn. Với gừng trồng trong sân vườn, cần tránh để cây bị che phủ quá kín bởi những loại cây lớn khác.

5. Theo dõi sâu bệnh ở gốc và củ

Khi cây bước vào giai đoạn trưởng thành, phần gốc và củ đôi khi dễ xuất hiện nấm bệnh hoặc côn trùng gây hại. Nếu thấy lá héo bất thường, thân mềm hoặc có mùi lạ ở đất, cần kiểm tra ngay để xử lý sớm. Ngoài ra, nên thường xuyên dọn lá úa quanh gốc để hạn chế ẩm mốc và tạo độ thông thoáng cho cây. Đây là bước nhỏ nhưng rất quan trọng giúp gừng khỏe lâu hơn.

6. Không nên quá lo lắng vì gừng ra hoa

Nhiều người truyền tai nhau rằng gừng ra hoa là hiếm gặp hoặc mang ý nghĩa đặc biệt. Thực tế, đây chủ yếu là một giai đoạn sinh trưởng tự nhiên của cây khi được chăm sóc tốt và đủ điều kiện phát triển. Vì vậy, nếu thấy gừng nở hoa, bạn không cần quá lo lắng mà có thể xem đó là dấu hiệu cho thấy cây đang sinh trưởng ổn định.

Lợi ích của trồng gừng

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Mỗi nhân viên FPT sẽ nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này

Nóng: Mỗi nhân viên FPT sẽ nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này Nổi bật

TS.BS Võ Văn Đức kể về hành trình 30 năm theo đuổi cuộc chiến giữ an toàn cho hai sinh mạng

TS.BS Võ Văn Đức kể về hành trình 30 năm theo đuổi cuộc chiến giữ an toàn cho hai sinh mạng Nổi bật

Đúng Rằm tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này đứng đầu danh sách bội thu tài lộc, gặp nhiều may mắn: Top 1 dễ thăng chức

Đúng Rằm tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này đứng đầu danh sách bội thu tài lộc, gặp nhiều may mắn: Top 1 dễ thăng chức

22:20 , 29/05/2026
Người đàn ông tử vong vì suy thận, vợ xót xa: “Tôi nhắc mãi mà tối nào ông ấy cũng làm 2 việc này”

Người đàn ông tử vong vì suy thận, vợ xót xa: “Tôi nhắc mãi mà tối nào ông ấy cũng làm 2 việc này”

22:17 , 29/05/2026
Phát mệt với những cuộc họp không ra được việc gì

Phát mệt với những cuộc họp không ra được việc gì

21:52 , 29/05/2026
4 loại nước "vạn người mê" uống càng nhiều xương càng xốp như tổ ong

4 loại nước "vạn người mê" uống càng nhiều xương càng xốp như tổ ong

21:28 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên