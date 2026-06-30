Bờ Biển Ngà lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Na Uy trở lại vòng loại trực tiếp sau 28 năm nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng của Erling Haaland.

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 0h ngày 1/7 trên sân AT&T ở Arlington (Texas, Mỹ) theo lịch thi đấu World Cup 2026 chính thức. Opta đánh giá Na Uy có 56,1% khả năng thắng trong 90 phút, Bờ Biển Ngà là 21,6%, còn khả năng trận đấu kéo sang hiệp phụ ở mức 22,3%.

Thông tin nhanh trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy Thời gian: 0h ngày 1/7. Sân: AT&T, Arlington, Texas, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà đứng nhì bảng E sau 2 chiến thắng trước Ecuador, Curacao và trận thua sát nút Đức. Đội bóng của huấn luyện viên Emerse Fae ghi bàn trước trong cả 3 trận vòng bảng, chỉ bị dẫn tổng cộng hơn 3 phút ở cuối trận thua Đức. Những cầu thủ giàu tốc độ trừng phạt khoảng trống ở hai biên của đối thủ là điểm mạnh của đội bóng này.

Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Na Uy cũng có 6 điểm nhưng thảnh hơi hơn so với đối thủ. Họ thắng Iraq 4-1, hạ Senegal 3-2 để sớm có vé đi tiếp trước khi cất gần hết đội hình chính trong trận thua Pháp 1-4 ở lượt cuối. Đội bóng châu Âu ghi 8 bàn, trong đó Haaland đóng góp 50%.

Trận đấu có thể xoay quanh khả năng Bờ Biển Ngà cô lập Haaland khỏi Odegaard và Sorloth. Nếu Na Uy đưa được bóng vào vùng 16,5 m thường xuyên, họ có ưu thế. Ngược lại, tốc độ của Yan Diomande, Amad Diallo và Pépé đủ khiến hàng thủ Na Uy phải dè chừng.

Phong độ Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà thắng 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở vòng bảng World Cup 2026, họ vượt qua Ecuador 1-0, thua Đức 1-2 trong trận từng dẫn trước, rồi đánh bại Curacao 2-0 để lần đầu đi tiếp.

Bờ Biển Ngà ghi bàn mở tỷ số trong cả 3 trận vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Điểm sáng lớn nhất là chất lượng tấn công biên. Yan Diomande hoàn tất 10 pha rê bóng và tạo 10 cơ hội ở vòng bảng, trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh đáng xem nhất giải. Pepe cũng kịp trở thành nhân vật chính với cú đúp trước Curacao, trong đó bàn mở tỷ số đến ở phút thứ 6.

Cách chơi của Bờ Biển Ngà không quá cầu kỳ. Họ giữ đội hình chắc, đưa bóng nhanh ra biên và tận dụng khả năng bứt tốc của nhóm tấn công. Trước Na Uy, hướng tấn công sau lưng hai hậu vệ biên có thể là chìa khóa.

Phong độ Na Uy

Na Uy ghi 8 bàn sau vòng bảng, là một trong những đội có hiệu quả tấn công tốt nhất. Thống kê 7 bàn thua sau 3 trận cũng chưa hẳn là tín hiệu báo động bởi 4 bàn trong đó đến ở trận đấu thủ tục với Pháp.

Haaland và Martin Odegaard vẫn là nhân tố chính trong lối chơi của Na Uy. Trong đó, Haaland có 4 bàn (chỉ kém Lionel Messi) sau 2 lần ra sân đầu tiên, gồm 2 cú đúp trước Iraq và Senegal. Nếu tiếp tục lập công ở trận này, Haaland có thể trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Sandor Kocsis năm 1954 ghi bàn trong cả 3 trận World Cup đầu tiên ra sân.

Giống như Bờ Biển Ngà, Na Uy cũng là đội ưa thích chuyển trạng thái nhanh. Dù vậy, sự có mặt của Odegaard giúp tuyến tiền vệ Na Uy luân chuyển đa dạng hơn thay vì tập trung vào 2 biên.

Thành tích ghi bàn của Haaland ở vòng bảng chỉ kém Messi. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà bỏ ngỏ khả năng sử dụng Wilfried Singo. Trung vệ của Galatasaray gặp vấn đề gân kheo ở trận gặp Đức và vắng mặt trước Curacao. Evan Ndicka cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vì vậy, Ousmane Diomande, Kossounou và Agbadou là các phương án quan trọng cho hàng thủ.

Elye Wahi đã trở lại danh sách thi đấu nhưng khó lấy suất đá chính ngay. Fae nhiều khả năng vẫn tin vào Pépé, Amad Diallo và Yan Diomande, nhóm cầu thủ đang tạo tốc độ và chất lượng xử lý tốt nhất.

Na Uy có dấu hỏi ở Julian Ryerson. Nếu hậu vệ này chưa sẵn sàng, Fredrik Aursnes có thể được kéo xuống đá phải. Haaland, Odegaard, Sorloth, Nusa, Berge nhiều khả năng trở lại đội hình chính sau khi được giữ sức trước Pháp.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà: Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Diallo, Sangare, Kessie, Y. Diomande; Pépé, Bonny.

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Dự đoán tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Dự đoán Bờ Biển Ngà - Na Uy: Đội nào thắng?

Na Uy được đánh giá cao hơn nhờ Haaland và chất lượng phối hợp quanh Odegaard. Tuy nhiên, đây không phải cặp đấu có sự chênh lệch lớn. Bờ Biển Ngà có thể gây áp lực bằng tốc độ biên, nhất là khi Na Uy chỉ giữ sạch lưới 1 trong 10 trận gần nhất.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Na Uy ghi 8 bàn nhưng thủng lưới 7 lần ở vòng bảng. Bờ Biển Ngà ghi bàn trước trong cả 3 trận đã qua và có nhiều điểm nổ từ Pépé, Diallo, Yan Diomande. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức khá.

Số cú sút chất lượng có thể nghiêng về Na Uy nếu Odegaard kết nối đều với Haaland và Sorloth. Bờ Biển Ngà không cần cầm bóng nhiều để nguy hiểm, bởi những pha thoát xuống biên phải của Diallo hoặc Diomande có thể kéo theo phạt góc, ném biên và các tình huống bóng hai.

Dự đoán kết quả: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.