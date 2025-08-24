Quán quân Em Xinh Say Hi - Phương Mỹ Chi bật khóc: "Đã nhiều lần thấy pháo hoa chúc mừng nhưng bây giờ mới dành cho mình"

Sau nhiều tháng tranh tài hấp dẫn, Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên đã chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Phương Mỹ Chi. Trong đêm chung kết tối 23/8, Phương Mỹ Chi đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả - 779,290 lượt, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành Quán quân của chương trình.

Khoảnh khắc được xướng tên mình, Phương Mỹ Chi không kìm được nước mắt. Nữ ca sĩ đứng trên sân khấu, run run chia sẻ rằng cô vẫn chưa thể tin vào thành tích lớn lao này. "Chi thấy rất hạnh phúc. Sau 12 năm làm nghệ thuật, tôi rất biết ơn tình cảm tất cả quý vị khán giả dành cho mình. Đã không biết bao nhiêu lần Phương Mỹ Chi nhận cúp tinh thần, đó là cúp trong lòng người hâm mộ, nhưng đến hôm nay được cầm chiếc cúp này trên tay.

Tôi chỉ thấy mình may mắn hơn chị em trong Best 5 một chút thôi. Cảm ơn sự ghi nhận này của quý vị khán giả, chương trình đã tạo nên sân chơi quá tuyệt vời cho 30 chị em. Hôm nay là một ngày không thể tưởng tượng được đối với Phương Mỹ Chi. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy pháo hoa được bắn trên sân khấu, nhưng không ngờ đến một ngày pháo hoa này để chúc mừng cho Quán quân Phương Mỹ Chi". Sau chương trình, Phương Mỹ Chi cho biết thêm sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của khán giả đã tin tưởng bình chọ cho mình.

Phương Mỹ Chi chia sẻ sau khi thành Quán quân Em Xinh Say Hi

Nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu, hứa sẽ cố gắng để làm nghề tốt hơn nữa

Ở Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc riêng. Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ đã khiến người hâm mộ kỳ vọng lớn sau 2 tiết mục Cầm Kỳ Thi Hoạ, Hề. Đây là 2 tiết mục mà Phương Mỹ Chi đặt để nhiều màu sắc cá nhân vào đó, từ âm nhạc đến trình diễn đều được Phương Mỹ Chi đầu tư nghiêm túc.

Ở chặng cuối, Phương Mỹ Chi chia sẻ cô chỉ mong muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng đồng nghiệp và khán giả, chứ không còn đặt nặng chuyện thi thố. Nhìn lại hành trình, nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi đã đưa vào các tiết mục nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống như hát bội, xẩm… để dân ca có cơ hội đến gần hơn với khán giả trẻ.

Tiết mục solo Ếch Ngoài Đáy Giếng của Phương Mỹ Chi ở vòng chung kết nhận được nhiều lời khen từ công chúng

Trong lần trò chuyện với chúng tôi, Phương Mỹ Chi bộc bạch: "Trong mỗi vòng thi ở Em Xinh đều là một bất ngờ thú vị. Không có kịch bản dựng sẵn, mọi lựa chọn từ đồng đội đến bài hát đều ngẫu nhiên và sát với thực tế. Vì vậy, Chi hay bất cứ Em Xinh nào cũng phải luôn linh hoạt quan sát, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội, phân chia line hát hợp lý và phát triển bản demo tốt nhất có thể. Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng là đội trưởng, khi là thành viên, Chi luôn dành không gian để lắng nghe và hiểu được định hướng của đội trưởng, rồi mới đóng góp, thêm thắt để tiết mục của mình chỉn chu và phong phú hơn.

Chi luôn mong muốn mỗi tiết mục không chỉ trọn vẹn về phần nghe - nhìn, mà còn phải chứa đựng một thông điệp ý nghĩa dành cho khán giả. Đó mới là mục tiêu lớn của Chi tại sân chơi này.

Khi tham gia Em Xinh, Chi nói thật là "ham vui" (cười), rất muốn đây sẽ có cơ hội để gặp gỡ, làm việc và đồng hành cùng 29 sắc màu rực rỡ. Thứ hạng cao thấp có thể quan trọng nhưng chỉ gói gọn trong chương trình, còn những kỷ niệm đẹp, sản phẩm ấn tượng mới là điều Chi thật sự hướng đến và lưu dấu trong chặng đường làm nghệ thuật của mình".