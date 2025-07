Khán giả mệt mỏi khi Trấn Thành liên tục khóc tại show 'Em xinh say hi'

Trong tập 8 Em xinh say hi vừa lên sóng, Trấn Thành rơi nước mắt khi nghe những lời chia sẻ của Pháo về việc bản thân luôn phải cố gắng mạnh mẽ, không dám khóc.

Nghe những lời này, nam MC vừa khóc vừa nói: "Không biết từ khi nào chúng ta lại sợ khóc. Nhưng giọt nước mắt dù vì yếu đuối, hạnh phúc hay tự hào thì luôn đẹp. Khi bạn còn khóc được, nghĩa là bạn vẫn còn sống thật với cảm xúc".

Trong khoảnh khắc chia tay 4 thành viên ở cuối chương trình, Trấn Thành tiếp tục khóc nức nở khi nghe những lời chia sẻ của dàn "em xinh".

Trấn Thành khóc nức nở trong tập 8 "Em xinh say hi".

Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành khóc tại gameshow này. Kể từ khi chương trình lên sóng, không đếm được số lần nam MC rơi nước mắt.

Ngay trong tập đầu tiên, Trấn Thành bật khóc khi chỉ nghe một ca khúc ballad. Tiếp đó là những lần xúc động của ông xã Hari Won khi lắng nghe tâm sự của dàn nghệ sĩ trong chương trình.

Trong tập 7, MC Trấn Thành nước mắt giàn giụa sau tiết mục I'll be there của đội Phương Mỹ. Anh nhắn nhủ: "Vẻ đẹp tự tin là vẻ đẹp vĩnh cửu". Rồi anh lại chia sẻ cuộc đời mình, như thường chia sẻ trong Anh trai say hi và những chương trình trước đó.

"Tôi đã trải qua cuộc đời rất đáng để trải qua. Từ lúc tôi chưa nổi tiếng đến lúc tôi nổi tiếng ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân mình. Trước khi tôi làm cái gì thì tôi cũng tin mình sẽ thành công", nam MC xúc động nói.

Việc Trấn Thành khóc trong các gameshow đã không còn quá lạ. Tuy nhiên, trong một chương trình giải trí âm nhạc tươi vui như Em xinh say hi, Trấn Thành liên tục rơi nước mắt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí là mệt mỏi.

Khán giả mệt mỏi khi Trấn Thành liên tục rơi nước mắt trong chương trình.

Bên cạnh đó, việc Em xinh say hi liên tục tạo ra kịch bản để lấy nước mắt của khán giả cũng bị phản ứng. Có khán giả còn bày tỏ sự mệt mỏi khi phải chứng kiến những khung hình sướt mướt trong show, và cho rằng chương trình cố lấy tình thương của khán giả bằng những giọt nước mắt.

Một bộ phận dân mạng cho rằng mình theo dõi một show giải trí để được thư giãn, nhưng lại thấy mệt mỏi vì lướt đến đâu cũng là nước mắt và chuyện buồn. Việc chương trình tập trung nhiều vào phần tâm sự của các nghệ sĩ và MC khiến khán giả cảm thấy thiếu trọng tâm, mạch chương trình không còn cuốn hút như kỳ vọng ban đầu.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản biện cho rằng cảm xúc là yếu tố cần thiết, thậm chí là linh hồn của những chương trình thiên về nghệ thuật biểu diễn.

Họ cho rằng nếu chỉ nhìn nhận chương trình qua góc độ giải trí đơn thuần mà quên mất đây cũng là hành trình của những nghệ sĩ trẻ đang vượt qua tổn thương, thì có lẽ chính khán giả cũng đang quên mất cách thưởng thức một show có chiều sâu cảm xúc.

Khán giả cũng bày tỏ ủng hộ Trấn Thành khi anh là người chân thành, dễ đồng cảm với dàn nghệ sĩ. Việc Trấn Thành rơi nước mắt giúp các "em xinh" thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình.

Từ trước đến nay, Trấn Thành luôn nổi tiếng là một MC có khả năng kết nối cảm xúc và dẫn dắt câu chuyện giàu cảm hứng. Trong đó, có những lần nam MC khóc đến mức nghẹn lời, phải dừng lại một lúc mới tiếp tục được.

Trấn Thành từng chia sẻ bản thân là người rất nhạy cảm. Khi nghe một câu chuyện chạm đến cảm xúc, anh không thể kiềm được nước mắt. Trấn Thành thừa nhận anh biết rõ những bình luận tiêu cực từ một bộ phận khán giả. Song, kết lại, đạo diễn Nhà bà Nữ khẳng định bản thân vẫn sẽ là "Thành Cry" vì "không thể làm khác được".

"Trấn Thành là như thế, từ những ngày bắt đầu vào nghề chứ không phải chỉ với chương trình này, hay gần đây tôi mới như vậy. Và tôi dự kiến sẽ như vậy suốt đời. Vì tôi không làm khác được", nam MC nói.

Tuy vậy không thể phủ nhận sự nhạy bén của Trấn Thành khi dẫn dắt các gameshow.

Đã lên sóng được 8 tập, có thể thấy Em xinh say hi liên tục đạt được những thành tích đáng nể. Hội tụ 30 nghệ sĩ từ các lĩnh vực, chương trình thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả trẻ. Loạt ca khúc từ chương trình thay phiên nhau leo lên top trending của Youtube.

Là một trong những MC nổi tiếng nhất hiện nay, không thể phủ nhận sự xuất hiện của Trấn Thành góp phần không nhỏ tạo ra tiếng cười cho khán giả, cũng như sự kết nối giữa các nội dung, các nghệ sĩ tham gia.

Song khán giả hy vọng Trấn Thành nên cố gắng tiết chế cảm xúc để chương trình không bị mang tính kịch hoá bằng những giọt nước mắt.