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Chồng là Đại úy, người dân tộc Sán Dìu công khai bày tỏ tình cảm với Hòa Minzy

| | Lifestyle

Màn tương tác tình cảm của vợ chồng Hòa Minzy khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân và fan page kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Vợ #C xinh thía" và "Vợ của #C". Cách "đánh dấu chủ quyền" đầy ẩn ý của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú như: "Lại đánh dấu chủ quyền rồi đấy", "Hóng đám cưới ở sân Mỹ Đình cô ơi", "Vợ đồng chí Cương xinh à nha" hay "Chị cưới đi, em sẵn sàng rồi".

Đáng chú ý, Đại úy Thăng Văn Cương cũng công khai để lại lời nhắn ngọt ngào dành cho Hòa Minzy: "Vợ yêu của chồng. Dễ thương xinh đẹp". Màn tương tác tình cảm của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình của cặp đôi và gửi lời chúc phúc.

Hòa Minzy và chồng.

Chuyện tình của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương - một người con của đồng bào dân tộc Sán Dìu - nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022. Sự chân thành, điềm đạm cùng tác phong của chàng sĩ quan quân đội được cho là đã tạo thiện cảm với nữ ca sĩ. Đến tháng 3/2026, hai người chính thức công khai mối quan hệ và nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Kể từ khi công khai tình cảm, Hòa Minzy nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên gia đình bạn trai. Nữ ca sĩ tích cực tìm hiểu văn hóa, phong tục của người Sán Dìu, học nói tiếng Sán Dìu và được mẹ của Đại úy Cương tận tình chỉ dạy. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết giữa Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo - con trai của Hòa Minzy - cũng nhận được nhiều lời khen khi cả hai thường xuyên xuất hiện với những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp.

Mẹ chồng Hòa Minzy sợ con dâu bị "bóc phốt"

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Hòa Minzy

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