Tình hình hiện tại của Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, nam ca sĩ có màn trình diễn kéo dài khoảng 45 phút tại sự kiện CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" diễn ra ở Hà Nội.

Theo bảng xếp hạng Top 10 nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện trong tuần do Socialite công bố, Đàm Vĩnh Hưng dẫn đầu với gần 10.000 lượt thảo luận, vượt qua nhiều gương mặt đang có sức ảnh hưởng như MCK, Quang Hùng MasterD hay 14 Casper. Kết quả này cho thấy sức hút của nam ca sĩ sau lần hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc hướng đến khán giả trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng chia sẻ kết quả này trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Ảnh: Socialite

CAM Gala là chuỗi chương trình hòa nhạc thường niên do CAM by 8 tổ chức, nổi bật với mô hình kết hợp giữa nhạc trẻ, indie, pop, hip-hop và dàn giao hưởng thính phòng quy mô lớn. Năm nay, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như VCT, Chillies, Marzuz, MCK... Trong đó, sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành điểm nhấn ngay từ khi công bố dàn nghệ sĩ và tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh sau đêm diễn.

Trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng mang đến loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Lâu đài tình ái, Biển tình, Anh say rồi, Thao thức vì em, Bình minh sẽ mang em đi... Hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng theo nhiều tiết mục, tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt phần biểu diễn.

Đàm Vĩnh Hưng được đông đảo khán giả trẻ đón nhận. Ảnh: FBNV

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội là màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và rapper MCK trong ca khúc Nếu như ta chẳng còn - sáng tác thuộc album mới của MCK. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ với hai màu sắc âm nhạc khác nhau được nhiều khán giả đánh giá là bất ngờ, mang đến làn gió mới cho chương trình.

Màn song ca dậy sóng mạng xã hội của Đàm Vĩnh Hưng và MCK

Sau đêm diễn, nhiều video ghi lại phần trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Đây được cho là một trong những yếu tố giúp nam ca sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ thảo luận của Socialite, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của anh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.