“Cháu nội” NSND Lan Hương 5 tuổi kiếm được tiền, 9 tuổi có hai cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình

Nếu từng theo dõi các diễn viên nhí của màn ảnh Việt trong gần một thập kỷ qua, cái tên Chu Diệp Anh hẳn không còn xa lạ. Sinh năm 2011 tại Hà Nội, cô bé gây chú ý từ rất sớm nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng thần thái tự tin trước ống kính.

Khi 6 tuổi, Diệp Anh từng gây sốt khi xuất hiện trên nhiều diễn đàn trong và ngoài nước. Trên mạng xã hội, không ít bình luận nhận xét Diệp Anh là kiểu nhan sắc "trời sinh để thi Hoa hậu" nhờ gương mặt cân đối và thần thái nổi bật dù còn rất nhỏ.

Không dừng lại ở ngoại hình, Chu Diệp Anh sớm bén duyên với nghệ thuật. Mới 5 tuổi, cô đã bắt đầu làm mẫu ảnh, quay quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Đây cũng là thời điểm Diệp Anh có khoản thu nhập đầu tiên nhờ công việc trước ống kính.

Theo chia sẻ của gia đình, toàn bộ cát-xê của Diệp Anh đều được bố mẹ gửi tiết kiệm thay vì sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày. Đến năm 9 tuổi, cô bé đã sở hữu hai cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình.

Chu Diệp Anh là gương mặt diễn viên nhí quen thuộc với khán giả truyền hình

Cô bạn từng xuất hiện trên báo Mỹ năm 2022

Song song với công việc người mẫu nhí, Chu Diệp Anh nhanh chóng ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất. Mỹ nhân nhí góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Thương ngày nắng về , Hướng dương ngược nắng , Hoa sữa về trong gió, Chúng ta của 8 năm sau, ... Dù thường đảm nhận vai thời thơ ấu của các nhân vật chính hoặc những vai phụ, Diệp Anh vẫn để lại thiện cảm nhờ khả năng biểu cảm tự nhiên và lối diễn giàu cảm xúc.

Đặc biệt nhất phải kể đến Diệp Anh từng đảm nhận cả vai chính trong bộ phim điện ảnh thiếu nhi Maika - tác phẩm từng được mang đi dự Liên hoan phim Sundance. Sự thành công của Diệp Anh khiến cô nàng được báo Mỹ ca ngợi, dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài lẫn diễn xuất.

Một trong những mối duyên đặc biệt trong sự nghiệp của Diệp Anh là với NSND Lan Hương. Cả hai nhiều lần vào vai người thân trên màn ảnh. Sự ăn ý trong diễn xuất cùng tình cảm gắn bó sau hậu trường khiến nữ nghệ sĩ dành cho Diệp Anh sự yêu quý đặc biệt, thường gọi là "cháu nội".

Điều này khiến không ít người từng nhầm tưởng Chu Diệp Anh là “con nhà nòi”. Song thực tế, gia đình Diệp Anh không có ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên vì nhận được sự yêu mến qua các vai diễn nên Chu Diệp Anh được nhiều khán giả gọi thân thương là “con gái Việt Anh”, “cháu nội NSND Lan Hương”,...

Chu Diệp Anh còn được mọi người ưu ái gọi là "con gái Việt Anh" qua một vai diễn trong phim Hướng dương ngược nắng

Trước đó, cô bé cũng được NSND Lan Hương nhận là cháu nội

Hiện tại, Chu Diệp Anh đã 15 tuổi, được nhận xét ngày càng ra dáng thiếu nữ. So với hình ảnh "em bé búp bê" năm nào, cô nàng hiện sở hữu dáng vóc nổi bật, gương mặt thanh thoát hơn nhưng vẫn giữ được những đường nét từng làm nên "thương hiệu". Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên mạng xã hội, Diệp Anh đều nhận về nhiều lời khen nhờ phong thái tự tin và gu ăn mặc phù hợp lứa tuổi.

Chu Diệp Anh hiện tại vẫn thu hút với diện mạo xinh đẹp

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Diệp Anh vừa tốt nghiệp cấp 2 tại trường quốc tế ở Hà Nội, nơi có mức học phí khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Dù bận “chạy sô” nhưng Diệp Anh luôn được gia đình định hướng đặt việc học tập lên trên, xem đây là nền tảng quan trọng để phát triển lâu dài.

Có thể nói, sau 10 năm theo đuổi đam mê nghệ thuật, Diệp Anh ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Không ít người tin rằng, nếu phát triển đúng hướng, Diệp Anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của showbiz Việt, một diễn viên kiêm người mẫu, hoặc thậm chí... là Hoa hậu.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV