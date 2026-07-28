Thương hiệu gần 180 năm tuổi biến một món đồ tưởng chừng bình dị thành biểu tượng thời trang mùa hè

Trong thế giới thời trang cao cấp, nơi các xu hướng thay đổi liên tục theo từng mùa, LOEWE vẫn kiên định với giá trị đã làm nên bản sắc của thương hiệu suốt gần hai thế kỷ: nghệ thuật thủ công. Bộ sưu tập Pre-Fall 2026 tiếp tục thể hiện tinh thần ấy thông qua loạt thiết kế túi raffia, sandals và phụ kiện lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mang đến hình ảnh một mùa hè Địa Trung Hải phóng khoáng nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật.

Với LOEWE, phụ kiện không chỉ đóng vai trò hoàn thiện trang phục mà còn kể một câu chuyện về chất liệu, kỹ nghệ chế tác và lối sống. Mỗi chiếc túi raffia, mỗi đôi sandals đan tay hay những chi tiết lấy cảm hứng từ hoa lá, trái cây đều phản ánh triết lý thiết kế đề cao sự sáng tạo của con người và vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên.

Tinh thần đó được thể hiện rõ trong bộ sưu tập Pre-Fall 2026 , nơi kỹ thuật thủ công truyền thống được kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Nổi bật là dòng Basket Bag – một trong những biểu tượng của LOEWE trong nhiều mùa hè gần đây.

Được chế tác từ sợi raffia tự nhiên, các thiết kế Basket Bag gây ấn tượng với kết cấu mộc mạc nhưng vẫn nổi bật nhờ logo Anagram đặc trưng của thương hiệu. Mỗi sợi cói đều được xử lý và đan hoàn toàn thủ công, tạo nên những đường đan mang dấu ấn riêng của người nghệ nhân. Chính vì vậy, không có hai chiếc túi nào hoàn toàn giống nhau – điều được LOEWE xem là giá trị đặc biệt của sản phẩm thủ công.

Không chỉ dừng lại ở các thiết kế túi, bộ sưu tập còn mở rộng sang nhiều phụ kiện mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Những đôi sandals đan raffia, túi xách có phom dáng mềm mại hay các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ trái cây, hoa lá và biển cả góp phần tái hiện không khí đặc trưng của vùng Địa Trung Hải.

Thông qua các thiết kế này, LOEWE gợi nhắc hình ảnh những bãi biển ngập nắng, các khu chợ thủ công ven biển hay những kỳ nghỉ kéo dài dưới bầu trời xanh của Ibiza – nơi nhịp sống chậm rãi và thiên nhiên trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thời trang.

Điểm hấp dẫn của bộ sưu tập không chỉ nằm ở chất liệu tự nhiên hay kỹ thuật chế tác tinh xảo. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến lối sống bền vững và những giá trị mang tính lâu dài, các thiết kế raffia của LOEWE phản ánh một phong cách sống gần gũi với thiên nhiên, đề cao sự giản dị và tính thủ công.

Thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn, thương hiệu Tây Ban Nha lựa chọn phát triển các thiết kế có khả năng đồng hành trong nhiều mùa thời trang. Chất liệu raffia, bảng màu trung tính cùng phom dáng tối giản giúp các sản phẩm vừa giữ được vẻ trẻ trung, vừa mang tính ứng dụng cao.

Đây cũng là lý do những chiếc túi raffia của LOEWE trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều tín đồ thời trang trong các kỳ nghỉ. Chúng có thể kết hợp linh hoạt với váy linen, quần shorts denim, áo sơ mi oversized hay những bản phối mang tinh thần resortwear, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa hiện đại.

Chỉ với một chiếc Basket Bag đặc trưng, trang phục mùa hè có thể trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều điểm nhấn. Khả năng kết hợp linh hoạt giúp những thiết kế này phù hợp cả khi dạo biển, khám phá thành phố hay xuất hiện trong các chuyến du lịch.

Đằng sau vẻ ngoài tối giản là quá trình chế tác đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, xử lý sợi raffia đến từng đường đan đều được thực hiện cẩn trọng nhằm giữ lại kết cấu tự nhiên của chất liệu, đồng thời đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Qua bộ sưu tập Pre-Fall 2026 , LOEWE tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên giá trị thủ công – yếu tố đã trở thành DNA của thương hiệu từ những ngày đầu thành lập. Thay vì chỉ tạo ra các món phụ kiện thời trang, hãng hướng tới việc mang đến những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống chế tác và tư duy thiết kế hiện đại.