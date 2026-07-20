Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ gần 150 năm tuổi chính thức vào Việt Nam, mang theo phiên bản giới hạn chỉ 3 chiếc

Sau gần 150 năm phát triển, thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Cuervo y Sobrinos đã chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện ra mắt diễn ra ngày 15-16/7 tại TP.HCM. Đây được xem là cột mốc mở đầu cho hành trình của thương hiệu tại thị trường trong nước, đồng thời mang đến cơ hội để giới sưu tầm tiếp cận những cỗ máy thời gian mang đậm dấu ấn lịch sử và nghệ thuật chế tác Thụy Sĩ.

Sự kiện có sự tham dự của ông Mario Girardi - Chủ sở hữu thương hiệu Cuervo y Sobrinos, ông Sami Alrayhani - Giám đốc Avanti-Group, bà Văn Thu Thủy - Tổng Giám đốc Golden Phoenix Vietnam, bà Daria Spitsyna - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Avanti-Group, cùng ông Mauricio A. Martínez Duque và bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TP.HCM.

Bên cạnh các đối tác, nhà sưu tầm và giới truyền thông, khách mời còn có dịp trải nghiệm trực tiếp những bộ sưu tập biểu tượng của thương hiệu, trong đó có một phiên bản giới hạn chỉ gồm ba chiếc được phân bổ tại Việt Nam.

Những bộ sưu tập làm nên tên tuổi thương hiệu

Tại sự kiện, Cuervo y Sobrinos giới thiệu nhiều dòng đồng hồ tiêu biểu đã góp phần định hình tên tuổi của hãng trên thị trường quốc tế.

Nổi bật là Espléndidos với thiết kế vỏ chữ nhật đặc trưng lấy cảm hứng từ họa tiết vân lá và văn hóa Habanos của Havana. Iconico Doble Tiempo gây ấn tượng nhờ khả năng hiển thị đồng thời hai múi giờ cùng phong cách thiết kế cổ điển.

Hai bộ sưu tập Sir Winston và Hemingway Explorer Heritage lần lượt tôn vinh Winston Churchill và nhà văn Ernest Hemingway - những nhân vật từng gắn bó với Havana. Đặc biệt, Hemingway Explorer Heritage chỉ được sản xuất giới hạn 82 chiếc trên toàn cầu, tích hợp chức năng GMT dành cho những người thường xuyên di chuyển.

Ở phân khúc thể thao, Buceador Caribe nổi bật với khả năng chống nước 200 m và cảm hứng từ vùng biển Caribbean, trong khi phiên bản Caribe "Pipín" được tạo nên để tri ân huyền thoại bóng chày Cuba Antonio Pacheco.

Dành cho khách hàng nữ, Prominente ghi dấu ấn bằng mặt số xà cừ, những đường cong mềm mại cùng điểm nhấn kim cương, mang phong cách thanh lịch nhưng vẫn đậm cá tính.

Theo đại diện thương hiệu, hầu hết các bộ sưu tập đều được xây dựng từ những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa và con người Cuba, qua đó biến mỗi chiếc đồng hồ trở thành một tác phẩm kể chuyện thay vì chỉ là cỗ máy đo thời gian.

Thương hiệu Thụy Sĩ có xuất phát điểm đặc biệt

Khác với phần lớn các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ ra đời tại những vùng núi nổi tiếng về chế tác, Cuervo y Sobrinos lại bắt đầu hành trình của mình tại Havana.

Đầu thập niên 1860, ông Ramón Fernández Cuervo, một người nhập cư Tây Ban Nha, mở cửa hàng trang sức đầu tiên tại đây. Đến năm 1882, ông cùng các cháu thành lập Cuervo y Sobrinos - cột mốc chính thức khai sinh thương hiệu.

Trong giai đoạn hoàng kim của Havana, boutique của Cuervo y Sobrinos từng là điểm đến quen thuộc của giới thượng lưu và nhiều nhân vật nổi tiếng như Ernest Hemingway, Winston Churchill hay Clark Gable. Thương hiệu cũng hợp tác và phân phối sản phẩm của nhiều tên tuổi lớn trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ.

Ramon Fernandez Cuervo - cha đẻ của Cuervo y Sobrinos (trái) và cửa hàng đầu tiên của thương hiệu tại Havana (Cuba) (phải)

Sau những biến động lịch sử, năm 1999, Cuervo y Sobrinos được doanh nhân Luca Musumeci mua lại và tái sinh tại Thụy Sĩ. Hiện thương hiệu đặt trụ sở tại Capolago, bên bờ hồ Lugano, nhưng vẫn duy trì triết lý "Born in La Habana", coi Havana là cội nguồn tạo nên bản sắc riêng.

Một phiên bản đồng hồ quý hiếm do Cuervo y Sobrinos và Patek Philippe hợp tác tạo nên

Một trong những điểm đặc biệt của Cuervo y Sobrinos là các phiên bản giới hạn thường chỉ được sản xuất 82 chiếc trên toàn thế giới. Riêng mẫu mang số seri 18/82 sẽ không được bán ra mà được lưu giữ tại bảo tàng của thương hiệu ở Thụy Sĩ.

Trong nhiều năm qua, hãng cũng liên tục giới thiệu các phiên bản đặc biệt như Historiador Nino Farina, ra mắt nhằm tôn vinh nhà vô địch Formula One đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh đó, Cuervo y Sobrinos còn sáng lập giải thưởng Latino Internacional để vinh danh những cá nhân có đóng góp trong việc lan tỏa văn hóa Latin trên toàn cầu.

Việc chính thức hiện diện tại Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của Cuervo y Sobrinos tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội để giới sưu tầm trong nước tiếp cận một thương hiệu sở hữu lịch sử gần 150 năm cùng triết lý thiết kế khác biệt.

Tại Việt Nam, Cuervo y Sobrinos được Golden Phoenix Vietnam phân phối độc quyền và Avanti-Group vận hành hệ thống bán lẻ. Theo đại diện đơn vị phân phối, thương hiệu không chỉ mang đến những cỗ máy thời gian đạt tiêu chuẩn Swiss Made, mà còn giới thiệu tới khách hàng trong nước những giá trị về di sản, nghệ thuật chế tác và lịch sử đã được gìn giữ suốt hơn một thế kỷ.