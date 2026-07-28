Hoàng Thùy Linh bị Đen Vâu từ chối

Nhắc đến những bộ đôi ăn ý nhất của nhạc Việt hiện nay, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh luôn là cái tên được đông đảo khán giả nhắc đến đầu tiên. Từ những bản hit triệu view cho đến các sân khấu gây sốt, cả hai liên tục chứng minh sự hòa hợp hiếm có trong âm nhạc. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành "tri kỷ" trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh từng nhiều lần chủ động ngỏ lời hợp tác nhưng đều bị Đen Vâu từ chối.

Cặp đôi ăn ý của làng nhạc Việt

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đã cùng nhau tạo nên nhiều sản phẩm gây tiếng vang lớn trên thị trường âm nhạc. Mở đầu là Làm Gì Phải Hốt (2020), ca khúc kết hợp cùng JustaTee. Dù là một sản phẩm âm nhạc quảng cáo dịp Tết, bài hát nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một chiến dịch thương hiệu để trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Với nội dung hóm hỉnh, gần gũi, đánh trúng tâm lý "cháy túi" ngày Tết của giới trẻ, ca khúc hiện thu về hơn 141 triệu lượt xem trên YouTube và thường xuyên được khán giả tìm nghe mỗi dịp đầu năm. Đây cũng được xem là một trong những case study nổi bật về việc kết hợp giữa âm nhạc và thương hiệu.

Lần đầu Đen Vâu hợp tác Hoàng Thùy Linh là ca khúc Làm Gì Phải Hốt

Đầu năm 2022, cả hai bắt tay trong Gieo Quẻ - MV đầu tiên đồng thời là lead single mở đường cho album phòng thu thứ hai LINK của Hoàng Thùy Linh. Ngay sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng vươn lên Top 1 Trending YouTube Music, đồng thời thống trị nhiều bảng xếp hạng như Spotify và Apple Music. Đến nay, MV đã thu về hơn 71 triệu lượt xem.

Thành công của Gieo Quẻ đến từ sự hòa quyện giữa chất nhạc pop pha dân gian đương đại đặc trưng của Hoàng Thùy Linh với những câu rap mộc mạc, giàu tính chiêm nghiệm của Đen Vâu. Đoạn rap của nam rapper được nhiều khán giả đánh giá là một trong những điểm nhấn giúp ca khúc trở thành bản nhạc xuân quen thuộc.

Đen Vâu đồng ý collab với Hoàng Thùy Linh trong Gieo Quẻ

Đến năm 2023, Miền Đất Hứa tiếp tục đánh dấu màn kết hợp đáng nhớ của hai nghệ sĩ. Ca khúc được trình diễn lần đầu đầy bất ngờ tại Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh vào tháng 9/2023, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trước khi MV chính thức ra mắt vào cuối tháng 11 cùng năm và nhanh chóng lọt top xu hướng. Với giai điệu nhẹ nhàng, giàu tính tự sự, bài hát truyền tải thông điệp về tình yêu, sự bình yên và hành trình tìm thấy chốn thuộc về.

Miền Đất Hứa là một trong những bản nhạc lãng mạn nhất của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu

Gần đây nhất là Vị Nhà của Đen Vâu, phát hành dịp Tết Nguyên đán 2025. Dù không công bố danh tính giọng ca nữ góp giọng, nhiều khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra chất giọng đặc trưng của Hoàng Thùy Linh. Đặc biệt, màn trình diễn Vị Nhà tại V Concert 2025 của bộ đôi còn gây sốt mạng xã hội nhờ sự tương tác đầy ăn ý và tình tứ trên sân khấu.

Hoàng Thùy Linh là giọng nữ của Đen Vâu trong Vị Nhà

Sự kết hợp giữa Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được nhiều khán giả và giới chuyên môn đánh giá là một trong những "cú bắt tay" hoàn hảo của Vpop hiện đại. Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở sự dung hòa về thể loại âm nhạc. Hoàng Thùy Linh theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại kết hợp electropop, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong khi đó, Đen Vâu lại ghi dấu với chất rap mộc mạc, gần gũi và đậm tính chiêm nghiệm. Hai màu sắc tưởng chừng đối lập nhưng khi kết hợp lại tạo nên tổng thể hài hòa và bổ trợ lẫn nhau.

Không chỉ vậy, cả hai đều nổi tiếng với sự chỉn chu trong cách xây dựng ca từ. Lyrics của Đen Vâu luôn được đánh giá cao bởi chiều sâu và tính triết lý, trong khi Hoàng Thùy Linh khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa truyền thống vào âm nhạc đại chúng. Chính sự đồng điệu trong tư duy nghệ thuật giúp các sản phẩm chung vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa dễ tiếp cận đông đảo khán giả. Ở các sân khấu biểu diễn, bộ đôi cũng thể hiện sự ăn ý rõ nét từ ánh mắt, phong thái trình diễn đến cách nhường không gian để đối phương tỏa sáng, tạo nên những màn kết hợp giàu cảm xúc.

Ít ai ngờ rằng trước khi trở thành cộng sự ăn ý, Hoàng Thùy Linh từng nhiều lần nhận cái lắc đầu từ Đen Vâu

Ít ai ngờ rằng trước khi trở thành cộng sự ăn ý, Hoàng Thùy Linh từng nhiều lần nhận cái lắc đầu từ Đen Vâu. Đầu năm 2025, trong sự kiện quảng bá phim tài liệu của mình, nữ ca sĩ tiết lộ cô vốn là một "fan girl chính hiệu" của Đen Vâu, thậm chí còn tham gia Đồng Âm - cộng đồng người hâm mộ của nam rapper. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là việc Hoàng Thùy Linh đã chủ động ngỏ lời hợp tác với Đen từ khoảng 4 năm trước (từ 2020-2021) nhưng nhiều lần không thành công.

Chia sẻ về kỷ niệm này, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi cũng là một Đồng Âm và cũng ngỏ lời hợp tác với anh Đen từ 4 năm trước, nhưng bị anh từ chối một số lần. Có lẽ lúc đó âm nhạc của tôi chưa phù hợp để hợp tác chung. Gần đây, khi âm nhạc của tôi phù hợp với tư tưởng âm nhạc của anh Đen, lúc đó anh Đen mới đồng ý hợp tác. Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn."

Qua chia sẻ của Hoàng Thùy Linh, có thể thấy Đen Vâu từ chối không xuất phát từ yếu tố cá nhân mà đến từ quan điểm nghệ thuật

Qua chia sẻ của Hoàng Thùy Linh, có thể thấy Đen Vâu từ chối không xuất phát từ yếu tố cá nhân mà đến từ quan điểm nghệ thuật. Chỉ khi cảm thấy màu sắc âm nhạc của cả hai đủ đồng điệu, nam rapper mới quyết định nhận lời, mở ra chuỗi sản phẩm thành công sau này. Từ việc nhiều lần lỡ hẹn, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cuối cùng đã trở thành những người đồng hành đặc biệt trong âm nhạc, tạo nên loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích.

Bên cạnh âm nhạc, mối quan hệ giữa Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng chú ý. Từ đầu năm 2023, mạng xã hội từng lan truyền thông tin cho rằng cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi kín tiếng tại quê nhà. Sau đó, nhiều hình ảnh và thông tin về việc hai nghệ sĩ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống đời thường tiếp tục xuất hiện, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu được nhiều khán giả khẳng định là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz.

Hoàng Thùy Linh lẫn Đen Vâu không bao giờ giấu giếm sự ủng hộ cho nhau

Về phía Đen Vâu, nam rapper luôn giữ thái độ kín tiếng trước những đồn đoán liên quan đến đời tư. Anh từng chia sẻ rằng bản thân muốn tập trung cống hiến cho âm nhạc và mong khán giả đón nhận các sản phẩm nghệ thuật. Nếu có tin vui chính thức về cuộc sống cá nhân, anh sẽ chủ động thông báo tới người hâm mộ. Tuy nhiên, trước công chúng, Hoàng Thùy Linh lẫn Đen Vâu không bao giờ giấu giếm sự ủng hộ cho nhau. Không lên tiếng, nhưng fan đều thấu hiểu và ngưỡng mộ cặp đôi.