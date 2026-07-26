Hoàng Thùy Linh dạo này khác hẳn

Nếu từng quen thuộc với một Hoàng Thùy Linh cầu kỳ, ma mị trong những bộ trang phục sân khấu mang đậm chất dân gian đương đại, người theo dõi sẽ dễ dàng nhận ra một nhịp sống hoàn toàn khác trên trang cá nhân của cô gần đây. Tần suất xuất hiện của hashtag #OOTD cùng những khung hình street style dạo này bỗng nhiên dày đặc hơn hẳn.

Không còn sự gồng gánh của ánh đèn hào quang hay những phom dáng nặng tính trình diễn, nữ ca sĩ xuống phố với gu ăn mặc nhạy bén, cập nhật mượt mà những trào lưu đang chiếm sóng giới thời trang.

Cái hay trong phong cách gần đây của Hoàng Thùy Linh nằm ở cách cô bắt nhịp rất ngọt với loạt micro-trends đang đổ bộ đường phố. Dễ nhận ra nhất là sự ưu ái dành cho những chiếc chân váy lụa viền ren - món đồ mang tính biểu tượng của tinh thần Boudoircore. Dù phối chiếc váy lụa tông hồng pastel nhẹ nhàng hay sắc xám tối giản cùng cardigan dệt mỏng và gile xẻ sâu, cô vẫn giữ được sự e ấp vừa đủ, gợi cảm mà không hề bị phô.

Mùa hè 2026 cũng đang chứng kiến sự phủ sóng mạnh mẽ của những đôi kitten heel flip-flops. Khác với sự phóng khoáng của những đôi dép tông đế bằng, dáng xỏ ngón nhấn nhá thêm phần gót thấp 3-5cm năm nay lại mang đến nét kiêu kỳ, điệu đà vô cùng nữ tính. Đặt item này vào tổng thể trang phục mềm mại, vóc dáng người mặc bỗng trở nên thanh thoát, cao ráo hơn mà không mất đi tinh thần thoải mái của những ngày hè nắng.

Không dừng lại ở nét quyến rũ e ấp, Hoàng Thùy Linh còn chứng tỏ sự cao tay khi nhập cuộc trào lưu "Geek Chic" - phong cách lấy cảm hứng từ hình ảnh các tri thức thập niên 2000. Mẫu kính gọng đỏ dáng oval hay kính gọng kim loại siêu mỏng (Bayonetta glasses) xuất hiện với tần suất liên tục trong các khung hình dạo phố, trở thành món phụ kiện đắt giá giúp đường nét gương mặt cô thêm phần thời thượng và sắc nét.

Song song đó, nhịp đập retro của năm nay cũng được nữ ca sĩ ứng dụng khéo léo qua chiếc chân váy rủ họa tiết chấm bi sắc nâu trầm. Đi cùng áo thun lệch vai tông kem và túi đeo vai phom mềm, tổng thể mang lại cảm giác effortless chic chuẩn chỉnh, đẹp nhẹ nhàng và tự nhiên như thể không cần tính toán quá nhiều. Ngay cả những bản phối màu sắc đòi hỏi sự nhạy bén như xanh bạc hà kết hợp chân váy ánh kim, hay áo hai dây đỏ rực đi cùng ren xám đều được Hoàng Thùy Linh xử lý mượt mà, tạo nên những mảng màu bắt mắt.

Theo dõi loạt ảnh OOTD gần đây, khán giả không thấy một cuộc chạy theo xu hướng khiên cưỡng, mà nhìn ra hình ảnh một người phụ nữ đang cực kỳ thoải mái và tự do trong không gian cá nhân của mình. Những bức ảnh chụp vội nơi góc phố, quán cà phê hay khoảng sân xanh mát chẳng cần tạo dáng cầu kỳ lại khắc họa rõ nhất gu thẩm mỹ đã chạm độ chín. Hoàng Thùy Linh không cần khoác lên mình xiêm y nặng trịch để khẳng định chỗ đứng hay phong cách.

Sự xuất hiện dày những trang phục đời thường giống như một lời chào nhẹ nhàng gửi tới khán giả về một chương mới: cởi mở, phóng khoáng hơn và tràn đầy cảm hứng ứng dụng. Giữa dòng chảy phong cách của các ngôi sao Vpop, Hoàng Thùy Linh ở thời điểm hiện tại đang khẳng định một nét hút rất riêng, không chỉ làm chủ các concept nghệ thuật lớn mà còn biến từng khoảnh khắc bước xuống phố thành một trải nghiệm thời trang đầy cuốn hút cho khán giả đại chúng.

Ảnh: IGNV