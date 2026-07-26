Á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà bạn sau khi dự tiệc sinh nhật, BTC cuộc thi lên tiếng

Sau nhiều ngày khiến mạng xã hội bàn tán vì đoạn clip ném gạch vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), vụ việc liên quan đến Á hậu Mỹ Duyên tiếp tục có diễn biến mới. Mới đây, đại diện Ban tổ chức cuộc thi nhan sắc mà Mỹ Duyên đăng quang đã chính thức lên tiếng, chia sẻ về quá trình làm việc với nàng hậu sau ồn ào.

Trong một sự kiện mới đây, ông Vũ Thái - đại diện Ban tổ chức cuộc thi Miss Celebrity Vietnam, nơi Mỹ Duyên giành danh hiệu Á hậu - đã có những chia sẻ đầu tiên về vụ việc đang gây xôn xao.

Theo ông Vũ Thái, ngay sau khi nắm được thông tin, Ban tổ chức đã chủ động liên hệ với Mỹ Duyên để tìm hiểu sự việc. Theo chia sẻ từ nàng hậu, đây là câu chuyện nội bộ xảy ra giữa những người bạn sau khi kết thúc một bữa tiệc sinh nhật chung. Trong lúc mất kiểm soát cảm xúc, Mỹ Duyên đã có hành vi thiếu chuẩn mực.

Đại diện Ban tổ chức cho biết Mỹ Duyên đã thẳng thắn nhìn nhận sai sót của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những ồn ào đã vô tình ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi. Theo ông Vũ Thái, điều đáng ghi nhận là nàng hậu đã ý thức được lỗi lầm và thể hiện thái độ cầu thị sau sự việc.

BTC cuộc thi Miss Celebrity Vietnam cho biết đã liên hệ Á hậu Mỹ Duyên để tìm hiểu sự việc

Trước đó, tối 23/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái được cho là Á hậu Mỹ Duyên dùng gạch ném vào cửa một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Sau khoảng 3 lần ném, cô gái dừng lại rồi bấm điện thoại. Đáng chú ý, clip đăng tải kèm nội dung nhắc đến tên của một á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp. Hành động này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn.

Sau khi đoạn clip gây xôn xao, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên đã đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, xác nhận người xuất hiện trong video là mình. Nàng hậu cho biết hôm đó có sử dụng đồ uống có cồn cùng bạn bè và đã có hành động bộc phát, thiếu kiểm soát. Mỹ Duyên gửi lời xin lỗi đến người bạn liên quan cũng như khán giả, đồng thời phủ nhận những tin đồn cho rằng cô sử dụng chất cấm.

Á hậu Mỹ Duyên thừa nhận mình chính là cô gái trong video được lan truyền

Không lâu sau, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận diễn biến. Theo lời kể của một số người dân sinh sống trong khu vực, trước khi ném gạch, cô gái nhiều lần đập cửa, dùng guốc gõ vào cửa kính và đứng gọi nhưng không có ai ra mở. Sau đó, cô đi tìm một viên gạch rồi ném vào căn nhà trước khi rời đi khi biết chủ nhà không có mặt.

"Tối qua thấy cô gái này tới xong đứng ngoài một hồi thì lấy guốc gõ. Một hồi không được, cô mới đi kiếm viên gạch ném kính ở dưới, rồi lấy cục gạch ném lên lầu một. Nói chung người ở đây cũng nói: 'Đâu có nó ở nhà đâu mà cứ làm vậy hoài' nên cô gái bỏ đi" , người hàng xóm cho biết.

Liên quan đến sự việc nói trên, trong sáng cùng ngày Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đã cử cán bộ đến hiện trường thu thập chứng cứ, đang làm rõ vụ việc.

Bài đăng lên tiếng trên trang cá nhân của Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên về đoạn clip gây xôn xao

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, lớn lên tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Năm 2024, Mỹ Duyên đăng ký tham gia cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Ở đêm chung kết, Bùi Thị Mỹ Duyên được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2. Không chỉ vậy, cô còn nhận thêm giải thưởng phụ Người đẹp dạ hội.

Ảnh: Tổng hợp