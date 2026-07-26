Sau khi duy trì 5 thói quen này suốt một năm, tôi mới thực sự biết thế nào là tiết kiệm tiền

Có một thời gian, mỗi tháng tôi đều rơi vào vòng lặp quen thuộc: lương vừa về tài khoản đã nhanh chóng "bốc hơi". Tiền dùng để trả các khoản mua trước trả sau, thanh toán hóa đơn và những món đồ đã mua từ tháng trước. Cuối tháng nhìn lại, tôi luôn tự hỏi tiền đã đi đâu.

Tôi từng nghĩ mình kiếm chưa đủ nhiều nên không thể tiết kiệm. Nhưng sau này mới hiểu, vấn đề không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở những thói quen tài chính hằng ngày.

Sau gần một năm thay đổi cách quản lý tiền, tôi không trở nên giàu có ngay lập tức, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm có thể đều đặn để dành một khoản mỗi tháng mà không cảm thấy quá áp lực.

Đây là 5 thói quen tạo nên sự khác biệt lớn nhất.

1. Ngừng phụ thuộc vào mua trước, trả sau và hạn mức tín dụng

Điều đầu tiên tôi làm là hạn chế tối đa việc sử dụng các dịch vụ mua trước, trả sau và thẻ tín dụng.

Những công cụ này không xấu nếu người dùng có khả năng kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên, với nhiều người, chúng khiến việc mua sắm trở nên quá dễ dàng. Khi không phải trả tiền ngay, não bộ thường đánh giá thấp giá trị thực của món đồ.

Kết quả là đến ngày nhận lương, phần lớn thu nhập lại được dùng để thanh toán cho những quyết định mua sắm của tháng trước.

Trong vài tháng đầu, tôi chuyển sang thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ. Việc nhìn thấy số dư tài khoản giảm ngay sau mỗi lần chi tiêu khiến tôi cân nhắc kỹ hơn trước khi mua.

Đó cũng là cách đơn giản nhất để rèn luyện tính kỷ luật tài chính.

2. Ghi chép mọi khoản chi tiêu, dù chỉ là vài chục nghìn đồng

Tôi từng nghĩ việc ghi chép chi tiêu rất phiền phức.

Nhưng chỉ sau khoảng hai tháng, tôi nhận ra đây là công cụ giúp mình thay đổi hành vi tiêu dùng hiệu quả nhất.

Mỗi tối, tôi dành vài phút cập nhật toàn bộ các khoản đã chi trong ngày. Cuối tháng, tôi xem lại và phân loại thành từng nhóm.

Có những khoản tưởng như rất nhỏ nhưng cộng dồn lại khiến tôi bất ngờ.

Đồ uống mua tiện đường đi làm, các đơn hàng giảm giá trên sàn thương mại điện tử, phí giao hàng, những món mỹ phẩm mua theo cảm hứng... tất cả đều góp phần làm ngân sách thất thoát.

Chỉ khi nhìn thấy những con số cụ thể, tôi mới biết tiền của mình đang chảy về đâu.

3. Lập "danh sách những món đồ mua sai"

Đây là thói quen khá đặc biệt nhưng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi.

Mỗi lần dọn phòng, tôi ghi lại những món đồ gần như không sử dụng.

Bên cạnh mỗi món, tôi ghi thêm:

- Giá đã mua.

- Thời điểm mua.

- Đã sử dụng bao nhiêu lần.

- Lý do không còn dùng đến.

Danh sách này giống như một "bài học tài chính" của chính bản thân.

Mỗi lần có ý định mua thêm một món đồ mới, tôi chỉ cần mở danh sách đó ra xem. Cảm giác tiếc tiền vì những món đồ cũ khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều trước các chương trình giảm giá hay quảng cáo hấp dẫn.

Sau vài tháng, số lượng đơn hàng mua theo cảm xúc giảm đáng kể.

4. Chỉ mua khi biết rõ món đồ sẽ được đặt ở đâu

Trước đây, tôi thường mua vì thấy đẹp hoặc đang giảm giá.

Sau này, tôi tự đặt ra một quy tắc rất đơn giản: Nếu chưa biết sẽ để món đồ ở đâu và sử dụng như thế nào thì chưa mua.

Quy tắc này đặc biệt hữu ích khi sống trong không gian nhỏ.

Trước mỗi lần mua đồ gia dụng, đồ trang trí hay vật dụng cá nhân, tôi đều tự hỏi:

- Trong nhà còn món nào tương tự không?

- Có đủ không gian để cất không?

- Một tháng tới mình sẽ dùng bao nhiêu lần?

Chỉ ba câu hỏi này đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều khoản mua sắm không cần thiết.

Thay vì tích trữ, tôi bắt đầu ưu tiên những món đồ thực sự phục vụ cuộc sống hằng ngày.

5. Bảo vệ tiền của mình như bảo vệ một tài sản quý giá

Tiết kiệm không chỉ là chi tiêu hợp lý mà còn là biết giữ tiền.

Theo thời gian, tôi hình thành một số nguyên tắc khá rõ ràng:

- Không cho vay tiền nếu bản thân chưa sẵn sàng chấp nhận khả năng không lấy lại được.

- Không đưa ra các cam kết tài chính vượt quá khả năng của mình chỉ vì nể nang.

- Không khoe thu nhập hay số tiền tiết kiệm với người khác.

- Không mua sắm theo cảm xúc hoặc chạy theo các xu hướng tiêu dùng nhất thời.

- Luôn dành thời gian suy nghĩ trước những khoản chi có giá trị lớn.

Những nguyên tắc này giúp tôi tránh được không ít quyết định khiến bản thân phải hối tiếc.

Tiết kiệm không bắt đầu từ việc kiếm nhiều tiền

Nhìn lại, điều thay đổi lớn nhất không phải là mức lương.

Thu nhập của tôi không tăng đột biến, nhưng số tiền còn lại sau mỗi tháng đã khác trước rất nhiều.

Tôi nhận ra tiết kiệm không phải là ép bản thân sống kham khổ hay từ bỏ mọi niềm vui. Điều quan trọng hơn là xây dựng những thói quen khiến mỗi quyết định chi tiêu trở nên có chủ đích.

Tiền tiết kiệm không xuất hiện sau một đêm. Nó được tạo nên từ hàng trăm quyết định nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Và đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen đơn giản, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy tài khoản của mình bắt đầu có khoản dư mà trước đây luôn nghĩ là điều không thể.