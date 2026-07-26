Hết tiền thì nhận, chẳng có gì phải ngại: Cách người trẻ bảo vệ ví tiền của bản thân

Thay vì cố gắng có mặt trong mọi cuộc vui, tham gia đủ thứ trend đang hot hay đặt mua những món đồ mà "ai cũng có", không ít người trẻ lại chọn cách sống thật hơn với khả năng tài chính của mình: Nếu không đủ tiền, họ sẽ từ chối những lời mời tốn kém. Lý do? Không cần lòng vòng, cứ thành thật thẳng thắn: "Tôi không đủ tiền", thế là xong!

Với họ, câu nói “tôi không đủ ngân sách cho việc này” không còn là điều đáng xấu hổ, mà trở thành một công cụ để tránh chi tiêu quá tay và xây dựng sự ổn định tiền bạc.

Lauren Thorpe (28 tuổi) - Cô gái sống tại Sheffield (Anh) là một trong những người đang áp dụng cách này. Cô cởi mở hơn về tiền bạc, chia sẻ với bạn bè những khoản chi mình có thể hoặc không thể chi trả, thay vì cố tìm lý do từ chối hoặc vay mượn để có những trải nghiệm vượt quá khả năng tài chính.

“Khi có thứ gì đó không nằm trong ngân sách của mình, tôi sẽ nói thẳng rằng tôi hết tiền rồi" - Thorpe chia sẻ. Cô cho biết việc trao đổi rõ ràng về tiền giúp những người xung quanh hiểu được giới hạn tài chính của mình, đồng thời giúp cô tránh rơi vào tình huống phải chi tiêu chỉ vì áp lực xã hội.

Lauren Thorpe

Với Thorpe, lập ngân sách không đồng nghĩa với việc từ chối mọi niềm vui hay sống quá tiết kiệm. Điều quan trọng là cô muốn dùng tiền một cách có chủ đích hơn. Nếu một hoạt động nào đó vượt quá khả năng chi trả, cô thường tìm kiếm phương án thay thế rẻ hơn.

Chẳng hạn, thay vì đi pub cùng bạn bè, Thorpe có thể đề xuất một buổi đi bộ hoặc gặp nhau sau đó. Trong những bữa ăn cùng gia đình, bạn bè, cô có thể bỏ qua việc gọi chung một chai rượu vang và chỉ uống nước. “Tôi không hẳn là nói không với rất nhiều cuộc đi chơi. Tôi chỉ lên kế hoạch để đi chơi một hoặc hai lần mỗi tháng”, cô nói.

Hiện tại, Thorpe có thu nhập khoảng 2.050 Euro (khoảng 70,6 triệu đồng) mỗi tháng. Cô dành 650 Euro (khoảng 22,4 triệu đồng) cho các hóa đơn sinh hoạt, giữ lại 500 Euro (khoảng 17,2 triệu đồng) để chi tiêu thoải mái mà không cảm thấy tội lỗi, còn phần tiền còn lại được phân bổ cho tiết kiệm và đầu tư.

Nhờ áp dụng cách quản lý tài chính cởi mở hơn, Thorpe cho biết cô đã tăng được khoản tiết kiệm, tích lũy tiền đặt cọc mua nhà và hoàn thành việc trả khoản vay mua ô tô. Với cô, bài học lớn nhất không phải là cắt bỏ mọi mong muốn cá nhân, mà là hiểu rằng tiền bạc luôn cần sự lựa chọn.

“Bạn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng bạn không thể có tất cả mọi thứ cùng lúc” - Thorpe chia sẻ.

Khi việc nói “không đủ tiền” trở thành một kỹ năng tài chính mới của Gen Z

Câu chuyện của Thorpe phản ánh một xu hướng đang xuất hiện trong cách Gen Z nhìn nhận về tiền bạc. Thay vì coi việc thừa nhận khó khăn tài chính là dấu hiệu của thất bại, nhiều người trẻ xem đây là một cách thiết lập ranh giới để bảo vệ bản thân khỏi những khoản chi không cần thiết.

Một báo cáo gần đây của Bank of America về thói quen tài chính của Gen Z trong độ tuổi 18-29, cho thấy: 42% người trẻ cho biết họ đang thành thật hơn bao giờ hết về khả năng tài chính của bạn thân, bằng cách chủ động nói với bạn bè về những hoạt động mà họ có hoặc không có khả năng chi trả. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 75% người trẻ đang chủ động tìm cách tiết kiệm tiền khi lên kế hoạch cho các hoạt động gặp gỡ, vui chơi.

Ảnh minh họa

Catherine Valega - Nhà sáng lập Green Bee Advisory, một công ty tư vấn quản lý tài sản và thuế tại Massachusetts (Mỹ) ủng hộ việc thế hệ trẻ ngày càng cởi mở hơn trong các cuộc trò chuyện về tiền bạc.

Theo Valega, để sử dụng tiền hiệu quả hơn, người trẻ nên ưu tiên tiết kiệm trước khi chi cho những khoản mua sắm không thiết yếu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn những trải nghiệm mang lại niềm vui trong cuộc sống.

Chuyên gia này cho rằng mỗi người có một mức độ ưu tiên khác nhau đối với tiền bạc. Có người sẵn sàng chi nhiều hơn cho du lịch, có người coi trọng việc mua nhà, đầu tư hoặc dành tiền cho sở thích cá nhân. Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở việc chi tiêu ít nhất có thể, mà là hiểu rõ điều gì thực sự đáng để bỏ tiền.

Với nhiều người trẻ, thừa nhận mình không đủ khả năng cho 1 khoản chi nào đó, không phải là lời tuyên bố rằng họ không có tiền, mà là cách họ giành lại quyền kiểm soát tài chính. Việc nói “tôi không đủ ngân sách cho việc này” giúp họ giảm áp lực phải theo kịp bạn bè, tránh những khoản chi bốc đồng và tập trung tiền bạc vào những mục tiêu dài hạn hơn.

(Nguồn: Reuters)