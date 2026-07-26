Sau 12 tiếng công chiếu, nhiều tranh cãi hơn, nhiều cảm xúc hơn nhưng ít người xem hơn: Điều gì đang xảy ra với "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"?

Mùa hè 2026 chứng kiến màn đối đầu được chờ đợi nhất của truyền hình thực tế âm nhạc Việt Nam khi Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cùng lên sóng.

Một bên được xem là "vũ trụ Say Hi" với lực lượng fan trẻ hùng hậu, một bên là thương hiệu đã tạo tiếng vang nhờ chất lượng sân khấu và những câu chuyện truyền cảm hứng. Tuy nhiên, sau 4 tập phát sóng, cuộc đua đang cho thấy một nghịch lý là chương trình tạo nhiều tranh cãi hơn lại chưa phải chương trình có nhiều người xem hơn.

Theo ghi nhận trên YouTube, sau khoảng 15 giờ phát hành, tập 4 của Tinh Hà Say Hi đạt hơn 1,5 triệu lượt xem, trong khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đạt khoảng 759.000 lượt xem, tương đương hơn một nửa đối thủ.

Sau 14 tiếng phát sóng, chương trình đang mang về hơn 759 nghìn lượt xem

Khoảng cách này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi từ khi lên sóng đến nay, chương trình của Yeah1 gần như chưa bao giờ thiếu chủ đề để bàn luận.

Trong khi đó, Tinh hà say hi hiện đã có hơn 1,5 triệu lượt xem

Ngay từ thời điểm công bố đội hình, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã nhận được kỳ vọng lớn sau thành công của mùa đầu tiên.

Nhà sản xuất quyết định thay đổi format với 34 "Anh tài", bổ sung danh hiệu Chiến tướng, chia các nghệ sĩ thành nhiều "Nhà" để tăng tính đối kháng và chiến thuật.

Tập mở màn được đầu tư quy mô với hàng loạt tiết mục dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng thời lượng chương trình quá dài, luật chơi phức tạp và số lượng nhân vật quá đông khiến khán giả mới khó theo dõi.

Sức nóng của chương trình thực sự bùng lên sau tập 2, nhưng không hoàn toàn đến từ âm nhạc.

Kết quả chiến thắng của Biệt đội Tái Xuất trước đội hình quy tụ nhiều nhạc sĩ như Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú hay 14 Casper đã tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít khán giả đặt câu hỏi về tiêu chí chấm điểm, cho rằng yếu tố giải trí được ưu tiên hơn chất lượng chuyên môn.

Trước phản ứng của người xem, nhà sản xuất đã phải đăng thư xin lỗi, thừa nhận còn thiếu sót trong việc truyền tải luật chơi và trải nghiệm theo dõi.

Không thiếu drama, không thiếu cảm xúc với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (Ảnh: FB)

Những tuần tiếp theo, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục trở thành tâm điểm với hàng loạt "hot thread". Từ các màn chia tay đầy cảm xúc, nghệ sĩ bật khóc, những tranh luận quanh kết quả thi đấu đến việc MC Đinh Tiến Dũng bất ngờ rút khỏi chương trình giữa mùa phát sóng đều thu hút sự quan tâm lớn.

Việc chương trình hai lần điều chỉnh lịch phát sóng cũng khiến khán giả liên tục bàn tán, đồng thời làm gián đoạn mạch theo dõi của một bộ phận người xem.

Ở chiều ngược lại, Tinh Hà Say Hi lại chọn một cách tiếp cận khác. Chương trình không tạo quá nhiều tranh cãi về luật chơi nhưng duy trì được nhịp phát sóng ổn định, liên tục tung ra các tiết mục có khả năng lan truyền mạnh trên TikTok, YouTube Shorts và các nền tảng mạng xã hội.

Cuộc đua lượt xem giữa hai gameshow âm nhạc đình đám tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý (Ảnh: FB)

Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ được xây dựng từ nhiều mùa trước cũng giúp chương trình duy trì lượng người xem ổn định cho các tập phát sóng đầy đủ.

Khoảng cách về lượt xem giữa hai gameshow cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý của thị trường nội dung số.

Độ phủ trên mạng xã hội không còn đồng nghĩa với lượng người sẵn sàng dành hàng giờ để xem trọn vẹn một tập chương trình.

Một chủ đề có thể xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, tạo hàng nghìn bình luận và nhiều cuộc tranh luận, nhưng điều đó chưa chắc chuyển hóa thành lượt xem thực tế.

Bên cạnh đó, cả hai chương trình đều đang đối mặt với dấu hiệu hạ nhiệt so với thời điểm mới ra mắt. Nếu những tập đầu tiên gây tò mò nhờ đội hình nghệ sĩ và format mới, các tập sau buộc phải cạnh tranh bằng chất lượng âm nhạc và khả năng tạo ra những sân khấu đủ sức sống lâu sau khi chương trình kết thúc.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, nước mắt, drama hay những tranh cãi chỉ có thể tạo hiệu ứng ngắn hạn. Điều giữ chân người xem cuối cùng vẫn là những tiết mục thực sự chất lượng và đủ giá trị để họ quay lại xem nhiều lần.

Sau bốn tập phát sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn là một trong những gameshow được nhắc đến nhiều nhất mùa hè năm nay. Tuy nhiên, cuộc đua với Tinh Hà Say Hi cho thấy một thực tế mới của ngành giải trí khi ồn ào có thể giúp chương trình được nhắc tên, nhưng chỉ nội dung đủ hấp dẫn mới có thể biến sự chú ý thành những con số lượt xem.