Nguyễn Hùng từng vướng nghi vấn có người thứ ba, bạn gái cũ phải lên tiếng làm rõ

Mới đây, từ khóa “Nguyễn Hùng” bất ngờ được nhắc đến trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, lọt top tìm kiếm trên TikTok.

Nguyễn Hùng đang được tìm kiếm nhiều trên MXH.

Không chỉ các dự án nghệ thuật, chuyện tình cảm và những mối quan hệ trong quá khứ của nam ca/nhạc sĩ cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Trong đó, ồn ào từng vướng nghi vấn liên quan đến "người thứ ba" sau khi chia tay bạn gái cũng được nhiều người nhắc lại.

Vào tháng 3/2026, Nguyễn Hùng và bạn gái bất ngờ xác nhận "đường ai nấy đi" sau nhiều năm gắn bó.

Người chủ động thông báo chuyện chia tay là phía cô gái. Trên trang cá nhân, cô cho biết cả hai quyết định đi theo những con đường riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Chia sẻ của bạn gái cũ Nguyễn Hùng trên Instagram vào thời điểm này: " Cảm ơn mọi người đã yêu thích mình và anh Hùng, thật khó để đăng nhưng mà mình với anh Hùng mỗi người bây giờ đi một con đường riêng. Rất biết ơn vì mọi người yêu thích mình và cả anh Hùng. Tụi mình vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc, về những bài viết mình đăng mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng trong mối quan hệ ".

Tuy nhiên, ngay sau thông báo này, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những đồn đoán xoay quanh nguyên nhân chia tay. Một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn về sự xuất hiện của "người thứ ba", sau khi Nguyễn Hùng từng đăng tải hình ảnh chụp cùng một bạn diễn của anh trong dự án “ Cảm ơn người đã thức cùng tôi ”.

Anh chàng từng vướng nghi vấn có người thứ 3 sau khi chia tay bạn gái.

Khi những suy đoán ngày càng lan nhanh trên mạng xã hội.

Bạn gái cũ của Nguyễn Hùng đã lên tiếng trên story Instagram cá nhân. Cô chia sẻ rằng việc cả hai chia tay "không liên quan đến ai", đồng thời mong cư dân mạng không suy diễn hay để lại những bình luận tiêu cực nhằm giúp Nguyễn Hùng có thể tập trung cho các sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Cô bày tỏ: “ Cảm ơn mọi người đã an ủi nhưng mà mình confirm là thật sự tụi mình không còn đi chung con đường và cũng không hề liên quan đến ai. Mong mọi người đừng nói những điều không tốt đẹp để Hùng tập trung có những sản phẩm âm nhạc sắp tới tốt hơn nha. Hãy nhẹ nhàng với tụi mình nhá” .

Sau chia sẻ này, những nghi vấn liên quan đến "người thứ ba" dần lắng xuống. Về phía Nguyễn Hùng, anh không có thêm bất kỳ phản hồi nào liên quan đến câu chuyện tình cảm thời điểm đó. Kể từ đó đến nay, anh chàng kín tiếng trong chuyện tình cảm, tập trung vào các hoạt động nghệ thuật.

Bạn gái cũ của nam ca/nhạc sĩ là một họa sĩ, đồng thời kinh doanh các sản phẩm custom. Trong thời gian còn hẹn hò, cả hai nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội qua những bộ ảnh đời thường mang tông màu vintage, ghi lại những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống.

Song, mới đây khi cái tên Nguyễn Hùng cùng chuyện tình cảm được quan tâm trở lại, netizen vào trang cá nhân của Tường Vi và phát hiện ra những bức ảnh cô từng đăng với Nguyễn Hùng đã được “ẩn hoặc xóa” hết, hiện không còn tồn tại. Cô cũng không còn follow người yêu cũ trên Instagram và Nguyễn Hùng cũng tương tự.

Điều đáng nói là ở thời điểm chia tay, thậm chí khi ồn ào người thứ 3 nổ ra, Tường Vi vẫn cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Cô còn phản hồi netizen rằng “Mình sẽ để lại 1-2 post kỷ niệm, hy vọng mọi người đừng quên tụi mình nha”. Bởi thế, động thái bỏ ảnh - unfollow trên mxh của Tường Vi khiến nhiều người tò mò, không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tường Vi không còn follower bạn trai cũ trên Instagram.

Nguyễn Hùng (tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1999, quê Gia Lai) là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên trẻ được biết đến với phong cách âm nhạc mộc mạc, gần gũi. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, anh từng có hơn 10 năm tập luyện Taekwondo chuyên nghiệp, đồng thời làm vũ công và bartender để trang trải cuộc sống.

Nguyễn Hùng nổi tiếng với vai trò ca sĩ.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Còn gì đẹp hơn, Phép màu, Kiếm đâu bây giờ... Bên cạnh âm nhạc, anh cũng tham gia diễn xuất trong các dự án như Mưa đỏ (2025), Đàn cá gỗ (2025) và Cảm ơn người đã thức cùng tôi (2026).