Mỹ nhân TVB từng mắc bệnh khó chữa, giờ thành tỷ phú, sống độc thân

Sinh năm 1969, Trương Khả Di là một trong những nàng hoa đán nổi tiếng của đài TVB . Giai đoạn 2011-2012, cô bất ngờ rời showbiz khi mắc viêm tuyết giáp Hashimoto, bệnh gây rối loạn hệ miễn dịch. Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định ngừng diễn xuất, tập trung chữa bệnh, hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên cũng từ đây sự nghiệp của cô thay đổi theo hướng tích cực.

“Mỹ nhân chảnh số một đài TVB”

Sinh ra tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng sớm sang Anh học trường nội trú, Trương Khả Di sớm rèn cho mình tính cách tự lập từ bé. Cơ duyên điện ảnh đến với cô tình cờ khi được đạo diễn Từ Khắc phát hiện ngay trên phố, mời đóng một vai nhỏ (em họ Lương Gia Huy) trong Bản sắc anh hùng 3 (1989) bên cạnh Châu Nhuận Phát và Mai Diễm Phương.

Sau khi hoàn thành việc học tại Đại học Manchester và trở về nước vào năm 1991, cô từng thử sức với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Peanut Girls nhưng sớm tan rã sau một album. Cô chọn làm nhân viên văn phòng bình thường, nhưng rồi nhận ra cuộc sống công sở gò bó không dành cho mình.

Bước ngoặt đến với người đẹp khi cô ghi danh thi Hoa hậu Hong Kong 1994. Nhờ đó, cô ký hợp đồng với TVB để mở ra một chương mới trong sự nghiệp.

Nhan sắc của Trương Khả Di từng làm say đắm nhiều người.

Cô xuất hiện trong Thần điêu đại hiệp, Huynh đệ song hành, Mối tình nồng thắm... Bộ phim Quá khứ và hiện tại cũng giúp Trương Khả Di trở thành Thị hậu của năm. Đặc biệt nhất là phải kể đến vai diễn An Xuyến trong Thâm cung nội chiến (2004) đã đưa tên tuổi của Trương Khả Di lên tầm cao mới.

Bên cạnh nhan sắc và tài năng, Trương Khả Di còn được biết đến với tính cách “kiêu chảnh” được xem là số một nhà đài. Trong mắt nhiều đồng nghiệp, Trương Khả Di không dễ gần. Cô từng bị truyền thông đặt cho những danh xưng như “Hoa đán khó tính” hay “Trương nhị tiểu thư”. Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực Trương Khả Di khi cho rằng cô là người thẳng tính, có sao nói vậy chứ không xấu tính.

Năm 2011, Trương Khả Di bất ngờ rời showbiz khi thông báo mắc viêm tuyến giáp Hashimoto - bệnh gây rối loạn hệ miễn dịch. Dù ở đỉnh cao sự nghiệp, cô vẫn phải quyết định ngừng diễn xuất để tập trung chữa bệnh, hồi phục sức khỏe. Căn bệnh nặng và hiếm gặp này khiến cô trải qua thời gian khó khăn, cô đơn chữa trị. Thế nhưng cũng nhờ đó Trương Khả Di lại ngộ ra chân lý cuộc đời, rằng bản thân không nhất thiết phải chấp niệm ánh hào quang mà làm bản thân buồn rầu, tiêu cực.

U60 trở thành tỷ phú, sống độc thân

Sau khi khỏi bệnh, Trương Khả Di thay đổi hợp đồng với TVB, chỉ đóng phim khi bản thân thấy hứng thú. Sau đó một thời gian, Trương Khả Di cũng rời TVB để hoạt động tự do. Nữ diễn viên dành thời gian thành lập công ty thương mại riêng và thành công vang dội. Ngoài ra, cô còn được thừa kế từ gia đình.

Ở tuổi ngoài 50, nàng hoa đán sở hữu tài sản chục triệu USD (hàng trăm tỷ đồng). Có thể nói nữ diễn viên sống chẳng khác gì bà hoàng, trở thành tỷ phú đích thực.

Về đời tư, Trương Khả Di từng có mối tình 10 năm với doanh nhân Đổng Ba. Sau đó, cô quen với quản lý Trần Dung Sâm nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Đến năm 2008, Trương Khả Di gặp gỡ Tăng An Bang - một doanh nhân giàu có. Song cả hai nhanh chóng chấm dứt tình cảm vào năm 2010.

Ngoại hình trẻ trung của Trương Khả Di ở tuổi 57.

Sau những cuộc tình dang dở, Trương Khả Di bắt đầu sống kín tiếng hơn. Nữ diễn viên cũng ít chia sẻ về đời tư. Ở tuổi 57, cô vẫn đơn thân lẻ bóng sau ba mối tình sâu đậm. Cô chia sẻ mình theo chủ nghĩa độc thân, không định sinh con mà sẽ để lại khối tài sản của mình cho các con của chị em gái. Nhờ thái độ sống lạc quan và tích cực tập thể dục thể thao, Trương Khả Di vẫn rất trẻ đẹp dù đã qua rồi thời thanh xuân.

Trương Khả Di cho biết cuộc sống của cô hiện tại được miêu tả bằng ba màu sắc là đỏ, xanh lam và đen. Đỏ đại diện cho tình yêu, nhiệt huyết sống. Xanh lam biểu thị sự lắng đọng, điềm tĩnh của diễn viên ở tuổi ngũ tuần còn đen đại diện cho dũng khí từ bỏ tất cả để về số 0.

Minh tinh từng nói chính căn bệnh quá khứ làm cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Với nữ diễn viên, danh tiếng và lợi ích chẳng là gì, nếu vì nó mà phải hao tổn sinh mệnh.

“Tôi nhận ra mình may mắn, ngày càng trân trọng cuộc sống. Tiền đủ chi tiêu ở mức vừa phải là được. Chuyện tình cảm tùy duyên nhưng dù độc thân, cũng cần đối xử tốt với bản thân”, nữ diễn viên tâm sự.