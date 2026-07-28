Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia

ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển tranh tài, chia đều thành 2 bảng và diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu và bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026, kết quả trận đấu và vị trí các đội tuyển (trong đó có Việt Nam).

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

Bảng A

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Singapore 2 4-1 6 2 Việt Nam 1 7-0 3 3 Indonesia 1 5-1 3 4 Campuchia 2 2-7 0 5 Timor Leste 2 0-9 0

Bảng B

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Thái Lan 1 5-0 3 2 Malaysia 1 2-1 3 3 Philippines 0 0 0 4 Myanmar 1 1-2 0 5 Lào 1 0-5 0

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (vòng bảng)

Ngày Giờ Trận đấu 24/7 19h Campuchia vs Singapore (Bảng A) 24/7 20h30 Timor Leste vs Việt Nam (Bảng A) 25/7 17h Myanmar vs Malaysia (Bảng B) 25/7 20h Lào vs Thái Lan (Bảng B) 27/7 18h Singapore vs Timor Leste (Bảng A) 27/7 20h30 Indonesia vs Campuchia (Bảng A) 28/7 17h Philippines vs Myanmar (Bảng B) 28/7 20h Malaysia vs Lào (Bảng B) 31/7 17h Timor Leste vs Indonesia (Bảng A) 31/7 20h Việt Nam vs Singapore (Bảng A) 1/8 17h Lào vs Philippines (Bảng B) 1/8 20h Thái Lan vs Malaysia (Bảng B) 3/8 17h30 Campuchia vs Timor Leste (Bảng A) 3/8 20h30 Indonesia vs Việt Nam (Bảng A) 4/8 17h Myanmar vs Lào (Bảng B) 4/8 20h Philippines vs Thái Lan (Bảng B) 7/8 20h Singapore vs Indonesia (Bảng A) 7/8 20h Việt Nam vs Campuchia (Bảng A) 8/8 20h Malaysia vs Philippines (Bảng B) 8/8 20h Thái Lan vs Myanmar (Bảng B)

Thể thức ASEAN Championship 2026

Vòng bảng có 10 đội tuyển tham dự, chia thành 2 bảng đấu. Mỗi đội chơi tổng cộng 4 trận, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8. Sau khi vòng bảng khép lại, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các cặp bán kết và chung kết đều diễn ra theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt.

Ở vòng bảng, các đội phân hạng dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí được ưu tiên xét đến là thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm được xét). Trong trường hợp tiêu chí phụ đầu tiên chưa đủ để phân hạng, chỉ số phụ tiếp theo là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong toàn bộ bảng đấu..

ASEAN Cup 2026 có đội nào tham dự?

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 có 10 đội tuyển tham dự, chia thành 2 bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, bảng A có đương kim vô địch Việt Nam, Timor Leste, Campuchia, cùng hai đội giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 là Indonesia và Singapore. Trong đó, Timor Leste là đội duy nhất phải thi đấu vòng loại (thắng Brunei 6-1 sau 2 lượt trận).

Bảng B gồm á quân Thái Lan, Philippines, Malaysia, Lào và Myanmar. Với lực lượng được đánh giá vượt trội cùng quá trình chuẩn bị kéo dài, tuyển Việt Nam được xem là ứng viên sáng giá nhất để đăng quang ASEAN Cup 2026. Nếu giành ngôi nhất bảng A và tiến vào trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà, qua đó nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Ngày 24/7 - 20h30: Việt Nam vs Timor Leste.

Ngày 31/7 - 20h: Việt Nam vs Singapore.

Ngày 3/8 - 17h30: Việt Nam vs Indonesia.

Ngày 7/8 - 20h: Việt Nam vs Campuchia.

Xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Các trận đấu của ASEAN Cup 2026 được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt). Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ phát sóng toàn bộ giải trên kênh VTV6 cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 trên điện thoại có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự.