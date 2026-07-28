Quán chay của Phát La giá 200.000-400.000 đồng/người, vì sao vẫn đông khách?

Thời gian gần đây, Du Yên Vegetarian (Thảo Điền, TP.HCM) trở thành cái tên được nhiều tín đồ ẩm thực và các food reviewer tìm đến trải nghiệm. Sức hút của nhà hàng càng tăng lên sau một đoạn clip hậu trường giữa Sam và Phát La lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, Sam bất ngờ tiết lộ: "Quán chay của Phát La được Michelin..." . Ngay lập tức, nam diễn viên vội vàng đáp: "Sợ khoe là mất chị ơi, không dám khoe." Nghe vậy, Sam hài hước "chữa cháy": "Lỡ khoe rồi làm sao giờ?”. Và anh chàng đáp lại: “ Không có sao đâu, chị khoe thôi chứ em không biết gì hết."

Sam bất ngờ khi quán chay của Phát La được vào danh sách Michelin nhưng anh không hề khoe

Đoạn hội thoại dí dỏm khiến nhiều khán giả tò mò và bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhà hàng chay mà Phát La gắn bó.

Food reviewer chi gần 1 triệu đồng trải nghiệm: "Món nào cũng đẹp mắt nhưng giá không rẻ"

Sau khi xem đoạn clip của Sam, nhà sáng tạo nội dung Tebefood21 đã đến Du Yên Vegetarian để trải nghiệm và chia sẻ: "Phát hiện nhà hàng chay của anh Phát La đạt Michelin 3 năm liên tiếp, lại nằm ngay Thảo Điền. Anh giấu kỹ quá trời."

Nhà sáng tạo nội dung Tebefood chi 1 triệu để trải nghiệm nhà hàng của Phát La

Theo nữ reviewer, điều gây ấn tượng đầu tiên là không gian nhiều cây xanh, sử dụng chất liệu gỗ mộc mạc, tạo cảm giác yên bình. Thực đơn cũng được thiết kế đẹp mắt với nhiều món chay đa dạng.

Trong bữa ăn, cô lần lượt thưởng thức nhiều món nổi bật như:

Gỏi cuốn hoa bướm (165.000 đồng) - món signature của quán với phần bánh tráng trong suốt, nhân rau củ, nấm, bún và trứng chay, ăn kèm tương đậu béo bùi.

Cơm cà tím và nấm (185.000 đồng) được cô đánh giá là món đáng gọi nhất vì khẩu phần lớn, cà tím nướng thơm và cơm vừa miệng.

Nấm mối hoa sen (155.000 đồng) có vị đậm đà, hơi mặn nhẹ nên ăn cùng cơm sẽ ngon hơn.

Pasta sò (195.000 đồng) gây ấn tượng với lớp vỏ pasta mỏng, nhân phô mai mozzarella, sốt pesto kết hợp sốt cà chua.

Canh chua (135.000 đồng) có nấm, bạc hà, đậu bắp và cà chua, vị thanh, không quá ngọt.

Ngoài ra, cô còn gọi trà nóng Bancha giá 45.000 đồng.

Một số món mà nữ food reviewer gọi

Sau bữa ăn, nữ reviewer nhận xét các món đều hợp khẩu vị, trình bày đẹp mắt, không gian thoáng với hai tầng ngồi, phù hợp để đi cùng gia đình hoặc bạn bè vào những ngày đầu tháng hay ngày rằm. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng mức giá khá cao khi một bàn ăn khoảng 1 triệu đồng, tương đương khoảng 300.000 đồng mỗi người.

Không gian bên trong Du Yên. Nguồn: Tebefood21

Trên Google Reviews, Du Yên Vegetarian hiện nhận mức 4,6/5 sao với nhiều lời khen về không gian xanh, yên tĩnh, món ăn được trình bày đẹp, hương vị thanh nhẹ cùng phong cách phục vụ lịch sự.

Bên cạnh đó, vẫn có một số khách hàng góp ý về trải nghiệm như việc sắp xếp bàn chưa đúng mong muốn, phối hợp giữa các nhân viên chưa đồng bộ, không gian đôi lúc ồn, ánh sáng khu vực tầng trên khá tối, menu cũ và có phụ thu một số dịch vụ. Dù vậy, nhiều người vẫn đánh giá chất lượng món ăn là điểm cộng lớn nhất của nhà hàng.

Không chỉ các food reviewer, nhiều nghệ sĩ cũng từng ghé Du Yên Vegetarian để trải nghiệm.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Ngô Kiến Huy hào hứng chia sẻ: "Hôm nay mình dẫn em ruột đi ăn quán chay của Phát La. Mời cả nhà nha."

Sam và Ngô Kiến Huy hào hứng tới trải nghiệm nhà hàng chay của Phát La

Nam ca sĩ đặc biệt yêu thích món nấm mối và còn hài hước nói rằng bát cơm của quán khá nhỏ nên có lẽ anh phải ăn tới... 20 chén mới no. Trong suốt bữa ăn, Ngô Kiến Huy liên tục gật gù khen các món đều ngon.

Sam cũng nhiều lần xuất hiện tại đây và chính cô là người vô tình "bật mí" câu chuyện về nhà hàng của Phát La khiến cộng đồng mạng chú ý.

Michelin Selected 3 năm liên tiếp, thực đơn gần 70 món

Ít ai biết, Du Yên Vegetarian là dự án được ấp ủ suốt gần một thập kỷ của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Việt Thắng - hiện là HLV trưởng CLB Trường Tươi Bình Phước và vợ là Ngọc Anh.

Theo chia sẻ trước đây, Ngọc Anh đã ăn chay nhiều năm vì lý do sức khỏe và luôn mong muốn xây dựng một không gian chay đúng nghĩa giữa khu Thảo Điền xanh mát. Sau nhiều năm chuẩn bị, nhà hàng mới chính thức đi vào hoạt động khoảng ba năm trước.

Đồng hành cùng dự án còn có diễn viên Phát La. Do nam diễn viên hiếm khi nhắc đến nhà hàng trên trang cá nhân nên nhiều người không biết anh có sự gắn bó đặc biệt với Du Yên cho đến khi Sam vô tình tiết lộ.

Thực tế, Du Yên Vegetarian đã tạo được dấu ấn trong giới ẩm thực chay từ trước khi câu chuyện về những người chủ nổi tiếng được biết đến rộng rãi.

Nhà hàng mở cửa từ giữa năm 2023 và chỉ chưa đầy một năm sau đã được Michelin Guide đưa vào danh sách Michelin Selected. Đến nay, Du Yên đã liên tiếp giữ vững danh hiệu này trong ba năm và từng được xem là nhà hàng chay duy nhất tại TP.HCM góp mặt trong danh sách ở thời điểm được vinh danh.

Hiện thực đơn có khoảng 70 món, kết hợp ẩm thực Việt cùng phong cách Thái, Ấn Độ và châu Âu. Các món lẻ dao động khoảng 90.000-160.000 đồng, trong khi các món lẩu dành cho nhóm đông người có giá từ 300.000-400.000 đồng. Với vị trí nằm giữa khu Thảo Điền cùng việc nhiều năm được Michelin Guide lựa chọn, không ít cư dân mạng cho rằng mức giá này tương đối hợp lý.

Trong số các món nổi bật, gỏi cuốn hoa bướm là món được Michelin Guide đánh giá cao nhờ hình thức đẹp mắt với hoa păng-xê ép trong lớp bánh tráng trong suốt. Bên cạnh đó, thực khách còn yêu thích món Tát Bạt - phiên bản chay lấy cảm hứng từ món Miang Kham của Thái Lan - hay mẹt bánh Huế chay mang hương vị truyền thống của miền Trung.

Không chỉ thu hút thực khách trong nước, Du Yên hiện cũng đón lượng lớn khách quốc tế mỗi ngày. Từ một nhà hàng nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở Thảo Điền, nơi đây dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu ẩm thực chay và càng được chú ý hơn sau câu chuyện thú vị xoay quanh Phát La và màn "lỡ miệng" của Sam.