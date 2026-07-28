"Thánh bình luận dạo" gọi tên Haaland: Chỉ buông đúng 2 chữ cũng đủ làm cõi mạng chao đảo!

Không dừng lại ở những kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc, Erling Haaland đang khẳng định vị thế của một siêu sao toàn cầu thế hệ mới. Với định giá kỷ lục 220 triệu euro cùng chiến lược tương tác đầy khác biệt trên không gian số.

Haaland tạo sức hut đặc biệt sau World Cup (Ảnh: IGNV)

Mặc dù chiến dịch World Cup 2026 đã chính thức khép lại, cái tên Erling Haaland vẫn tiếp tục duy trì sức nhiệt mạnh mẽ và giữ vị trí trung tâm trên các diễn đàn thể thao lẫn truyền thông quốc tế. Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, chân sút thuộc biên chế Manchester City hiện được định giá tới 220 triệu euro, con số ngang ngửa với tài năng trẻ Lamine Yamal và chính thức vượt qua Kylian Mbappé. Mức định giá kỷ lục này không chỉ phản ánh đơn thuần năng lực chuyên môn hay hiệu suất ghi bàn thượng thừa, mà còn là thước đo cho giá trị thương mại khổng lồ và tiềm năng phát triển toàn diện của tiền đạo 26 tuổi.

Sức hút vượt tầm sân cỏ và chiến lược truyền thông khác biệt

Điều làm nên điểm đặc biệt ở Erling Haaland không chỉ nằm ở bản năng săn bàn sát thủ trên sân cỏ, mà còn ở cách anh biến mạng xã hội thành một “sân chơi” rất riêng. Sau kỳ World Cup thành công, lượng người theo dõi trên tài khoản Instagram cá nhân của tiền đạo này đã bứt phá ngoạn mục, tăng thêm khoảng 33 triệu lượt để chính thức vượt mốc 75 triệu follower. Đáng chú ý, khác với phần lớn các đồng nghiệp thường giao khoản tài khoản cho đội ngũ truyền thông quản lý với những bài đăng mang tính khuôn mẫu, Haaland chọn cách trực tiếp xuất hiện và tương tác bằng sự dí dỏm, chân thành. Ví dụ như khi trang Instagram chính thức của Ngoại hạng Anh đăng tải một bức ảnh của Haaland kèm dòng dự đoán hóm hỉnh: "Cá là Haaland sẽ vào bình luận 'Hay đấy" (Nice one) dưới bài viết này cho xem".

Không làm người hâm mộ thất vọng, chỉ ít lâu sau, chính chủ Haaland thực sự xuất hiện. Không dài dòng, tiền đạo người Na Uy thả đúng hai chữ vỏn vẹn: "Hay đấy"

Haaland tạo sự dí dỏm trên mạng (Ảnh: IGNV)

Chính sự ngẫu hứng và phong cách phản hồi ngắn gọn, đậm chất hài hước đã biến mỗi bình luận của anh thành một sự kiện thu hút truyền thông. Trường hợp của trang tin Today Years Old là một minh chứng điển hình, khi trang này đăng tải hình ảnh một cây hành cùng lời thách thức hài hước, Haaland đã trực tiếp vào bình luận và thu về gần nửa triệu lượt thích.

Không dừng lại ở những trò đùa mang tính giải trí, sức hút cá nhân của Haaland còn mang lại những giá trị cộng đồng thiết thực. Khi vận động viên Jordan Adams vác chiếc tủ nặng 25kg chạy London Marathon nhằm gây quỹ và nâng cao nhận thức về bệnh mất trí nhớ, Haaland đã chủ động để lại lời cổ vũ và chia sẻ video lên Story cá nhân. Hành động nhỏ nhưng kịp thời này đã giúp thông điệp thiện nguyện tiếp cận thêm hàng triệu người trên thế giới, tạo nên hiệu ứng lan tỏa vượt xa phạm vi của một bài đăng thể thao thuần túy.

Haaland làm truyền thông nhưng vẫn là chính mình (Ảnh: IGNV)

Đòn bẩy thương mại và đế chế tài chính ở tuổi 26

World Cup 2026 đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng đưa hình ảnh của Haaland bước sang một tầm cao mới. Những khoảnh khắc tự nhiên, giàu năng lượng như màn ăn mừng vũ điệu Viking Row, hình ảnh anh đội mũ truyền thống đánh trống cùng đồng đội, hay việc anh tậu chiếc bốt cao bồi và chú gấu mèo nhồi bông tại Mỹ đều nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Đáng chú ý, sức hút này lập tức biến thành sức mua thực tế khi dòng gấu mèo nhồi bông tương tự được ghi nhận cháy hàng trên diện rộng ngay sau đó.

Theo báo cáo tài chính mới nhất từ tạp chí Forbes, thu nhập trong 12 tháng gần nhất của Haaland ước tính đạt mốc 80 triệu USD. Trong đó, khoảng 60 triệu USD đến từ tiền lương, thưởng và các khoản đãi ngộ tại Manchester City, trong khi 20 triệu USD còn lại đến từ khai thác hình ảnh, quảng cáo và hợp đồng tài trợ. Thương hiệu cá nhân của anh hiện phủ sóng rộng khắp từ lĩnh vực thể thao, thời trang xa xỉ cho đến công nghệ và đời sống, với danh mục đối tác toàn cầu.

Phân tích trên trang Marca chỉ ra rằng, ở tuổi 26, Haaland đang ở độ chín sự nghiệp của một trung phong hiện đại vừa duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, vừa sở hữu độ phủ sóng đồng đều tại cả ba thị trường trọng điểm là Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

Có thể thấy, cơn sốt mang tên Erling Haaland không phải là một hiện tượng bộc phát nhất thời. Đó là kết quả của tài năng bóng đá kiệt xuất, cá tính chân thật gần gũi và một giá trị thương mại được định hình bài bản.