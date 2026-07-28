Trấn Thành vội công khai địa điểm “ăn nó phê”, bất chấp sợ mập gọi liền 4 món

Khán giả vẫn thường đùa rằng hiếm có món ngon nào ở Việt Nam có thể "thoát" khỏi Trấn Thành. Nam MC nổi tiếng là một trong những sao Việt sành ăn bậc nhất, hễ phát hiện địa chỉ nào ngon là sẵn sàng ghé trải nghiệm rồi giới thiệu cho người hâm mộ.

Từ những quán ăn lâu năm nổi tiếng đến các hàng quán ít người biết, từ quán vỉa hè bình dân đến nhà hàng sang trọng, từ Hà Nội, TP.HCM cho tới cả Hàn Quốc, gần như nơi nào có món ngon cũng nằm trong "bản đồ ẩm thực" của anh. Không ít khán giả còn hài hước nhận xét rằng cứ đi ăn theo review của Trấn Thành là "FOMO thành công".

Mới đây, Trấn Thành lại tiếp tục tìm được một quán chè Hoa khiến anh thích thú đến mức phải đăng bài giới thiệu ngay, dù chưa kịp thực hiện tập mới của series Siêu thực Thành trên YouTube.

"Lâu lắm rồi mới kiếm được 1 tiệm chè Tàu bán rất ít ngọt! Má ơi! Ăn nó phê! Tới đây ăn mè đen, đậu phộng, đậu xanh bột báng và chè khúc bạch cho tui. Bao ngon! 'Siêu thực Thành' đã ghé! Chưa kịp quay nhưng giới thiệu luôn!".

Tiệm chè Hoa được Trấn Thành "review nóng" sau khi vừa thưởng thức

Dưới phần bình luận, người hâm mộ nhanh chóng để lại hàng loạt lời trêu đùa quen thuộc như: "Tiệm chè mà Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới hay lui tới" , "Anh ăn vậy bảo sao ốm nhom" , hay "Ít ngọt nhưng anh ăn số lượng nhiều cũng quá tội" ...

Tò mò không biết quán chè nào có thể khiến Trấn Thành gọi liền một lúc tới 5 món, nhiều người nhanh chóng phát hiện nam MC đã chụp luôn địa chỉ trên Google Maps để mọi người tiện tìm đến trải nghiệm. Đó là Tiệm chè Minh Ký, nằm tại số 10 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Đó là Tiệm chè Minh Ký, nằm tại số 10 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Quán chè mang đậm phong cách Trung Hoa giữa lòng TP.HCM

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Minh Ký gây ấn tượng với không gian nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, gọn gàng và đậm chất Trung Hoa. Tường quán được ốp gạch trắng đơn giản, điểm xuyết bằng tranh ảnh, poster nghệ sĩ thập niên 1990, bảng chữ Hán màu đỏ cùng những bức ảnh phố xưa, tạo cảm giác như một tiệm chè lâu đời ở khu Chợ Lớn. Quán không quá rộng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Không gian trong tiệm chè Minh Ký tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ

Thực đơn cũng đậm phong cách chè Hoa với nhiều món khá lạ tai so với các quán chè truyền thống. Có thể kể đến như sữa tươi hột gà chưng (25.000 đồng), chè hột gà trà (30.000 đồng), hột gà củ năng (35.000 đồng), tàu hũ hạnh nhân (30.000 đồng), sâm bổ lượng (45.000 đồng), hạt sen, hạt sen củ năng, hạt sen củ năng hạnh nhân, hạt sen củ năng bạch quả (đều 45.000 đồng), chè khúc bạch (45.000 đồng), quy phục linh (25.000 đồng), hạt sen trái vải (40.000 đồng), hạt sen nhãn nhục (45.000 đồng), chè nếp than (35.000 đồng)...

Mức giá nhìn chung nhỉnh hơn mặt bằng các quán chè thông thường, nhưng đổi lại là nhiều món đặc trưng của ẩm thực Hoa, ít nơi bán.

Menu đa dạng các món chè Hoa, giá nhỉnh hơn so với mặt bằng chung

Hiện quán đạt 4,6/5 sao trên Google Review với nhiều phản hồi tích cực. Phần lớn thực khách đều nhận xét chè có vị ngọt thanh, không gắt, nguyên liệu được nấu kỹ, sạch sẽ và giữ đúng phong vị chè Hoa.

Nhiều người đặc biệt yêu thích món chè mè đen, cho rằng hương mè thơm đậm, "real" hơn nhiều nơi khác. Một số thực khách khen không gian tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, ấm cúng, mở nhạc Hoa tạo cảm giác thư giãn. Món tuyết yến dưỡng nhan cũng được đánh giá cao nhờ vị sữa thơm, mát và dễ ăn.

Hiện quán đạt 4,6/5 sao trên Google Review với nhiều phản hồi tích cực.

Ngoài ra, các món như sâm bổ lượng, chè đậu đỏ cốt dừa, chè khúc bạch, hạt sen củ năng hạnh nhân hay chè trôi nước cũng nhận được nhiều lời khen nhờ nguyên liệu tươi, vị ngọt vừa phải và nhiều topping. Một số ý kiến cho rằng khẩu phần hơi nhỏ so với mức giá, tuy nhiên đa số đều đánh giá chất lượng tương xứng, đặc biệt là sự chỉn chu trong khâu chế biến và vệ sinh.

Không ít khách quen còn chia sẻ rằng chủ quán thường tự nấu nguyên liệu mỗi ngày, thực đơn có cả chè nóng lẫn chè lạnh, kết hợp nhiều dòng chè Hoa, chè Bắc Bộ và một số món miền Nam. Một vài món bán khá chạy nên thường hết sớm, vì vậy nếu muốn thưởng thức đầy đủ thực đơn, nhiều người khuyên nên ghé quán từ sớm.