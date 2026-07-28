Những ngày qua, cái tên Thư Đan Nguyễn bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau khi vướng ồn ào đời tư.

Thư Đan Nguyễn đang được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Khi B.A - người đàn ông tự nhận là chồng cũ liên tục đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm của cả hai, cho rằng nữ diễn viên xây dựng hình ảnh độc thân để phát triển sự nghiệp. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đưa từ khóa "Thư Đan Nguyễn" lọt top tìm kiếm và trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, với không ít khán giả, đặc biệt là những người không thường xuyên theo dõi TikTok hay giới KOL, cái tên Thư Đan Nguyễn vẫn còn khá xa lạ.

Điều này cũng khiến không ít người tò mò Thư Đan Nguyễn là ai?

Thư Đan Nguyễn có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, nổi lên với các nội dung về beauty.

Sinh năm 1999, Thư Đan Nguyễn (tên thật là Nguyễn Ngọc Đan Thư) bắt đầu được nhiều người biết đến từ khoảng năm 2016-2017 với hình ảnh một hot girl sở hữu ngoại hình nổi bật, thường xuyên chia sẻ về thời trang, làm đẹp và cuộc sống trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô cũng kinh doanh online và thu hút sự chú ý bởi phong cách sống sang chảnh khi còn khá trẻ.

Sau vài năm hoạt động, Thư Đan dần chuyển hướng trở thành beauty creator. Với gương mặt sáng, khả năng trang điểm cùng những nội dung xoay quanh làm đẹp, thời trang và lifestyle, cô xây dựng được lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Thư Đan không hoàn toàn giấu kín chuyện lập gia đình. Nhiều khán giả theo dõi cô từ những năm đầu đều biết nữ creator từng thoải mái chia sẻ hình ảnh chồng và cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Thậm chí vào năm 2017, cô còn từng gây chú ý khi chia sẻ món quà sinh nhật được chồng tặng.