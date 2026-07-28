Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore ngày nào, mấy giờ?

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch giải đấu. Theo kết quả bốc thăm chia bảng. đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste.

Sau khi thắng Timor Leste 7-0 ở lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nghỉ 1 tuần và không thi đấu ở lượt thứ hai vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ngày 31/7.

Lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026

Ngày Giờ Trận đấu 24/7 19h Campuchia vs Singapore (Bảng A) 24/7 20h30 Timor Leste vs Việt Nam (Bảng A) 25/7 17h Myanmar vs Malaysia (Bảng B) 25/7 20h Lào vs Thái Lan (Bảng B) 27/7 18h Singapore vs Timor Leste (Bảng A) 27/7 20h30 Indonesia vs Campuchia (Bảng A) 28/7 17h Philippines vs Myanmar (Bảng B) 28/7 20h Malaysia vs Lào (Bảng B) 31/7 17h Timor Leste vs Indonesia (Bảng A) 31/7 20h Việt Nam vs Singapore (Bảng A) 1/8 17h Lào vs Philippines (Bảng B) 1/8 20h Thái Lan vs Malaysia (Bảng B) 3/8 17h30 Campuchia vs Timor Leste (Bảng A) 3/8 20h30 Indonesia vs Việt Nam (Bảng A) 4/8 17h Myanmar vs Lào (Bảng B) 4/8 20h Philippines vs Thái Lan (Bảng B) 7/8 20h Singapore vs Indonesia (Bảng A) 7/8 20h Việt Nam vs Campuchia (Bảng A) 8/8 20h Malaysia vs Philippines (Bảng B) 8/8 20h Thái Lan vs Myanmar (Bảng B)

Thể thức thi đấu ASEAN Cup 2026

Theo điều lệ giải, vòng bảng ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội thi đấu 4 trận, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 8/8.

Kết thúc vòng bảng, hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Từ bán kết đến chung kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về, với lịch trình từ ngày 15 đến 26/8.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng cuộc đối đầu Timor-Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia để hoàn tất vòng bảng, bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

ASEAN Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 với sự góp mặt của 10 đội tuyển sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 8/8. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, với các trận đấu được tổ chức trên sân nhà hoặc sân khách. Vòng đấu loại trực tiếp theo thể thức lượt đi - lượt về sẽ khởi tranh từ ngày 15/8 và kết thúc vào ngày 26/8.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 15 và 16/8, còn các trận lượt về được tổ chức vào ngày 18 và 19/8. Trận chung kết cũng được thi đấu theo thể thức hai lượt, diễn ra vào ngày 22 và 26/8.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Ngày 24/7 - 20h30: Việt Nam vs Timor Leste.

Ngày 31/7 - 20h: Việt Nam vs Singapore.

Ngày 3/8 - 20h30: Việt Nam vs Indonesia.

Ngày 7/8 - 20h: Việt Nam vs Campuchia.

Xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Các trận đấu của ASEAN Cup 2026 được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt). Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ phát sóng toàn bộ giải trên kênh VTV6 cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 trên điện thoại có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự.