YouTuber Thơ Nguyễn hé lộ kiếm được 20 tỷ, CĐM nghe mà chỉ biết "choáng váng"

Nữ YouTuber đình đám một thời

Khoảng giai đoạn 2018, có lẽ ai cũng đã từng nghe qua cái tên Thơ Nguyễn. Sở hữu phong cách làm nội dung gần gũi, sáng tạo và hướng đến đối tượng thiếu nhi, cô nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo, trở thành một trong những YouTuber có sức ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam.

Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh năm 1992. Kênh YouTube của cô từng đạt hàng triệu lượt đăng ký với nhiều video thu hút hàng chục triệu lượt xem. Không chỉ nổi tiếng trên nền tảng YouTube, cô còn mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu cá nhân và nhiều lần được nhắc đến như một trong những nhà sáng tạo nội dung thành công nhất thời điểm đó.

Sau nhiều biến cố, Thơ Nguyễn quyết định giải nghệ và rút lui khỏi các hoạt động sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, sức nóng của nữ YouTuber vẫn chưa hề giảm sút. Mỗi lần tên cô xuất hiện trên mạng xã hội đều nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi.

Mới đây, một bài đăng trên nền tảng Threads bất ngờ nhắc lại thời kỳ hoàng kim của Thơ Nguyễn. Người đăng bài cho rằng nữ YouTuber từng kiếm được số tiền "khủng", đủ để mua xe Audi, sở hữu nhiều bất động sản và có cuộc sống dư dả. Bài viết còn bày tỏ sự tiếc nuối khi Thơ Nguyễn đã giải nghệ, đồng thời nhận định rằng số tiền cô kiếm được có lẽ đủ để sống thoải mái trong nhiều năm. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận.

Số tiền khủng từ nghề YouTuber

Điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ hơn cả là chính Thơ Nguyễn đã xuất hiện ngay dưới phần bình luận để đính chính thông tin. Theo chia sẻ của cô, tổng số tiền kiếm được trong giai đoạn đỉnh cao vào khoảng 20 tỷ đồng, một con số quá lớn, hơn nhiều so với mọi người đồn đoán.

Cụ thể, Thơ Nguyễn cho biết: "Chị kiếm được khoảng 20 tỷ (tính theo thời giá lúc đó), còn báo 20 tỷ là mỗi năm thì chịu" . Nữ YouTuber cũng chia sẻ thêm rằng phần lớn số tiền đã được dùng để mua đất. Theo cô, nếu giữ những bất động sản đó đến hiện tại thì giá trị đã tăng lên khoảng 10 lần. Với giọng điệu hài hước, Thơ Nguyễn còn nói vui rằng chỉ tiếc là ngày trước không mua túi hiệu hay kim cương.

Tiết lộ này ngay lập tức khiến nhiều cư dân mạng "choáng váng". Dù 20 tỷ đồng không phải con số kiếm được trong một năm như nhiều người lầm tưởng, đây vẫn là mức thu nhập đáng mơ ước, đặc biệt nếu xét trong bối cảnh hơn 7-8 năm trước, khi nghề sáng tạo nội dung trên YouTube tại Việt Nam còn khá mới mẻ.

Không ít ý kiến cho rằng câu chuyện của Thơ Nguyễn là minh chứng cho tiềm năng rất lớn của nghề YouTuber ở thời kỳ bùng nổ. Bên cạnh nguồn thu từ quảng cáo, những nhà sáng tạo nội dung thành công còn có thể phát triển thương hiệu cá nhân, hợp tác với nhãn hàng và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác để gia tăng tài sản.

Dẫu đã không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, Thơ Nguyễn vẫn là một trong những biểu tượng của thế hệ YouTuber đời đầu tại Việt Nam. Mỗi lần chia sẻ của cô đều thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đồng thời gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của nền tảng YouTube Việt với nhiều nhà sáng tạo nội dung đình đám. Câu chuyện về khoản thu nhập 20 tỷ đồng không chỉ khiến nhiều người bất ngờ mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của những người tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.