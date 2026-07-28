Cuộc sống giàu có trong biệt thự song lập của Ngô Phương Thảo, quê Khánh Hòa, SN 2000

Ngô Phương Thảo sở hữu hơn 5,3 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok.

Linda Ngô và chồng dạo này.

Sinh ra và lớn lên tại Nga, Linda Ngô (tên thật là Ngô Phương Thảo) sống cùng mẹ trong một căn hộ tập thể. Từ nhỏ, cô luôn được bố mẹ dạy phải tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí và thường xuyên nghe rằng gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Mãi đến năm 2019, khi về Việt Nam, cô mới bất ngờ biết gia đình sở hữu khách sạn ở trung tâm TP. Nha Trang.

Hiện tại, Linda Ngô và chồng là Phong Đạt đều hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, cả hai còn kinh doanh và đầu tư.

Sau khoảng 4 năm ở nhà thuê, đến năm 2025, cặp đôi thông báo đã mua căn nhà đầu tiên. Đó là một căn biệt thự song lập tại TP.HCM với diện tích đất 180m², tổng diện tích sử dụng khoảng 257m².

Bên ngoài về bên trong căn biệt thự mới của cặp dôi.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng, be kết hợp chất liệu gỗ, ưu tiên không gian mở và ánh sáng tự nhiên.

Tầng một là khu sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và bàn ăn liên thông. Linda cho biết đây sẽ là nơi cả gia đình quây quần nên được đầu tư khá nhiều, đặc biệt là khu bếp với bàn đảo lớn. Phía trước nhà có khoảng sân nhỏ làm chỗ đỗ xe, còn khu vườn phía sau được hai vợ chồng dự định bố trí thêm máy nướng BBQ để tụ tập bạn bè vào cuối tuần.

Tầng hai là không gian nghỉ ngơi với phòng ngủ master cùng hai phòng nhỏ dành cho con hoặc người thân đến chơi. Riêng phòng ngủ chính được cả hai lên ý tưởng từ rất lâu, dự kiến có phòng thay đồ riêng, nhà tắm với hai bồn rửa mặt để thuận tiện sinh hoạt.

Trong khi đó, tầng ba được thiết kế thành không gian làm việc và thư giãn. Đây cũng là khu vực Phong Đạt yêu thích nhất bởi cả hai dự định đặt hai bàn làm việc để sản xuất nội dung, kết hợp góc sofa, tivi và ban công rộng có thể cải tạo thành khu vườn mini hoặc góc ngồi thư giãn.

Căn nhà trong quá trình hoàn thiện, decor một thời gian dài. Đến mới đây, Linda Ngô mới thông báo chính thức dọn vào nhà mới ở vào hôm 27/7.

Tháng 5 vừa qua, Linda Ngô cũng bước sang một cột mốc mới khi chào đón con đầu lòng. Em bé có tên gọi ở nhà là Maison, sinh non ở tuần thai thứ 35 nên phải theo dõi tại phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt trong hai ngày đầu.

Cặp đoi đăng clip dọn và biệt thự mới hôm 27/7 vừa qua.

Hiện tại, bên cạnh một số sự kiện phù hợp với lịch trình, cô chủ yếu ở nhà chăm con, và cũng thường xuyên cho em bé “lên sóng” cùng bố mẹ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nội dung của Linda Ngô cũng có nhiều thay đổi sau khi làm mẹ. Nếu trước đây cô chủ yếu chia sẻ những video hài hước về đời sống vợ chồng thì hiện nay xuất hiện nhiều hơn các vlog chăm con, hành trình nuôi em bé, những trải nghiệm lần đầu làm mẹ và cách cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình.

Chia sẻ trong một sự kiện vào tháng 5 vừa qua, cô cho biết trước khi con chào đời, mọi thứ với cô vẫn còn khá mơ hồ. Chỉ đến khi nghe tiếng con khóc và lần đầu bế con trên tay, cô mới thực sự cảm nhận cuộc sống của mình đã bước sang một chương hoàn toàn mới.

TikToker thừa nhận thử thách lớn nhất trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ là phải ngồi cố định trong thời gian dài để hút sữa. Vì vậy, cô thường tận dụng khoảng thời gian này để đọc sách, xem phim hoặc kết hợp chăm sóc bản thân, giúp việc chăm con trở nên nhẹ nhàng và tích cực hơn.

Cô về dáng khá nhanh sau khi sinh con.

Linda Ngô sau khi sinh em bé, vân thường xuyên cập nhật cuộc sống lên MXH.

Linda Ngô và Phong Đạt chính thức kết hôn vào tháng 3/2023 sau khoảng 6 năm gắn bó. Trước khi có cuộc sống ổn định như hiện tại, cả hai đều lựa chọn tự xây dựng sự nghiệp. Phong Đạt từng chia sẻ sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga và trở về Việt Nam, anh từng làm lễ tân tại một nhà hàng hải sản, nhận thêm công việc phiên dịch tiếng Nga và tự kinh doanh để có thêm thu nhập. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai đều hướng đến việc tự chủ tài chính thay vì phụ thuộc vào gia đình.