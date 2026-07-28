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Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!

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Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!

Dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 dùng loạt

Tối 28/7, Bán kết Miss Grand Vietnam 2026 chính thức diễn ra, quy tụ Top 30 thí sinh bước vào màn tranh tài quan trọng trước thềm chung kết. Đây được xem là cơ hội để các người đẹp thể hiện trọn vẹn kỹ năng trình diễn, bản lĩnh sân khấu cũng như tạo dấu ấn với ban giám khảo và khán giả. Các thí sinh lần lượt xuất hiện trong ba phần thi gồm áo tắm, dạ hội và National Costume. Bên cạnh những màn catwalk, tạo dáng quen thuộc, sân khấu năm nay liên tục xuất hiện những "skill" bất ngờ, khiến không khí cuộc thi sôi động hơn bao giờ hết.

Một trong những tiết mục gây chú ý nhất đến từ Mai Bảo Hân - em gái Mai Bảo Vinh (Đảo Hoa hậu). Trong phần trình diễn dạ hội, người đẹp khiến khán giả bất ngờ khi mang theo một con trăn quấn quanh cổ lên sân khấu. Màn xuất hiện táo bạo ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Mai Bảo Hân gây choáng khi mang trăn lên sân khấu

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 1.

Mai Bảo Hân còn được biết đến là em gái Mai Bảo Vinh - diễn viên Đảo Hoa hậu

Không kém phần nổi bật, Mai Trâm Anh cũng thu hút sự chú ý khi tái hiện màn trình diễn "bướm bay" - kỹ thuật từng được Hoa hậu Hương Giang sử dụng tại Miss Grand International All Stars 2026. Màn xử lý đạo cụ cùng những bước catwalk uyển chuyển khiến phần thi của cô nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Thí sinh dùng lại chiêu cũ của Hoa hậu Hương Giang

Không chỉ đầu tư về hình ảnh, nhiều thí sinh còn lựa chọn thể hiện tài năng ngay trong phần giới thiệu bản thân. Có người ngẫu hứng làm thơ, có người cất giọng hát ngay trên sân khấu nhằm tạo dấu ấn riêng trước ban giám khảo. Đặc biệt, một thí sinh khác còn khiến khán giả bất ngờ với màn "biến hình" ngay giữa phần trình diễn. Chỉ trong tích tắc, bộ trang phục được thay đổi ngay trên sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng và khiến cả khán phòng thích thú.

Thí sinh "Cảnh báo có hát" khi giới thiệu bản thân

Người đẹp gây ấn tượng khi "biến hình" bắn tia lửa điện, thay trang phục ngay trên sân khấu

Không chỉ có màn tranh tài của Top 30, đêm bán kết còn quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám đến tham dự. Trên thảm đỏ, Lê Hoàng Phương, Lương Thùy Linh, Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Thị Yến Nhi cùng nhiều người đẹp khác đồng loạt xuất hiện với những tạo hình lộng lẫy, tạo nên màn đọ sắc thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Dàn Hoa hậu, Á hậu Vbiz đổ bộ thảm đỏ Bán kết Miss Grand

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 2.

Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện cùng gia đình, cô sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong vài ngày tới

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 3.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 4.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 5.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 6.

Hoa hậu Quế Anh

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 7.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Thí sinh mang trăn, "biến hình" thay trang phục giữa sân khấu!- Ảnh 8.

Hoa hậu Ý Nhi

Sau đêm bán kết, các thí sinh sẽ bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho đêm chung kết. Chỉ còn ít ngày nữa, Miss Grand Vietnam 2026 sẽ chính thức tìm ra người kế nhiệm đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss Grand International trong thời gian tới.

Ảnh, clip: Đi soi sao đi

Theo Hạ Anh

Đời sống và Pháp luật

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