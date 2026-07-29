Ngôi nhà ở quê giá triệu đô của Taylor Swift

Taylor Swift hiện là tỷ phú đô la, sở hữu bất động sản trải dài khắp nước Mỹ. Trước khi thành danh, cô đã sống trọn thời thơ ấu ở một nông trại trồng cây thông Giáng sinh và một căn nhà 3 tầng ở Reading, Pennsylvania. Về sau, gia đình Swift đã chuyển đến "thủ phủ nhạc đồng quê" Nashville nhằm giúp nữ ca sĩ theo đuổi sự nghiệp.

Căn nhà thời thơ ấu chính là nơi Taylor Swift sáng tác hàng loạt hit đầu tay trong sự nghiệp như Love Story, Teardrops on My Guitar... Căn nhà này nằm trên khu đất rộng 0,75 mẫu Anh, có kiến trúc kiểu Georgian Colonial tuyệt đẹp với 3 tầng và 5 phòng ngủ. Nơi đây sở hữu nét quyến rũ cổ điển kiểu Mỹ một cách trọn vẹn - cũng giống như chính nữ ca sĩ vậy. Các tiện nghi cao cấp bao gồm sàn gỗ cứng, phào chỉ trang trí và lò sưởi bằng gạch với bệ đỡ bằng gỗ.

Ảnh: X

Taylor Swift sống ở Reading, Pennsylvania trước khi thành danh. Ảnh: Harper's Bazaar

Căn nhà này nằm trên khu đất rộng 0,75 mẫu Anh, có kiến trúc kiểu Georgian Colonial tuyệt đẹp với 3 tầng và 5 phòng ngủ. Ảnh: Harper's Bazaar

Ngoài ra còn có một gian bếp sang trọng tuyệt đẹp chắc chắn sẽ khơi dậy khả năng nấu nướng tiềm ẩn của bất kỳ ai, với phòng ăn sáng sủa và phòng đựng đồ ăn liền kề, cùng một đảo bếp bằng đá cẩm thạch nguyên khối. Từ phòng ngủ chính ở tầng 2 có thể đi ra sân hiên riêng, phòng này cũng có phòng tắm sang trọng với bồn rửa đôi, và tầng 3 có thêm 3 phòng ngủ với trần nhà cao và tủ quần áo, cùng một phòng ngủ thứ 5 có thể dùng làm phòng sinh hoạt chung hoặc phòng giải trí.

Tầng hầm có phòng vệ sinh và có thể dùng làm hầm rượu, còn các tiện nghi ngoài trời bao gồm hồ bơi có hệ thống sưởi, bồn tắm nước nóng, khu vườn có hàng rào và gara. Có một ban công kiểu Juliet ở phía trước nhà, dường như rất thích hợp cho cảm hứng sáng tác nhạc tình yêu ngọt ngào thời niên thiếu của Taylor Swift.

Vào tháng 2/2022, căn nhà được rao bán với giá 1,1 triệu USD (29 tỷ đồng). Về sau, gia đình nữ ca sĩ giảm giá 100.000 USD, còn 1 triệu USD tròn (26,3 tỷ đồng) và nhanh chóng tìm được chủ sở hữu mới.

Nơi đây sở hữu nét quyến rũ cổ điển kiểu Mỹ một cách trọn vẹn - cũng giống như chính nữ ca sĩ vậy. Ảnh: Harper's Bazaar

Trong căn nhà này, cô đã sáng tác những bản hit đầu tay. Ảnh: Harper's Bazaar

Căn nhà cho thấy tiềm lực tài chính không vừa của gia đình Taylor Swift. Ảnh: Harper's Bazaar

Vào tháng 2/2022, căn nhà được rao bán với giá 1,1 triệu USD (29 tỷ đồng). Ảnh: Harper's Bazaar

Sau khi giảm giá, căn nhà nhanh chóng tìm được chủ mới. Ảnh: Harper's Bazaar

Taylor Swift sinh ngày 13/12/1989 là một trong những nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại, có ảnh hưởng lớn nhất và thành công thương mại bậc nhất thế kỷ 21. Với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, cô không chỉ định nghĩa lại cách mà âm nhạc pop và country được tạo ra, mà còn thay đổi hoàn toàn mối quan hệ tương tác giữa thần tượng và người hâm mộ trong kỷ nguyên số. Sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, tư duy chiến lược thiên tài cùng khả năng biến câu chuyện cá nhân thành tiếng nói chung của hàng triệu người, Taylor Swift đã vươn lên thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Sự nghiệp của Taylor Swift khởi nguồn từ một giấc mơ kiên định. Năm 14 tuổi, cô thuyết phục gia đình chuyển đến Nashville, Tennessee – thánh địa của dòng nhạc đồng quê – để theo đuổi đam mê. Năm 2006, cô phát hành album phòng thu đầu tay mang chính tên mình, mở đầu cho kỷ nguyên của một "công chúa nhạc đồng quê" với cây đàn guitar mộc mạc và những giai điệu tự sự chân phương.

Bước ngoặt lịch sử đến vào năm 2008 với album Fearless, mang về cho cô giải Grammy danh giá cho "Album của năm" khi cô mới chỉ 20 tuổi, trở thành nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử thời điểm đó đạt được vinh dự này. Những bản hit như Love Story hay You Belong with Me đã đưa tên tuổi cô vượt ra ngoài biên giới nước Mỹ. Không dừng lại ở dòng nhạc country truyền thống, Taylor Swift đã thực hiện một cú chuyển mình táo bạo và ngoạn mục sang dòng nhạc pop với album 1989 (2014), chính thức củng cố ngôi vị "nữ hoàng nhạc pop" thế hệ mới với loạt siêu phẩm như Blank Space hay Shake It Off.

Từ công chúa nhạc đồng quê,...

... Taylor Swift chuyển hướng sang dòng nhạc pop. Ảnh: X

Dù trải qua không ít thăng trầm, bao gồm cả những tranh cãi pháp lý về quyền sở hữu bản quyền âm nhạc vào năm 2019, Taylor Swift đã chứng minh bản lĩnh phi thường bằng cách chiến lược tái thu âm toàn bộ các album cũ dưới danh nghĩa Taylor's Version. Quyết định này không chỉ giúp cô giành lại quyền kiểm soát nghệ thuật mà còn tạo nên một làn sóng văn hóa chưa từng có.

Đỉnh cao sự nghiệp của Taylor Swift được tô điểm bằng chuyến lưu diễn thế kỷ The Eras Tour bắt đầu từ năm 2023. Đây không chỉ là một tour diễn thông thường mà là một hiện tượng kinh tế toàn cầu, phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu phòng vé, nâng tầm ảnh hưởng của cô đến mức chính quyền các thành phố cô đi qua phải đổi tên tạm thời để chào đón. Với việc giành giải Grammy thứ tư cho "Album của năm" với Midnights (2024), Taylor Swift đã xô đổ mọi kỷ lục lịch sử để trở thành nghệ sĩ duy nhất đạt được thành tích này.

Ảnh: X

Cô trở thành tỷ phú chỉ nhờ âm nhạc. Ảnh: X

Trái ngược với sự bùng nổ trên các sân khấu lớn, đời tư của Taylor Swift luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, nhưng cô đã học cách kiểm soát và bảo vệ cuộc sống cá nhân một cách khôn ngoan hơn theo thời gian. Những mối tình cũ của cô từng bị lôi ra mổ xẻ trên các mặt báo lá cải và trở thành chủ đề đàm tiếu của dư luận trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, thay vì im lặng chịu đựng, Taylor Swift đã biến những tổn thương, chỉ trích và áp lực đó thành thứ vũ khí mạnh mẽ nhất: những bài hát tự sự đầy tính chiêm nghiệm, nơi cô làm chủ câu chuyện của chính mình thay vì để người khác định đoạt.

Vào đầu tháng 7, Taylor Swift đã kết hôn với Travis Kelce sau 3 năm hẹn hò. Có thể nói rằng cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Bên cạnh đó, cô còn là một nhà từ thiện hào phóng, luôn âm thầm hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm tại mỗi thành phố cô lưu diễn, quyên góp cho nạn nhân thiên tai và bảo vệ quyền lợi cho các nghệ sĩ trẻ. Taylor Swift không chỉ đơn thuần là một ca sĩ; cô là minh chứng sống cho thấy tài năng thiên bẩm, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, lòng kiên cường trước sóng gió và tư duy kinh doanh nhạy bén có thể đưa một con người chạm tới đỉnh cao vinh quang như thế nào.

Ảnh: X

Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Ảnh: X

Nguồn: Harper's Bazaar

MINH HỒNG