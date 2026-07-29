Căn nhà ở quê của bà trùm đế chế "Ăn Cùng Bà Tuyết"

Ăn Cùng Bà Tuyết là một trong những thương hiệu khá nổi bật trong ngành đồ ăn vặt lẫn người dùng MXH. Thương hiệu này không chỉ nổi tiếng vì lượng người theo dõi khổng lồ mà còn vì doanh thu ấn tượng.

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn vào năm 2025, Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu dẫn đầu ngành đồ ăn vặt trên các sàn TMĐT. Thương hiệu này đạt doanh số khoảng 228,6 tỷ đồng năm 2025, tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm bán ra.

Bà Tuyết

Dẫu vậy, từ những clip được bà Tuyết đăng tải - gần nhất là video YouTube vào tháng 5/2026, gia đình này vẫn đang sống trong căn nhà khá tuềnh toàng ở Thái Nguyên.

Căn nhà chỉ là nhà cấp 4 bình thường, thậm chí có phần tuềnh toàng khi bờ tường đổ nát, nhà chưa sơn mà vẫn nguyên tường xi măng. Bên cạnh căn nhà là chái bếp dựng tạm để phục vụ cho việc sao chè - công việc ngày xưa của bà Tuyết. Trong một clip, chồng bà Tuyết từng tiết lộ diện tích miếng đất của gia đình là 400m2.

Khung cảnh bên ngoài căn nhà (Ảnh: VTV24)

Theo chia sẻ của bà Tuyết vào tháng 8/2024, căn nhà được xây từ năm 2009 và về cơ bản vẫn được giữ nguyên đến hiện tại. Căn nhà chỉ có một số thay đổi nhỏ như sửa chữa bên trong nhà để không gian được khang trang và sạch sẽ hơn, lắp thêm cổng,...

Hình ảnh này cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi với doanh thu hiện tại, nhà bà Tuyết hoàn toàn có thể có căn nhà to hơn, không gian sống đủ đầy hơn. Mặt khác, Nguyễn Minh Trường - con trai bà Tuyết cũng được cho là đã mua xe Mercedes nên chuyện làm nhà là trong khả năng.

Về lý do dẫn đến việc chưa làm nhà, bà Tuyết cho biết: "Đầu tiên không phải lý do về tài chính rồi. Lý do đầu tiên là bác chủ hộ năm nay 53, chưa được tuổi. Lý do số 2, đây là căn nhà khởi nghiệp, là căn nhà đồng hành cùng bác Tuyết từ lúc sinh em Minh Vũ ra cho đến những thành quả như ngày hôm nay. Nên bác Tuyết muốn giữ nó làm kỷ niệm, không muốn đập đi xây lại. Lý do số 3 là bác Tuyết muốn dành tiền vào những công việc cần thiết hơn là xây nhà" .

Khoảng sân là nơi diễn ra nhiều clip của gia đình bà Tuyết (Ảnh: FBNV)

Căn nhà đã được lắp thêm cổng (Ảnh cắt từ clip)

(Ảnh cắt từ clip)

Khu vực sao chè ngày xưa (Ảnh cắt từ clip)

Trái ngược với căn nhà, nhà máy của Ăn Cùng Bà Tuyết lại khá hoành tráng. Nhà máy có diện tích 3.500m², đặt tại lô CN10, Khu công nghiệp Sông Công II, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên.

Theo giới thiệu từ thương hiệu, nhà máy này được đầu tư hệ thống thiết bị chế biến, thanh trùng và đóng gói tự động, tổng vốn hàng chục tỷ đồng.

Nhà máy của Ăn Cùng Bà Tuyết (Ảnh: FBNV)

Bà Tuyết có tên đầy đủ là Đỗ Thị Tuyết, sinh năm 1973, đến từ Thái Nguyên. Người phụ nữ này vốn là một nông dân bình thường, lúc nông nhàn thì làm thêm nghề đồng nát. Khi con trai cả (Nguyễn Minh Trường) tập tành quay video đã nhờ bà Tuyết xuất hiện, từ đó tạo nên sự nổi tiếng như hiện tại.

Hiện tại Ăn Cùng Bà Tuyết có 2 kênh TikTok với tổng 5,2 triệu lượt theo dõi. Ngoài tài khoản TikTok, mẹ con bà Tuyết còn có 2 kênh YouTube với gần 2,5 triệu người đăng ký.