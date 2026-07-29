So Ji Sub tặng vàng, đồng nghiệp dùng làm gì?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước tin nam diễn viên So Ji Sub đã hào phóng tặng vàng cho 300 người, gồm dàn diễn viên và nhân viên thuộc ekip sản xuất của bộ phim Agent Kim Reactivated. Mỗi phần vàng nam diễn viên tặng có trọng lượng 1g, giá trị thị trường tính vào thời điểm mua là 300.000 won (hơn 5,3 triệu đồng). Theo truyền thông Hàn Quốc, So Ji Sub tiêu tốn khoảng 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) để mua vàng tặng cho đồng nghiệp với mục đích tri ân những người đã đổ mồ hôi, đồng cam cộng khổ với anh trong suốt nhiều tháng quay phim

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu So Ji Sub vung tiền như nước, mua vàng tặng đồng nghiệp. Năm 2025, anh từng gây xôn xao khi tặng cả ekip phim Mercy For None 1 chỉ vàng để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn. Nam diễn viên chia sẻ anh tặng vàng cho mọi người vì kinh tế hiện tại không dễ dàng, nếu sau mọi người cần tiền có thể dễ dàng bán đi.

So Ji Sub chi 1,8 tỷ đồng mua vàng tặng 300 người trong đoàn phim Agent Kim Reactivated. Ảnh: X

Tiếp nối câu chuyện này, nam diễn viên Yoon Kyung Ho đã chia sẻ thêm về món qua được So Ji Sub tặng. Bạn diễn của So Ji Sub trong Agent Kim Reactivated cho biết: "Anh So Ji Sub đã tặng tôi vàng thông qua người quản lý của anh ấy. Tôi không ngờ anh ấy lại quan tâm đến tôi như vậy, nên tôi rất bất ngờ và biết ơn".

Tuy nhiên khi Yoon Kyung Ho đem vàng về nhà, cậu con trai 8 tuổi của anh liên tục đòi giữ: "Tôi đã ôm vợ thật chặt vì quá biết ơn, nhưng con trai tôi lại đòi vàng. Mặc dù tôi đã giải thích rằng đó là vàng thật và tôi không thể cho con, nhưng con vẫn khóc và nhất quyết đòi". Nam diễn viên tiếp tục chia sẻ: "Cuối cùng, tôi đã đưa vàng cho con với điều kiện con phải giấu nó trong một ngăn kéo dưới gầm giường, nơi chỉ có hai bố con biết, và kiểm tra xem nó có an toàn hay không mỗi ngày".

Nhưng hóa ra cậu bé 8 tuổi giữ vàng không chỉ cho riêng mình. Đến ngày sinh nhật của Yoon Kyung Ho, cậu bé đã lấy vàng ra để tặng lại bố như quà sinh nhật. Nam diễn viên cười hạnh phúc nói: "Mới đây là sinh nhật tôi (ngày 5 tháng 7), và con trai tôi đã tặng lại vàng cho tôi như một món quà. Tôi nghĩ con đã thầm căng thẳng vì tôi bắt con phải kiểm tra vàng mỗi ngày".

Món quà của So Ji Sub đã mang lại niềm vui cho gia đình nam diễn viên Yoon Kyung Ho. Ảnh: TenAsia

Agent Kim Reactivated lên sóng tập cuối vào ngày 25/7 vừa qua. Đây là phim hành động trả thù về một người cha bình thường do So Ji Sub thủ vai. Ông đã trở nên nguy hiểm để chiến đấu và giành lại cô con gái duy nhất của mình. Yoon Kyung Ho vào vai Park Jin Xheol, một cựu đặc nhiệm và lính thủy đánh bộ, và chịu trách nhiệm về các yếu tố hài hước của bộ phim.

Agent Kim Reactivated đã nhận được sự yêu mến vô cùng lớn, đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 23,1% và đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong 3 tuần liên tiếp. Được khích lệ bởi thành công này, toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim sẽ lên đường đi nghỉ dưỡng tại Guam vào ngày 18/8. So Ji Sub đã đích thân tặng vàng cho tất cả 300 thành viên trong đoàn làm phim, bao gồm cả các diễn viên và nhân viên hậu cần, những người đã làm việc chăm chỉ cùng anh suốt nhiều tháng.

Agent Kim Reactivated là phim Hàn cực hot thời gian qua. Ảnh: X

So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh.

Tới năm 2005, anh tham gia bộ phim đình đám Xin Lỗi, Anh Yêu Em. Tác phẩm không chỉ thắng lớn về mặt rating mà còn giúp So Ji Sub giành được nhiều giải thưởng lớn và nhận về sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả trên khắp châu Á. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2007, So Ji Sub tiếp tục trở lại với các dự án phim, nhưng không quá thường xuyên như trước. Nam diễn viên nổi tiếng cũng ít xuất hiện tại các sự kiện và giữ lối sống kín đáo, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trước truyền thông - khán giả.

So Ji Sub là tài tử hàng đầu showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Dù không còn năng nổ đóng phim như những năm đầu sự nghiệp nhưng sau Xin Lỗi Anh Yêu Em, tài tử 7X vẫn tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua 1 số tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh hot hòn họt như Master’s Sun, Oh My Venus, Be With You... Mới đây nhất, anh gây tiếng vang lớn và làm bùng nổ truyền thông qua vai chính đầy ấn tượng ở tác phẩm truyền hình đang gây sốt Agent Kim Reactivated.

Về mặt tình duyên, hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng phát thanh viên kém 17 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.