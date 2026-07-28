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Hà Nội: KFC Bà Triệu bị phản ánh bán thực phẩm nghi không đảm bảo an toàn, UBND phường kiểm tra đột xuất

| | Lifestyle

Hà Nội: KFC Bà Triệu bị phản ánh bán thực phẩm nghi không đảm bảo an toàn, UBND phường kiểm tra đột xuất

Một phản ánh trên nền tảng Công dân số Thủ đô cho biết khách hàng nghi ngờ thực phẩm tại cửa hàng KFC Bà Triệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo thông tin đăng tải trên mục Phản ánh hiện trường của nền tảng iHanoi, ngày 27/5, một người dân gửi phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm tại KFC Bà Triệu (292 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Người phản ánh cho biết: "Thực phẩm ko đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm." Kèm theo phản ánh là nhiều hình ảnh được cho là ghi lại miếng gà có dấu hiệu bất thường sau khi được chế biến.

Trên hệ thống iHanoi, phản ánh hiện được cập nhật trạng thái "Đã xử lý".

Hình ảnh được đăng tải

Về kết quả giải quyết, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hai Bà Trưng cho biết đã tiếp nhận phản ánh và triển khai các bước xử lý theo quy định.

Cụ thể, UBND phường đã tham mưu và ban hành Quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ sở được phản ánh.

Theo thông báo, Đoàn kiểm tra liên ngành của phường sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở để xác minh nội dung phản ánh.

Cơ quan chức năng cũng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý vi phạm hành chính nếu phát hiện sai phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

UBND phường Hai Bà Trưng cho biết đã ghi nhận ý kiến của công dân và sẽ công khai kết quả kiểm tra, xử lý chi tiết sau khi quá trình xác minh hoàn tất, theo đúng quy định.

Đến thời điểm phản hồi trên hệ thống, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về việc cơ sở có vi phạm hay không. Do đó, phản ánh hiện vẫn đang trong quá trình được kiểm tra, xác minh theo quy định.

Theo Phạm Trang

Sức khỏe 24h

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