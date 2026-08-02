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Căn nhà ở quê của vợ Cường Đô La

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Căn nhà ở quê của vợ Cường Đô La

Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn đưa các con về thăm quê ngoại ở Lạng Sơn khi có dịp.

Sau 7 năm về chung một nhà, Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường) và Đàm Thu Trang vẫn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cả hai đồng hành trong công việc và chăm sóc các con, dành nhiều thời gian cho gia đình hai bên. Mỗi khi có dịp, Đàm Thu Trang thường cùng chồng con trở về Lạng Sơn thăm mẹ và người thân. Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của gia đình cựu người mẫu tại quê nhà cũng nhận được sự quan tâm.

Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 1.

Cường Đô Là và Đàm Thu Trang

Căn nhà của gia đình Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn là một căn biệt thự liền kề nằm trong khu dân cư được quy hoạch đồng bộ. Công trình có kiến trúc hiện đại, mặt tiền sơn trắng kết hợp hệ ban công uốn cong bằng sắt sơn đen. Mỗi tầng đều có ban công trồng nhiều cây xanh và hoa, tạo cảm giác mềm mại.

Theo hình ảnh được mẹ Đàm Thu Trang chia sẻ, ban công mỗi tầng đều được phủ kín cây xanh và hoa, giúp mặt tiền trở nên mềm mại hơn. Phía trên cùng còn có sân thượng rộng với hệ thống đèn trang trí, là không gian phù hợp để gia đình thư giãn hoặc tụ họp vào buổi tối.

Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 2.
Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 3.

Bên ngoài biệt thự

Khoảng sân trước nhà có vỉa hè rộng rãi, đủ chỗ để ô tô di chuyển và đỗ xe. Vào dịp lễ Tết, gia đình thường trang trí với nhiều loại hoa cùng cây cảnh, tạo nên không khí rộn ràng ngay từ ngoài vào trong.

Không gian bên trong cũng được đầu tư chỉn chu. Tầng một được thiết kế theo kiểu không gian mở, kết nối liền mạch giữa phòng khách, khu vực bàn ăn và bếp. Cách bố trí này giúp toàn bộ tầng sinh hoạt chung trở nên rộng rãi, thông thoáng và thuận tiện cho các thành viên quây quần trong những dịp sum họp.

Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 4.
Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 5.
Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 6.
Căn nhà ở quê của mẹ vợ Cường Đô La - Ảnh 7.

Căn nhà được trang hoàng mỗi dịp lễ Tết

Phòng khách sử dụng tông màu trắng - kem chủ đạo, kết hợp hệ tủ âm tường được thiết kế đối xứng hai bên kệ tivi. Xen kẽ là các hộc tủ mở tích hợp đèn hắt để trưng bày đồ trang trí, tạo điểm nhấn hiện đại. Bức tường sau tivi được ốp gỗ màu xanh đậm, nổi bật với những bức tranh Suchin và Sutin - 2 em bé nhà Cường Đô La.

Sàn nhà được lát đá vân mây khổ lớn, kết hợp trần giật cấp cùng hệ thống đèn âm trần, giúp không gian luôn sáng và có cảm giác rộng hơn. Căn phòng cũng được trang trí theo dịp lễ Tết như Giáng sinh có cây thông Noel, Tết Nguyên đán có hoa lan, cành đào và nhiều tiểu cảnh, mang đến không khí ấm cúng.

Vợ chồng Đàm Thu Trang thường đưa 2 con về thăm quê ngoại

(Ảnh: FBNV)

Theo S.A

Thanh niên Việt

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