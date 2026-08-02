Hậu vệ Trương Tiến Anh báo tin buồn

Giữa thời điểm cùng đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại ASEAN Cup 2026, hậu vệ Trương Tiến Anh bất ngờ đón nhận tin buồn từ gia đình. Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ sinh năm 1999 lặng lẽ thay ảnh đại diện thành hình hoa sen trắng trên nền đen, kèm theo đó là dòng trạng thái: “Cháu nhớ bà nhiều lắm”.

Phía dưới bài đăng, nhiều lời động viên từ bạn bè, người hâm mộ và đặc biệt là các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam được gửi đến Tiến Anh. Đình Bắc gửi lời chia buồn, mong anh sớm vượt qua mất mát, Khuất Văn Khang, Nguyễn Nhật Minh cũng để lại bình luận an ủi người đồng đội thân thiết.

Tiến Anh thay ảnh đại diện đen trắng thay cho thông báo tin buồn

Được biết, Trương Tiến Anh nhận tin bà qua đời đúng thời điểm anh cùng đội tuyển Việt Nam vừa đặt chân đến Jakarta (Indonesia) để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Đây là cú sốc tinh thần không nhỏ với hậu vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình. Dẫu vậy, sau khi nhận tin buồn, Trương Tiến Anh vẫn nén đau thương, ở lại Indonesia cùng toàn đội để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Dưới bài đăng của nam cầu thủ, đông đảo bạn bè, đồng đội và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, mong anh sớm vượt qua mất mát để tiếp tục thi đấu. Nhiều người cũng bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần chuyên nghiệp của cầu thủ 26 tuổi khi nén nỗi đau riêng để đồng hành cùng đội tuyển trong giai đoạn quyết định của giải đấu.

Nhiều cầu thủ đã gửi lời chia buồn, động viên đến Tiến Anh dưới bài đăng

Hiện đội tuyển Việt Nam đang đóng quân tại Bogor sau khi di chuyển từ Jakarta. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ còn ít thời gian chuẩn bị trước màn chạm trán Indonesia vào tối 3/8. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, tuyển Việt Nam buộc phải hướng tới một kết quả thuận lợi trước Indonesia nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.

Cầu thủ Trương Tiến Anh có màn thể hiện ấn tượng trong trận đấu vừa qua (Ảnh: FBNV)

Trương Tiến Anh sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel và là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Nhờ tốc độ, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ linh hoạt, anh thường được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Mùa giải 2025/26, Tiến Anh chuyển sang khoác áo CLB Ninh Bình trước khi tiếp tục được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Trong trận đối đầu với đội tuyển Singapore trên sân Mỹ Đình vừa qua, hậu vệ 27 tuổi trở thành cái tên sáng giá, khi tạo ra nhiều đột biết trên sân. Tiến Anh nhiều lần mở ra cơ hội cho đồng đội, đồng thời cũng có những pha dứt điểm để tìm kiếm bàn thắng.