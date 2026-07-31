Hoà Minzy bị ‘tấn công’

Ngày 30/7, Công ty HMZ Entertainment - công ty chủ quản của ca sĩ Hoà Minzy đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh nữ ca sĩ và công ty của cô để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội.

Công ty của Hoà Minzy lên tiếng về việc bị giả mạo nhằm trục lợi. Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo được đăng tải trên fanpage chính thức của HMZ Entertainment, công ty khẳng định hiện không có bất kỳ hình thức kinh doanh, buôn bán trực tiếp hoặc thông qua các fanpage không chính chủ.

Đơn vị này cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều fanpage sử dụng danh nghĩa ca sĩ Hoà Minzy để kinh doanh. Đáng chú ý, theo nội dung cảnh báo, các đối tượng còn lập tài khoản ngân hàng mang tên "Minzy Entertainment" và sử dụng văn bản giả mạo nhằm tạo lòng tin với người dùng.

HMZ Entertainment nhấn mạnh, hiện công ty chỉ hoạt động dưới tên HMZ Entertainment, có trụ sở tại TP.HCM và không có bất kỳ công ty nào khác. Đồng thời, công ty cũng khẳng định không triển khai các hình thức kinh doanh yêu cầu chuyển khoản hoặc nhận quà tặng.

"Những thông tin đăng trên các fanpage không chính chủ đều không liên quan đến công ty HMZ Entertainment và Hoà Minzy", thông báo nêu rõ.

Trước tình trạng trên, công ty khuyến cáo người hâm mộ nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng báo cáo các trang và thông tin giả mạo.

Sau thông báo từ công ty quản lý, Hoà Minzy cũng đăng tải bài viết trên trang cá nhân để tiếp tục cảnh báo khán giả.

Nữ ca sĩ cho biết cô không trực tiếp bán hàng hoặc tổ chức tặng quà trong thời gian này, đồng thời cho biết bản thân đã nhiều lần đăng bài cảnh báo nhưng vẫn có những trường hợp bị lừa hoặc liên hệ để kiểm chứng thông tin.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, sau khi bài viết cảnh báo được đăng tải trên trang fanpage chính thức HMZ Entertainment, phần bình luận bị ‘tấn công’ với nhiều nhiều nội dung seeding và spam từ những tài khoản ảo, gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin.

Thực tế Hòa Minzy không phải nghệ sĩ đầu tiên bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi. Trong những năm gần đây, tình trạng nghệ sĩ bị giả mạo trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Nhiều đối tượng lợi dụng danh tiếng của người nổi tiếng để tạo tài khoản giả, từ đó tiếp cận người hâm mộ nhằm trục lợi hoặc phát tán thông tin không chính xác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với khán giả.

Không ít sao Việt từng phải lên tiếng vì bị kẻ xấu giả danh để bán hàng, kêu gọi chuyển tiền hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi. Chính vì vậy, nhiều nghệ sĩ hiện nay thường xuyên chủ động nhắc nhở người hâm mộ chỉ theo dõi các tài khoản chính thức đã được xác minh.