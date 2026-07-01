Việt Nam có ngọn núi cao gần 2.000 m nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Mùa đông phủ băng giá, mùa hè nhiệt độ chỉ 10-20 độ C

Ngọn núi cao gần 2.000 m với khí hậu mát mẻ quanh năm

Đỉnh Phia Oắc (hay Phja Oắc) nằm trên địa bàn các xã Thành Công và Quang Thành, tỉnh Cao Bằng, thuộc Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén. Với độ cao 1.931 m so với mực nước biển, đây là đỉnh núi cao thứ hai của tỉnh Cao Bằng, chỉ sau đỉnh Phia Boóc, đồng thời là một trong những ngọn núi cao nhất vùng Đông Bắc.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, vào mùa hè, khu vực Phia Oắc có nhiệt độ dao động khoảng 10-20 độ C, tạo cảm giác mát mẻ ngay cả trong những ngày nắng nóng. Từ độ cao khoảng 1.000 m, những thân cây cổ thụ phủ kín rêu phong xuất hiện ngày càng dày đặc, tạo nên hệ sinh thái rừng rêu đặc trưng hiếm thấy ở Việt Nam.

Đến mùa đông, khi các đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ trên đỉnh núi có thể xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá và nhiều lần ghi nhận hiện tượng băng phủ trên cây cối, thảm cỏ.

Băng tuyết phủ trên đỉnh Phia Oắc vào mùa đông

Đây cũng là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam thường xuyên xuất hiện băng giá vào mùa đông. Những lớp băng trắng phủ kín cành cây, mái nhà và các triền cỏ tạo nên khung cảnh khác biệt so với nhiều điểm đến khác ở miền Bắc, thu hút đông đảo du khách và những người yêu nhiếp ảnh mỗi khi rét đậm, rét hại.

Không chỉ có khí hậu đặc trưng, Phia Oắc còn được biết đến với hệ thống rừng nguyên sinh có độ che phủ cao. Những thân cây cổ thụ phủ kín rêu, địa y cùng lớp sương mù dày đặc vào sáng sớm tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến nhiều du khách ví nơi đây như một góc châu Âu giữa vùng Đông Bắc.

Một dấu ấn khác của Phia Oắc là quần thể biệt thự đá do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ XX. Đến nay, nhiều công trình vẫn còn dấu tích giữa rừng già, trở thành chứng tích lịch sử và là điểm tham quan được nhiều du khách quan tâm khi đến Phia Oắc.

"Biệt thự đỏ" ở Cao Bằng được xây dựng từ thời Pháp thuộc

"Kho báu" đa dạng sinh học của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Không chỉ nổi bật về cảnh quan, Phia Oắc còn là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam.

Năm 2018, Vườn quốc gia Phia Oắc - Phja Đén chính thức được thành lập trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên. Vườn quốc gia có diện tích hơn 10.593 ha, trải rộng trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Cao Bằng.

Đỉnh Phia Oắc

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khu vực này ghi nhận hơn 1.200 loài thực vật, gần 500 loài động vật có xương sống, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Nhờ điều kiện khí hậu mát lạnh và độ ẩm cao, Phia Oắc hình thành hệ sinh thái rừng á nhiệt đới đặc trưng với nhiều loài rêu, dương xỉ, địa y và thực vật ôn đới hiếm gặp ở Việt Nam. Những cánh rừng phủ kín rêu xanh quanh năm cũng là một trong những hình ảnh đặc trưng nhất của khu vực này.

Bên cạnh giá trị về đa dạng sinh học, Phia Oắc còn nằm trong phạm vi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng - danh hiệu được UNESCO công nhận từ năm 2018 và tái công nhận các năm sau đó. Đây là khu vực lưu giữ nhiều giá trị về địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa của cộng đồng các dân tộc bản địa.

Những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng xác định phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên là một trong những định hướng quan trọng. Phia Oắc - Phja Đén được quy hoạch trở thành điểm đến phục vụ các hoạt động khám phá thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm khí hậu vùng núi cao và tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên ngày càng gia tăng, Phia Oắc đang dần được nhiều du khách biết đến như một điểm đến khác biệt của vùng Đông Bắc. Không có những khu vui chơi quy mô lớn hay các công trình hiện đại, sức hấp dẫn của nơi đây đến từ khí hậu mát mẻ, những cánh rừng nguyên sinh phủ rêu, dấu tích biệt thự Pháp cổ và vẻ đẹp nguyên sơ vẫn được gìn giữ qua nhiều năm.

Cùng với hồ Thang Hen, động Ngườm Ngao hay Di tích Pác Bó, Phia Oắc góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của Cao Bằng, mang đến cho du khách thêm một lựa chọn để khám phá thiên nhiên và trải nghiệm những nét đặc trưng của vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

(Tổng hợp)