Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: Một đường bay chính thức được nối lại sau gần 6 năm, sử dụng máy bay hiếm gặp

| | Lifestyle

Tin vui: Một đường bay chính thức được nối lại sau gần 6 năm, sử dụng máy bay hiếm gặp

Máy bay hiếm gặp này là máy bay gì?

Theo thông báo được Vietnam Airlines công bố ngày 29/7, đường bay Cần Thơ – Đà Lạt sẽ chính thức được khôi phục từ ngày 19/8/2026 sau 6 năm tạm dừng. Chuyến bay do VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng trong tháng 9 và tháng 10, hãng dự kiến điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Việc nối lại đường bay được kỳ vọng giúp rút ngắn đáng kể hành trình giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố du lịch nổi tiếng của khu vực Tây Nguyên. Thay vì phải đi đường bộ trong nhiều giờ hoặc di chuyển qua TP.HCM, người dân và du khách có thêm lựa chọn bay thẳng giữa hai địa phương.

Tin vui: Một đường bay chính thức được mở lại sau gần 6 năm, sử dụng máy bay hiếm gặp - Ảnh 1.

Ảnh Vietnam Airlines

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Cần Thơ và Đà Lạt đều là những thị trường có nhu cầu đi lại, du lịch lớn. Đường bay trực tiếp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng kết nối giao thương, đầu tư và trao đổi khách giữa hai khu vực.

Cùng thời điểm, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng bằng Airbus A321. Trong đó, chặng Hà Nội – Đà Lạt có 2 chuyến khứ hồi/ngày, TP.HCM – Đà Lạt có 4 chuyến và Đà Nẵng – Đà Lạt có một chuyến. Con số này không bao gồm tuyến Cần Thơ – Đà Lạt.

ATR 72 – dòng máy bay cánh quạt không phải hành khách nào cũng từng đi

Chi tiết gây chú ý trên đường bay vừa được khôi phục là loại máy bay được sử dụng. Thay vì Airbus A320 hoặc A321 thường gặp trên các chặng nội địa, VASCO sẽ bố trí ATR 72.

Đây là máy bay khu vực sử dụng hai động cơ cánh quạt, được thiết kế để khai thác hiệu quả trên những tuyến bay ngắn, lượng khách vừa phải. ATR là liên doanh giữa hai tập đoàn hàng không châu Âu Airbus và Leonardo; các dòng máy bay hiện nay của hãng có sức chứa từ 44 đến 78 hành khách.

ATR 72 không phải loại máy bay mới tại Việt Nam. Vietnam Airlines bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận dòng máy bay này từ năm 1991 và đưa vào khai thác từ cuối năm 1992. Khi đó, ưu thế có thể hoạt động tại những sân bay đường băng ngắn giúp ATR 72 phù hợp với điều kiện hạ tầng hàng không trong nước.

Tin vui: Một đường bay chính thức được mở lại sau gần 6 năm, sử dụng máy bay hiếm gặp - Ảnh 2.

Ảnh Vietnam Airlines

Tuy nhiên, hiện dòng máy bay này chỉ còn xuất hiện trên một số tuyến do VASCO đảm nhiệm, chủ yếu kết nối các sân bay địa phương như Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá. Do đó, nhiều hành khách thường xuyên bay nội địa nhưng chỉ đi các chặng lớn vẫn có thể chưa từng trải nghiệm ATR 72.

ATR 72 nhiều khả năng phù hợp hơn với quy mô hành khách của một tuyến liên vùng vừa được phục hồi, giúp hãng duy trì tần suất đều mà không cần sử dụng máy bay gần 200 ghế.

Hành khách muốn trải nghiệm cần lưu ý điều gì?

So với máy bay phản lực thân hẹp, ATR 72 có khoang nhỏ hơn và cánh quạt nằm ngay bên ngoài cửa sổ nên mang lại cảm giác khá khác biệt. Người muốn quan sát cánh quạt có thể chọn ghế cửa sổ gần khu vực cánh; trong khi hành khách muốn ngắm cảnh nên chọn vị trí xa động cơ để tầm nhìn ít bị che khuất.

Một lưu ý quan trọng liên quan đến hành lý: Vietnam Airlines quy định các chặng khai thác bằng ATR 72 có tiêu chuẩn hành lý xách tay 7kg và một kiện ký gửi 23kg. Mức xách tay này thấp hơn giới hạn 10kg đang áp dụng cho hạng Phổ thông trên nhiều hành trình khác, vì vậy hành khách cần kiểm tra kỹ trước khi ra sân bay.

Tin vui: Một đường bay chính thức được mở lại sau gần 6 năm, sử dụng máy bay hiếm gặp - Ảnh 3.

Ảnh minh

Chiếc máy bay thường thấy trong các chặng bay đi Côn Đảo (Ảnh VnTrip)

Ngoài tuyến Cần Thơ – Đà Lạt từ ngày 19/8, hành khách muốn trải nghiệm ATR 72 có thể lựa chọn chặng TP.HCM – Côn Đảo hoặc Cần Thơ – Côn Đảo. Vietnam Airlines cho biết ATR 72 của VASCO hiện là loại máy bay khai thác chính tại sân bay Côn Đảo. Tuy nhiên, loại tàu bay có thể được điều chỉnh vì lý do khai thác, nên người đi cần xem phần thông tin chuyến bay trước khi thanh toán.

Theo Thu Phương

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn nhà ở quê của cầu thủ Xuân Son

Căn nhà ở quê của cầu thủ Xuân Son Nổi bật

Sinh nhật trên du thuyền sang chảnh của Hạt Dẻ - ái nữ MC Quyền Linh

Sinh nhật trên du thuyền sang chảnh của Hạt Dẻ - ái nữ MC Quyền Linh Nổi bật

Vài tháng “phá sản” 1 lần: 5 năm đi làm không tiết kiệm được đồng nào, cuối tháng 7 đã biết tháng 8 âm tiền

Vài tháng “phá sản” 1 lần: 5 năm đi làm không tiết kiệm được đồng nào, cuối tháng 7 đã biết tháng 8 âm tiền

22:05 , 30/07/2026
Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân khiến cả thế giới rơi lệ, đổi đời thành minh tinh Hollywood chỉ nhờ đi dạo phố

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân khiến cả thế giới rơi lệ, đổi đời thành minh tinh Hollywood chỉ nhờ đi dạo phố

21:40 , 30/07/2026
Khoản thưởng kỷ lục chờ tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Khoản thưởng kỷ lục chờ tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

21:32 , 30/07/2026
Mặc kệ tin đồn đám cưới xa xỉ với Georgina, Ronaldo khoe body cực cháy tuổi 41, đưa vợ con đi chơi bằng chuyên cơ hơn hai nghìn tỷ đồng

Mặc kệ tin đồn đám cưới xa xỉ với Georgina, Ronaldo khoe body cực cháy tuổi 41, đưa vợ con đi chơi bằng chuyên cơ hơn hai nghìn tỷ đồng

21:19 , 30/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên