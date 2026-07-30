Sinh nhật trên du thuyền sang chảnh của Hạt Dẻ - ái nữ MC Quyền Linh

Sinh nhật tròn 18 tuổi của Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, SN 2008) - con gái út của MC Quyền Linh đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ đánh dấu cột mốc trưởng thành, ái nữ nhà MC Quyền Linh còn khiến dân tình thích thú khi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền với không gian được đầu tư hoành tráng, sang trọng.

Qua loạt story do Hạt Dẻ đăng tải cùng những hình ảnh được bạn bè chia sẻ, có thể thấy cô nàng đã bao trọn một du thuyền để tổ chức tiệc mừng tuổi mới. Không gian được trang hoàng với tông hồng - be chủ đạo, kết hợp hoa tươi, nến và nhiều chi tiết trang trí tối giản, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa sang chảnh.

Hạt Dẻ tổ chức sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền

Buổi tiệc có sự góp mặt của gia đình, người thân, bạn bè thân thiết của Hạt Dẻ

Tại buổi tiệc, Hạt Dẻ chia sẻ nhiều khoảnh khắc với bạn bè cùng lớp, các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của cô nàng. Bên cạnh các thành viên trong gia đình, tiệc sinh nhật của Hạt Dẻ còn có sự góp mặt mặt của một số gương mặt quen thuộc đã chơi thân với cô từ nhỏ như diễn viên Emma Lê hay con trai diễn viên Kim Thư.

Đáng chú ý nhất phải kể đến khung hình chung của cặp chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ. Hai ái nữ nhà Quyền Linh tiếp tục nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngày càng nổi bật. Nếu Lọ Lem vẫn trung thành với hình ảnh nữ tính, dịu dàng thì Hạt Dẻ lại theo đuổi phong cách hiện đại, cá tính hơn. Càng lớn, Hạt Dẻ càng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình với gương mặt sắc nét, vóc dáng cao ráo cùng thần thái tự tin.

Hạt Dẻ và chị gái Lọ Lem chung khung hình khiến cả cõi mạng "bùng nổ" vì visual

Hạt Dẻ bao trọn du thuyền, không gian tràn ngập hoa tươi, thiết kế theo đúng tone màu cô nàng yêu thích

Trên trang cá nhân của mình, Hạt Dẻ cũng “xả kho” bộ ảnh chào tuổi 18. Không lựa chọn concept quá cầu kỳ, cô diện những thiết kế mang gam màu trắng và pastel, khoe vẻ ngoài trong trẻo nhưng đã trưởng thành hơn trước. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ Hạt Dẻ ngày càng "trổ mã", visual không hề kém cạnh chị gái.

Trước đó, MC Quyền Linh cũng đã có những chia sẻ tình cảm dành cho Hạt Dẻ khi con gái tròn 18 tuổi. Nam MC cho biết đây là cột mốc đặc biệt của Hạt Dẻ, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến con gái trưởng thành từng ngày. Anh nhắn nhủ con hãy luôn sống tử tế, mạnh mẽ, giữ sự hồn nhiên, bản lĩnh để theo đuổi những điều mình yêu thích và khẳng định gia đình sẽ luôn đồng hành, ủng hộ mọi lựa chọn của con.

“Hạt Dẻ yêu của Ba… Ba vẫn mãi mãi muốn gọi con như thế! Trong lòng của ba vẫn muốn mỗi buổi sáng thức dậy được đưa con ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng trước cổng trường ngóng chờ con tan học và được đón con về, chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua. Ba muốn nói cho con biết là Ba vẫn muốn tiếp tục công việc suốt 18 năm qua cho đến khi nào có Người nào đó thay thế ba, con nhé. Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của Hạt Dẻ, chúc con gái yêu thương của ba tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống…. Ba yêu thương con nhiều lắm lắm nha”, MC Quyền Linh viết.

MC Quyền Linh xúc động khi con gái út đã tròn 18 tuổi

Nhan sắc tuổi 18 của Hạt Dẻ

Mai Thảo Ngọc, thường được gọi là Hạt Dẻ, sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Dù chưa hoạt động nghệ thuật, cô đã có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, thành tích học tập tốt và cuộc sống được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên Hạt Dẻ có phần kín tiếng hơn so với Lọ Lem, cô nàng cũng không tham gia quá nhiều hoạt động nghệ thuật hay sự kiện giải trí. Hạt Dẻ xây dựng phong cách năng động, cá tính hơn và ngày càng nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện. Ái nữ út của MC Quyền Linh cũng được nhận xét là một trong những mỹ nhân Gen Z toàn diện, không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng.