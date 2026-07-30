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Sinh nhật đặc biệt của Chủ tịch Trần Hùng Huy

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Sinh nhật đặc biệt của Chủ tịch Trần Hùng Huy

Bộ ảnh mừng tuổi mới của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy mới chia sẻ bài viết nhân dịp sinh nhật đặc biệt. Bài viết thu hút sự chú ý khi gắn với nhiều yếu tố trùng hợp đáng nhớ: năm tuổi (năm Ngọ) và một cột mốc quan trọng trong hành trình cá nhân của vị Chủ tịch ngân hàng ACB.

"﻿Năm nay sinh nhật hơi “special” một chút.

Năm Ngọ, đúng tuổi Ngọ, lại vừa đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, đã là năm Ngựa thì… thôi cứ quyết định thêm ngựa tí!

Điều mình thấy may mắn nhất không phải là những thành tựu, mà là trên mọi chặng đường luôn có những người tuyệt vời đồng hành: những đứa em lúc nào cũng sẵn sàng sát cánh, gia đình luôn yêu thương vô điều kiện, và những đồng nghiệp luôn hỗ trợ, sẻ chia.

Đến một lúc nào đó, mới nhận ra “đủ” không phải là có thêm bao nhiêu, mà là xung quanh mình luôn có rất nhiều tình yêu thương.

Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc, những tin nhắn, và tình cảm mọi người đã dành cho mình. Thank you for all your love".

Chủ tịch Trần Hùng Huy chia sẻ loạt ảnh mới mừng sinh nhật đặc biệt. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, tổng tài Hùng Huy chia sẻ, đây là một sinh nhật đặc biệt khi đúng năm tuổi: "Năm Ngọ, tuổi Ngọ". Anh coi đây là 1 cột mộc quan trọng, và quyết định "đã là năm Ngựa thì… thôi cứ thêm ngựa tí”. 

Cùng với đó, vị tổng tài chia sẻ bộ ảnh mừng tuổi mới bên chút ngựa - linh vật năm tuổi của anh. Theo anh, điều may mắn nhất không nằm ở những gì anh đạt được trong sự nghiệp, cuộc sống, mà là việc luôn có những người đồng hành trong suốt hành trình từ gia đình, đồng nghiệp đến những cộng sự thân thiết. Với ảnh, sự đủ đầy nhất là xung quanh luôn có rất nhiều tình yêu thương, trân quý từ những người đồng hành.

Dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đối tác, và các cộng sự của vị tổng tài gửi lời chúc sinh nhật và dành những lời khen cho bộ ảnh mừng tuổi mới "tuyệt đối điện ảnh". 

Bên cạnh các hoạt động điều hành doanh nghiệp, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng thường xuyên chia sẻ những tâm sự đời thường, khoảnh khắc cuộc sống từ du lịch, thể thao đến các hoạt động cá nhân trên mạng xã hội. Những bài đăng này góp phần xây dựng hình ảnh một lãnh đạo trẻ trung, gần gũi và nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi.

Sinh nhật đặc biệt của Chủ tịch Trần Hùng Huy - Ảnh 6.Tập đoàn PC1 có Tân chủ tịch sinh năm 1999, nhan sắc và phong thái khiến dân tình trầm trồ

Việc bà Trịnh Khánh Linh trở thành Chủ tịch HĐQT PC1 ở tuổi 27 khiến dư luận chú ý không chỉ bởi bối cảnh đặc biệt của doanh nghiệp sau biến động nhân sự cấp cao, mà còn bởi hình ảnh nữ lãnh đạo trẻ với gương mặt sáng, phong thái nhẹ nhàng và tác phong chuyên nghiệp.

Minh Ánh

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