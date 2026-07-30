Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi cách Hà Nội 320 km: Đẹp như tranh 4 mùa, được đề cử danh hiệu tốt nhất thế giới

| | Lifestyle

Giữa núi rừng Tây Bắc, ngôi làng vẫn giữ những nếp nhà gỗ, nghề thủ công và nhịp sống bản địa, đồng thời đứng trước cơ hội nhận thêm một danh hiệu quốc tế.

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi vào cuộc đua danh hiệu thế giới

Ngôi làng được nhắc đến là bản Cát Cát, thuộc xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Từ Hà Nội, du khách di chuyển khoảng 320 km để tới Sa Pa, sau đó đi thêm một quãng ngắn về phía dãy Hoàng Liên Sơn là đến cổng bản.

Cát Cát được hình thành từ giữa thế kỷ XIX, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông. Một cách lý giải cho rằng tên gọi này trong tiếng Mông mang nghĩa "dưới chợ", chỉ vị trí thác nước nằm phía dưới khu chợ Sa Pa trước đây.

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi cách Hà Nội 320 km: Đẹp như tranh 4 mùa, được đề cử danh hiệu tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

Ngôi làng được nhắc đến là bản Cát Cát, thuộc xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: iVivu)

Một số tư liệu khác lại liên hệ tên Cát Cát với từ "cascade", nghĩa là thác nước trong tiếng Pháp. Theo cách lý giải này, khi người Pháp đến khu vực vào đầu thế kỷ XX, họ gọi dòng thác trong bản là "cascade", sau đó tên gọi được đọc chệch thành Cát Cát và tồn tại cho đến ngày nay.

Điểm mới đáng chú ý là năm 2026, Cát Cát được lựa chọn làm một trong 5 đại diện của Việt Nam tham gia Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, còn gọi là UN Tourism, tổ chức.

Bốn đại diện còn lại gồm làng Lò ở Đắk Lắk, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh tại Đà Nẵng, điểm du lịch Măng Đen Treehouse ở Quảng Ngãi và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên thuộc Lạng Sơn.

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi cách Hà Nội 320 km: Đẹp như tranh 4 mùa, được đề cử danh hiệu tốt nhất thế giới - Ảnh 2.

Cát Cát được lựa chọn làm một trong 5 đại diện của Việt Nam tham gia Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc tổ chức. (Ảnh: VietJetAir)

Giải thưởng hướng tới việc tôn vinh các điểm đến nông thôn phát triển du lịch gắn với gìn giữ văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của cộng đồng và tạo sinh kế bền vững. Kết quả mùa giải năm 2026 dự kiến được công bố trong quý IV.

Việc trở thành một trong những đại diện của Việt Nam giúp Cát Cát có thêm cơ hội giới thiệu cảnh quan, văn hóa của người Mông và mô hình du lịch cộng đồng tới du khách quốc tế.

Trước đó, năm 2020, South China Morning Post từng đưa Cát Cát vào bài viết giới thiệu 7 ngôi làng trên thế giới thu phí khách tham quan. Tuy nhiên, đây là danh sách về những điểm đến mà du khách phải mua vé vào cửa, không phải bảng xếp hạng "7 ngôi làng đẹp nhất thế giới" như một số thông tin được dẫn lại.

Bức tranh bốn mùa dưới chân Hoàng Liên Sơn

Con đường dẫn xuống Cát Cát gồm nhiều đoạn dốc và bậc đá uốn theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy những mái nhà nhỏ ẩn hiện giữa thung lũng, ruộng bậc thang xếp lớp cùng các dòng nước chảy từ dãy Hoàng Liên Sơn.

Khu vực trung tâm bản là nơi hội tụ của ba dòng suối Tiên Sa, suối Vàng và suối Bạc. Nổi bật nhất là thác Tiên Sa với dòng nước trắng xóa đổ xuống giữa núi rừng. Hai cây cầu Si, A Lứ cùng hệ thống cọn nước trở thành những điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi cách Hà Nội 320 km: Đẹp như tranh 4 mùa, được đề cử danh hiệu tốt nhất thế giới - Ảnh 3.

Cát Cát thay đổi diện mạo theo từng mùa. (Ảnh: Sun World)

Cát Cát thay đổi diện mạo theo từng mùa. Mùa xuân, hoa đào, hoa mận và hoa mơ điểm sắc trên sườn núi. Mùa hè, cây cối và những thửa ruộng bậc thang phủ một màu xanh mát.

Sang thu, thung lũng chuyển dần sang sắc vàng của lúa chín. Đến mùa đông, sương lạnh bao phủ những mái nhà gỗ, khiến khung cảnh bản làng trở nên mờ ảo giữa núi rừng.

Bản sắc người Mông tạo sức hút riêng

Cát Cát còn gây ấn tượng bởi những nếp nhà gỗ ba gian dựa vào sườn núi, mái lợp gỗ pơ mu và vách làm bằng gỗ xẻ. Nhiều căn nhà có ba cửa, trong đó cửa chính ở gian giữa thường chỉ mở vào những dịp quan trọng.

Bên trong nhà có nơi thờ tổ tiên, gian bếp, chỗ tiếp khách và gác chứa lương thực. Một hình ảnh đặc trưng khác là những chiếc cối giã gạo vận hành bằng sức nước. Dòng chảy được dẫn vào máng gỗ, tạo lực nâng và hạ chày giã mà không cần sử dụng điện.

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi cách Hà Nội 320 km: Đẹp như tranh 4 mùa, được đề cử danh hiệu tốt nhất thế giới - Ảnh 4.

Vào đầu xuân, lễ hội Gầu Tào tạo nên không khí rộn ràng với tiếng khèn, tiếng sáo và các điệu múa truyền thống. (Ảnh: Sun World)

Người Mông tại Cát Cát vẫn gìn giữ các nghề truyền thống như trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, đan lát, chạm bạc và rèn nông cụ. Du khách có thể quan sát quá trình làm sản phẩm, thuê trang phục truyền thống hoặc chọn đồ thủ công làm quà.

Vào đầu xuân, lễ hội Gầu Tào tạo nên không khí rộn ràng với tiếng khèn, tiếng sáo và các điệu múa truyền thống. Những món ăn như mèn mén, thắng cố, thịt hun khói, bánh ngô và rượu ngô cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng của vùng cao.

Du lịch cộng đồng và bài toán giữ bản sắc

Du lịch giúp người dân có thêm sinh kế từ việc hướng dẫn khách, bán sản phẩm thủ công, cho thuê trang phục, phục vụ ẩm thực và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, mô hình gắn du lịch với an sinh tại Cát Cát còn hỗ trợ hơn 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tham gia biểu diễn phục vụ du khách. Hơn 10 người cao tuổi được bố trí nơi ở miễn phí và tham gia giới thiệu nghề truyền thống.

Ngôi làng hơn 150 năm tuổi cách Hà Nội 320 km: Đẹp như tranh 4 mùa, được đề cử danh hiệu tốt nhất thế giới - Ảnh 5.

Du lịch giúp người dân có thêm sinh kế từ việc hướng dẫn khách, bán sản phẩm thủ công, cho thuê trang phục, phục vụ ẩm thực và tổ chức các hoạt động trải nghiệm. (Ảnh: iVivu)

Sự nổi tiếng cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn. Những mái nhà, trang phục, nghề thủ công hay lễ hội chỉ có giá trị lâu dài khi người dân vẫn là chủ thể văn hóa và trực tiếp hưởng lợi từ những giá trị mình gìn giữ.

Từ một bản làng hình thành giữa thế kỷ XIX, Cát Cát nay đứng trước cơ hội bước vào mạng lưới những làng du lịch tiêu biểu của thế giới. Dù kết quả giải thưởng năm 2026 chưa được công bố, việc trở thành đại diện Việt Nam đã cho thấy sức hút của một điểm đến kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, văn hóa bản địa và sinh kế cộng đồng.

Việt Nam có ngôi làng khách Tây xếp hàng để được làm nông dân, bí quyết rau ngon nằm ở một loại "phân bón" lạ

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
ngôi làng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện hàng nghìn trụ đá lục giác đường kính 50–60cm dựng san sát bên bờ biển Việt Nam: Là kỳ quan hiếm gặp trên thế giới, đã hơn 2 triệu năm tuổi

Phát hiện hàng nghìn trụ đá lục giác đường kính 50–60cm dựng san sát bên bờ biển Việt Nam: Là kỳ quan hiếm gặp trên thế giới, đã hơn 2 triệu năm tuổi Nổi bật

Hành khách đi Vietnam Airlines lưu ý: Từ 19/8, 1 lựa chọn đường bay bị tạm dừng suốt 6 năm được khôi phục

Hành khách đi Vietnam Airlines lưu ý: Từ 19/8, 1 lựa chọn đường bay bị tạm dừng suốt 6 năm được khôi phục Nổi bật

Siêu mẫu lấy chồng hơn 27 tuổi, sở hữu suối tóc óng ả, dày dài tiết lộ: Đây chính là món smoothies dưỡng tóc, chống rụng, giàu collagen cô cực mê

Siêu mẫu lấy chồng hơn 27 tuổi, sở hữu suối tóc óng ả, dày dài tiết lộ: Đây chính là món smoothies dưỡng tóc, chống rụng, giàu collagen cô cực mê

09:31 , 30/07/2026
Diễn viên Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: 16 năm trẻ mãi không già, cuốn hút từ đầu đến chân

Diễn viên Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: 16 năm trẻ mãi không già, cuốn hút từ đầu đến chân

09:22 , 30/07/2026
Lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới Quốc gia Nam Á này, chỉ mất đúng vỏn vẹn 5 giờ bay

Lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới Quốc gia Nam Á này, chỉ mất đúng vỏn vẹn 5 giờ bay

09:01 , 30/07/2026
8 năm không mua quần áo, cắt chi tiêu xuống mức khó tin để trả nợ nhà: Người phụ nữ khiến tôi hiểu tiết kiệm cũng cần giới hạn

8 năm không mua quần áo, cắt chi tiêu xuống mức khó tin để trả nợ nhà: Người phụ nữ khiến tôi hiểu tiết kiệm cũng cần giới hạn

08:45 , 30/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên