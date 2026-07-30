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Hành khách đi Vietnam Airlines lưu ý: Từ 19/8, 1 lựa chọn đường bay bị tạm dừng suốt 6 năm được khôi phục

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Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh sân bay Liên Khương (Đà Lạt) sẽ mở cửa trở lại vào tháng 8 tới đây.

Theo thông báo của Vietnam Airlines, từ ngày 19/8, hãng sẽ chính thức nối lại đường bay Cần Thơ - Đà Lạt. Đây là đường bay tạm dừng khai thác trong suốt 6 năm.

Việc khôi phục đường bay giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Đà Lạt, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho người dân và du khách có nhu cầu đi lại, du lịch giữa hai địa phương.

Theo kế hoạch, đường bay sẽ được khai thác với 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng trong tháng 9 và tháng 10/2026, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Các chuyến bay sẽ do VASCO - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group - khai thác bằng tàu bay ATR72.

Song song với việc nối lại đường bay Cần Thơ - Đà Lạt, Vietnam Airlines cho biết vẫn duy trì 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối Đà Lạt với ba thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, góp phần mở rộng mạng bay đến thành phố ngàn hoa.

Việc khôi phục đường bay diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại và du lịch nội địa tiếp tục tăng. Đường bay được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khu vực miền Tây tiếp cận Đà Lạt mà không cần quá cảnh qua TP.HCM hoặc các địa phương khác.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối du lịch giữa hai địa phương, khi Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn Đà Lạt là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả nước.

Đinh Anh

Sức khoẻ 24h

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