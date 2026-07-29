Không còn nhận ra Kỳ Duyên

Chỉ còn ít ngày trước khi bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong chính thức trình làng vào ngày 2/8, Kỳ Duyên đã khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Hoa hậu sinh năm 1996 gây ấn tượng với mái tóc pixie siêu ngắn, layout makeup sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng, khác hẳn hình ảnh quyến rũ quen thuộc.

Trong loạt ảnh vừa được hé lộ, Kỳ Duyên khoác lên mình hai thiết kế thuộc bộ sưu tập mới nhất. Thiết kế đầu tiên là chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể, phủ kín họa tiết hoa 3D nổi cầu kỳ trên nền tông màu đen - đỏ trầm, tôn vóc dáng và tạo cảm giác quyền lực. Ở tạo hình còn lại, người đẹp diện set đồ gồm crop top trễ vai và chân váy mini đồng điệu, khoe vòng eo săn chắc cùng tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Kỳ Duyên xuất hiện với diện mạo khác lạ. Suốt nhiều năm sau khi đăng quang Hoa hậu, rất hiếm khi thấy Kỳ Duyên để tóc tém.

Điểm thu hút nhất lại nằm ở phần tạo hình. Mái tóc cắt ngắn ôm sát gương mặt kết hợp lối trang điểm nhấn mạnh đôi mắt giúp Kỳ Duyên mang diện mạo high-fashion, cá tính hơn hẳn hình ảnh tóc dài thường thấy. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ khó nhận ra đây là Hoa hậu Việt Nam 2014.

Việc mạnh dạn thay đổi visual cũng được xem là bước đi phù hợp với tinh thần của bộ sưu tập mới. Không chỉ tôn lên những đường cắt may và chi tiết thủ công trên trang phục, hình ảnh mới còn giúp Kỳ Duyên thể hiện vẻ đẹp sắc lạnh, hiện đại - phong cách mà cô theo đuổi trong những năm gần đây. Sau nhiều năm hoạt động, Kỳ Duyên ngày càng được đánh giá cao ở vai trò fashionista và vedette trên các sàn diễn thời trang. Mỗi lần xuất hiện tại các show thời trang, các sự kiện giải trí,... người đẹp đều mang đến hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, từ thần thái đến cách thể hiện trang phục.

Người đẹp duy trì vóc dáng và hình thể săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ có Kỳ Duyên, FW26 Fashion Show của NTK Chung Thanh Phong còn quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của làng thời trang và giải trí như Hà Anh, Lan Khuê, Hương Ly, Quỳnh Châu... hứa hẹn mang đến những màn catwalk mãn nhãn. Đồng hành cùng Chung Thanh Phong trong lần trở lại này còn có đạo diễn Hoàng Nam, giám đốc mỹ thuật TEE LE và ca sĩ Trang Pháp – những người bạn thân thiết đã nhiều lần sát cánh cùng nhà thiết kế trong các show diễn trước đây. Với ê-kíp quen thuộc cùng dàn khách mời nổi bật, đêm diễn ngày 2/8 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện thời trang đáng chú ý nhất mùa hè năm nay.

Lan Khuê cũng sẽ góp mặt trong show diễn với hình ảnh vô cùng lạ lẫm.

Sự kiện còn có sự tham gia của siêu mẫu Hà Anh

Á hậu Hương Ly

Á hậu Quỳnh Châu và hơn 90 người mẫu, người đẹp trong showbiz.

Ảnh: NVCC